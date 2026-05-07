Waiv sottoscrive un accordo di collaborazione con Daiichi Sankyo per fornire biomarcatori derivati dall'IA per il programma ADC

PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Waiv, in precedenza Owkin Dx, un'azienda con sede a Parigi che promuove test di precisione basati sull'IA, ha annunciato di aver sottoscritto una collaborazione con Daiichi Sankyo (TSE: 4568) per guidare l'individuazione digitale di biomarcatori di patologie per un programma di coniugato anticorpo-farmaco (ADC).

Grazie alle profonde competenze relative ai dati di patologie e multimodali eterogenei, e a una rete globale di dati che comprende istituti accademici, ospedali e laboratori, Waiv vanta una dimostrata esperienza nella fornitura di soluzioni di biomarcatori alimentate dall'IA nel corso dell'intero ciclo di vita di sviluppo del farmaco.

Nell'ambito di tale collaborazione, Waiv applicherà la propria piattaforma di patologie computazionale end-to-end ai dati della fase iniziale. Ciò include l'analisi del microambiente tumorale (TME) in campioni colorati con ematossilina ed eosina (H&E) e mediante immunoistochimica (IHC) nonché l'individuazione di biomarcatori e capacità di previsione dei risultati volti all'identificazione dei biomarcatori della risposta al trattamento prima delle fasi di studi clinici successive.

La strategia IA sviluppata appositamente affronta una delle sfide più complesse in ambito farmaceutico: l'individuazione di biomarcatori in meno di 100 pazienti per farmaci ADC.

La piattaforma computazionale di patologie di Waiv è stata progettata appositamente per contesti con vincoli di dati, ed è supportata da una suite di modelli di base sviluppati da centinaia di migliaia di immagini dalla sua rete internazionale di dati. La sua strategia comprende:

Sviluppo di modelli IA personalizzati per ambienti con bassa disponibilità di dati

Estrazione di segnali predittivi direttamente da immagini di vetrini interi di campioni colorati con H&E e IHC

Identificazione di nuovi biomarcatori istopatologici oltre le funzionalità predefinite

Offerta di risultati riproducibili e interpretabili adatti a un processo decisionale in ambito clinico

"L'identificazione dei pazienti che risponderanno a una terapia direttamente dal vetrino patologico è allo stesso tempo uno dei problemi più ardui e una delle opportunità più importanti per lo sviluppo di farmaci in ambito oncologico. È esattamente ciò che abbiamo realizzato affinché Waiv possa offrirlo", ha dichiarato Meriem Sefta, CEO e co-fondatrice, Waiv. "Questa collaborazione con Daiichi Sankyo rispecchia la nostra capacità di impegnarci sin dalle prime fasi e condurre i biomarcatori lungo l'intero percorso fino alla realizzazione di test clinicamente validati e pronti per l'uso. È proprio questa capacità di seguire il processo dall'inizio alla fine che ci rende partner preziosi nel lungo periodo."

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