Thredd und Currensea erweitern strategische Partnerschaft zur Unterstützung der nächsten Wachstumsphase

LONDON--(BUSINESS WIRE)--Thredd, die AI-first-Plattform für Issuer Processing, gab heute die Erneuerung und Verlängerung ihrer langjährigen Partnerschaft mit der marktführenden Zahlungstechnologieplattform Currensea bekannt. Die neue Vereinbarung verlängert die Partnerschaft um weitere vier Jahre und stärkt damit die seit 2019 bestehende Kooperation.

Currensea hat sich bei Reisenden einen ausgezeichneten Ruf erarbeitet – dank seiner Multibank-Karte für Reiseausgaben, die direkt mit den vorhandenen Bankkonten der Kunden verknüpft ist und attraktive Wechselkurse bietet, ohne dass zuvor ein Guthaben aufgeladen werden muss. In den letzten Jahren hat Currensea sein Angebot durch Co-Branding-Partnerschaften mit weltweit führenden Reise- und Hotelmarken wie Hilton Hotels, Marriott Bonvoy und United Airlines erweitert, sodass Karteninhaber bei ihren täglichen Debitkartenausgaben attraktive Prämien verdienen können.

Thredd stellt die Issuer-Processing- und Kernprogramm-Infrastruktur bereit, auf der das Debitkartenangebot von Currensea basiert. Dabei werden physische und virtuelle Karten, Tokenisierung, Digital-Wallet-Provisioning und eine sichere Transaktionsabwicklung unterstützt.

„Currensea hat eines der renommiertesten Travel-Card-Angebote Großbritanniens geschaffen und gestaltet nun das Prämiengeschäft neu. Wir sind stolz, sie von Anfang an unterstützt zu haben“, erklärt Jim McCarthy, CEO bei Thredd. „Die Verlängerung zeugt von der Stärke unserer Zusammenarbeit und unserem gemeinsamen Anspruch, nahtlose und kundenorientierte Zahlungsmöglichkeiten bereitzustellen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit Currensea, das nun auf diesem Erfolg aufbaut und neue Wachstumschancen erschließt.“

Currensea ist zu einer der am besten bewerteten Karten für Reiseausgaben in Großbritannien geworden. Mit einer Trustpilot-Bewertung von 4,9 bei über 20.000 Bewertungen betreut das Unternehmen einen wachsenden Kundenstamm, der eine einfachere und kostengünstigere Art des Bezahlens im Ausland sucht. Erst kürzlich wurde Currensea in der jährlichen FT1000-Rangliste der Financial Times für wachstumsstarke europäische Unternehmen als das am zweitschnellsten wachsende Fintech-Unternehmen Großbritanniens ausgezeichnet.

„Wir arbeiten bereits seit Jahren eng mit Thredd zusammen. Seine Plattform gehört zu den wichtigsten Faktoren, die unser Wachstum ermöglicht haben“, berichtet James Lynn, CEO und Mitbegründer von Currensea. „Da wir unser Angebot kontinuierlich ausbauen und unsere Partnerschaften mit globalen Reisemarken stärken, benötigen wir einen Partner für die Zahlungsabwicklung, der Zuverlässigkeit, Flexibilität und Skalierbarkeit gewährleistet. Diese Verlängerung ist Ausdruck unseres Vertrauens in Thredd auf dem Weg in die nächste Phase.“

Die erweiterte Partnerschaft unterstreicht die Bedeutung von Thredd als Partner für Fintechs, die moderne Kartenprogramme aufbauen, skalieren und optimieren und zugleich die Kontrolle über Kundenerlebnis und Kernangebot behalten wollen.

Über Currensea

Currensea ist ein Zahlungstechnologieunternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien. Das Unternehmen bietet Co-Branding-Karten sowie die am besten bewertete Karte für Reiseausgaben in Großbritannien an und betreut mehr als 200.000 Kunden. Die Technologieplattform bietet Verbrauchern Prämien für Kartenzahlungen und ermöglicht ihnen müheloses Bezahlen im Ausland über ihre bestehenden Bankkonten.

Currensea arbeitet mit globalen Marken wie Hilton Hotels, Marriott Bonvoy und United Airlines zusammen, um Kunden in ganz Europa Debitkarten mit gemeinsamen Marken und Prämienprogrammen anzubieten, während die eigene Marke „Currensea Travel Card“ den Verbrauchern bereits Einsparungen in Millionenhöhe bei den Wechselkursgebühren ermöglicht hat. Das Unternehmen, das 2018 von James Lynn und Craig Goulding gegründet wurde, ist in Großbritannien von der Finanzaufsichtsbehörde (Financial Conduct Authority) zugelassen und wird von dieser beaufsichtigt.

Weitere Informationen dazu unter www.currensea.com.

Über Thredd

Thredd ist die bewährte KI-gestützte und Cloud-fähige Issuer-Processing-Plattform, die die nächste Generation globaler Zahlungen vorantreibt. Über eine einzige API und eine zentrale Plattform stellt Thredd mehr als 100 Fintech-Unternehmen, Digitalbanken und Anbietern von Embedded Finance in über 50 Ländern Funktionen für Debit- und Kreditkarten, digitale Geldbörsen sowie Ledger-Lösungen zur Verfügung und wickelt jährlich Milliarden von Transaktionen ab. Mit einer globalen Präsenz, lokaler Expertise und in jede Ebene seiner Plattform integrierter KI wurde Thredd speziell für Schnelligkeit, Skalierbarkeit und moderne Emissionsmodelle entwickelt und setzt neue Maßstäbe in Bezug auf Markteintritt, Kundenerlebnis, Sicherheit, regulatorische Stringenz und operative Resilienz. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.thredd.ai.

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