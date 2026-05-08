Vultr, SUSE e Supermicro lançam arquitetura unificada da nuvem à edge para escalabilidade global de IA
Vultr, SUSE e Supermicro lançam arquitetura unificada da nuvem à edge para escalabilidade global de IA
A parceria estratégica preenche a lacuna entre a nuvem regional e a edge remota, combinando hardware robusto e Kubernetes orientado a GitOps para simplificar implantações de IA em larga escala
WEST PALM BEACH, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Vultr, a maior empresa privada de infraestrutura em nuvem do mundo, em colaboração com a SUSE e a Supermicro, anuncia hoje uma estrutura arquitetônica estratégica projetada para resolver as complexidades de implantação e operação de cargas de trabalho de IA em ambientes distribuídos.
À medida que a IA se aproxima do ponto de criação de dados — desde as linhas de produção até as lojas de varejo — as organizações enfrentam desafios significativos em latência, custo e consistência operacional. Esta iniciativa conjunta fornece um pipeline contínuo da nuvem à edge que integra hardware de alto desempenho, infraestrutura de nuvem localizada e gerenciamento unificado de Kubernetes.
A parceria aborda a realidade de que enviar todos os dados de volta para uma nuvem central não é mais viável para IA em tempo real. A solução divide a infraestrutura em três camadas críticas:
- Cloud e Near-Edge - As empresas podem implantar clusters regionais de IA baseados em Kubernetes mais próximos de seus usuários, aproveitando as 33 regiões globais de data centers em nuvem da Vultr. Usando a API de Cluster (CAPI), as equipes podem replicar e dimensionar ambientes programaticamente, utilizando GPUs NVIDIA de alto desempenho para inferência quando a capacidade da near-edg for excedida.
- Metro Edge - Projetado para diversos ambientes de edge com latência ultrabaixa e baixos requisitos de energia, o amplo portfólio de servidores e dispositivos de edge com capacidade para CPU e GPU da Supermicro permite uma solução de hardware e software quase personalizada. Aproveitando a forte parceria da Supermicro com a SUSE, esses sistemas foram validados com o SUSE Linux Enterprise Server e o SUSE Kubernetes Engine (RKE2 e K3s) para implantar e orquestrar agentes distribuídos e inferência na Vultr. Esses sistemas lidam com cargas de trabalho em tempo real, como visão computacional e processamento de dados de sensores, diretamente na origem.
- Camada de Controle - Para gerenciar milhares de sites sem intervenção manual, o SUSE Edge (com SUSE Rancher Prime e Fleet) permite fluxos de trabalho orientados a GitOps em ambientes de nuvem e edge distribuídos. Quando combinado com o SUSE AI, garante que toda a pilha de software, incluindo políticas de segurança, atualizações de modelos e configurações, permaneça consistente desde o data center principal até os dispositivos de edge. Para cenários que se estendem a sistemas industriais, o SUSE Industrial Edge se baseia nesse modelo para oferecer suporte a implantações privadas e locais com integração mais profunda em ambientes operacionais.
"À medida que a IA avança para sua próxima fase, o próximo desafio é a soberania dos dados e a proximidade geográfica", disse Kevin Cochrane , diretor de Marketing da Vultr. "Ao combinar nosso alcance global com a aceleração regional por GPU, estamos ajudando as empresas a estender suas principais regiões de nuvem diretamente para edge. Essa parceria garante que, independentemente de onde os dados sejam criados, a infraestrutura soberana para processá-los já esteja lá e pronta para escalar."
Rhys Oxenham , vice-presidente e gerente-geral de IA da SUSE, acrescentou: “Operar em escala é o maior obstáculo no ecossistema de edge computing. Aproveitando o modelo de infraestrutura híbrida, componível e distribuída da SUSE, sobrepomos a IA da SUSE ao SUSE Edge para fornecer a automação necessária para implementar modelos, atualizações e políticas de segurança em toda a arquitetura. Juntamente com nossos parceiros, estamos tornando um sistema de IA verdadeiramente distribuído e gerenciável uma realidade para empresas modernas.”
Keith Basil , vice-presidente e gerente-geral de Edge da SUSE, acrescentou: “À medida que as empresas aproximam a inteligência de onde os dados são criados, o edge computing se torna mais do que infraestrutura. Ele se torna um sistema operacional. Com o SUSE Edge fornecendo uma base consistente em ambientes de nuvem e distribuídos, e o SUSE Industrial Edge estendendo esse modelo para implantações locais com a infraestrutura da Vultr e as plataformas desenvolvidas especificamente pela Supermicro, as organizações podem passar da análise à ação em tempo real.”
"A computação de edge é um ambiente exigente que requer hardware projetado para resiliência em tempo real e eficiência térmica. Nossos sistemas são construídos para lidar com cargas de trabalho intensivas de inferência de IA em locais onde data centers tradicionais não são viáveis. Trabalhando com a Vultr e a SUSE, estamos oferecendo uma solução que preenche a lacuna entre o hardware de edge e uma experiência de nuvem perfeita", disse Vik Malyala, presidente e diretor-geral da EMEA, vice-presidente sênior de Tecnologia e IA da Supermicro.
Essa parceria será um ponto central para as próximas discussões do setor, onde as empresas demonstrarão como a convergência do Kubernetes e do hardware de edge especializado está tornando as implantações de IA em larga escala viáveis pela primeira vez.
Sobre a Vultr Cloud Alliance
A Vultr Cloud Alliance é um ecossistema crescente de provedores de IaaS, PaaS e SaaS de ponta, projetado para oferecer aos clientes a capacidade de compor operações de nuvem de nível empresarial sem o custo, a complexidade e a dependência de fornecedores associados às plataformas de hiperescala.
Ao firmar parcerias com líderes de código aberto, como a SUSE, a Vultr reforça sua missão de tornar a infraestrutura de nuvem de alto desempenho fácil de usar, acessível e disponível globalmente para empresas e inovadores em IA.
Para saber mais sobre a Vultr e suas parcerias de código aberto, acesse https://www.vultr.com/cloudalliance ou entre em contato com a equipe de vendas para começar.
Sobre a Vultr
A Vultr tem a missão de tornar a infraestrutura de nuvem de alto desempenho fácil de usar, acessível e disponível localmente para empresas e inovadores em IA em todo o mundo. A Vultr é a empresa de confiança de centenas de milhares de clientes ativos em 185 países por suas soluções flexíveis, escaláveis e globais de Computação em Nuvem, GPU em Nuvem, Bare Metal e Armazenamento em Nuvem. Em dezembro de 2024, a Vultr anunciou um aporte de capital próprio que a avaliou em US$ 3,5 bilhões. Fundada por David Aninowsky e autofinanciada por mais de uma década, a Vultr cresceu e se tornou a maior empresa privada de infraestrutura em nuvem do mundo. Saiba mais em: www.vultr.com.
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