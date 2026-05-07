Waiv se asocia con Daiichi Sankyo para desarrollar biomarcadores basados en IA para un programa de ADC

PARÍS--(BUSINESS WIRE)--Waiv, anteriormente Owkin Dx, empresa con sede en París especializada en impulsar pruebas de precisión basadas en inteligencia artificial, anunció hoy una colaboración con Daiichi Sankyo (TSE: 4568) para liderar el descubrimiento de biomarcadores mediante patología digital en el marco de un programa de conjugados anticuerpo-fármaco (ADC).

Gracias a su amplia experiencia en datos patológicos y multimodales, así como a una red internacional de datos que integra instituciones académicas, hospitales y laboratorios, Waiv cuenta con una sólida trayectoria en el desarrollo de soluciones de biomarcadores impulsadas por inteligencia artificial a lo largo de todo el ciclo de desarrollo de fármacos.

En el marco de esta colaboración, Waiv aplicará su plataforma integral de patología computacional a datos procedentes de fases tempranas de investigación. El proyecto incluirá análisis del microentorno tumoral (TME) mediante muestras analizadas con técnicas de hematoxilina y eosina (H&E) e inmunohistoquímica (IHC), junto con herramientas de descubrimiento de biomarcadores y predicción de respuesta clínica destinadas a identificar biomarcadores de respuesta al tratamiento antes de las próximas fases de los ensayos clínicos.

Este enfoque basado en inteligencia artificial se ha diseñado específicamente para abordar uno de los mayores retos del sector farmacéutico: descubrir biomarcadores para tratamientos ADC en estudios con menos de 100 pacientes.

La plataforma de patología computacional de Waiv se ha concebido específicamente para entornos con disponibilidad limitada de datos y se sustenta en un conjunto de modelos de base desarrollados a partir de cientos de miles de imágenes procedentes de su red internacional de datos. Su enfoque combina:

Desarrollo de modelos de inteligencia artificial a medida optimizados para entornos con pocos datos

Extracción de señales predictivas directamente a partir de imágenes digitalizadas de portaobjetos con tinciones H&E e IHC

Identificación de nuevos biomarcadores histopatológicos más allá de parámetros predefinidos

Obtención de resultados reproducibles e interpretables aptos para la toma de decisiones clínicas

“Identificar directamente a partir de una muestra patológica qué pacientes responderán a una terapia constituye, al mismo tiempo, uno de los desafíos más complejos y una de las oportunidades más relevantes en el desarrollo de tratamientos oncológicos. Precisamente para eso creamos Waiv”, afirmó Meriem Sefta, directora ejecutiva y cofundadora de Waiv. “Esta colaboración con Daiichi Sankyo refleja nuestra capacidad para participar desde fases tempranas y llevar los biomarcadores hasta convertirlos en pruebas clínicamente validadas y listas para su aplicación en la práctica clínica. Esa capacidad integral es lo que nos convierte en socios estratégicos a largo plazo”.

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