Vultr、SUSE与Supermicro联合推出统一云到边缘架构以支持全球AI规模化部署

佛罗里达州西棕榈滩--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大的私营云基础设施公司Vultr携手SUSE和Supermicro，于今日发布一套战略性架构框架，旨在解决分布式环境下AI工作负载部署和运营的复杂难题。

随着AI应用向数据产生端靠近，涵盖生产车间至零售门店等各类场景，企业在延迟、成本和运营一致性方面面临巨大挑战。本次联合举措打造了一条无缝的云到边缘(Cloud-to-Edge)业务链路，整合高性能硬件、本地化云基础设施和统一的Kubernetes管理体系。

本次合作立足这样一个现实：对于实时AI业务，将所有数据回传至中心云的模式已不再可行。该解决方案将基础设施划分为三大关键层级：

云端及近边缘层—— 企业可依托Vultr遍布全球的33个云数据中心区域，在更靠近用户的位置部署基于Kubernetes的区域性AI集群。团队可借助集群应用程序接口(CAPI)，以程序化方式复制和扩展环境，当本地边缘容量不足时，利用高性能NVIDIA图形处理器开展推理运算。

企业可依托Vultr遍布全球的33个云数据中心区域，在更靠近用户的位置部署基于Kubernetes的区域性AI集群。团队可借助集群应用程序接口(CAPI)，以程序化方式复制和扩展环境，当本地边缘容量不足时，利用高性能NVIDIA图形处理器开展推理运算。 城域边缘层—— 面向超低延迟和低功耗需求的各类边缘环境，Supermicro拥有品类丰富、支持中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的边缘服务器及设备，可提供近乎定制化的软硬件一体化解决方案。依托Supermicro与SUSE牢固的合作关系，这些系统已通过SUSE Linux Enterprise Server和SUSE Kubernetes Engine（RKE2和K3s）的验证，可在Vultr平台上部署和编排分布式智能体与推理任务。这些系统可在数据源头直接处理计算机视觉和传感器数据处理等实时工作负载。

面向超低延迟和低功耗需求的各类边缘环境，Supermicro拥有品类丰富、支持中央处理器(CPU)和图形处理器(GPU)的边缘服务器及设备，可提供近乎定制化的软硬件一体化解决方案。依托Supermicro与SUSE牢固的合作关系，这些系统已通过SUSE Linux Enterprise Server和SUSE Kubernetes Engine（RKE2和K3s）的验证，可在Vultr平台上部署和编排分布式智能体与推理任务。这些系统可在数据源头直接处理计算机视觉和传感器数据处理等实时工作负载。 控制层——为实现数千个站点的无人化管理，搭载SUSE Rancher Prime和Fleet的SUSE Edge可在云端和分布式边缘环境中实现由GitOps驱动的工作流程。当搭配SUSE AI使用时，它能够确保从核心数据中心到边缘设备，整个软件栈（包括安全策略、模型更新和配置）均保持统一。针对延伸至工业系统的应用场景，SUSE Industrial Edge在该模型基础上支持私有本地部署，并与运营环境实现深度集成。

Kevin Cochrane是Vultr的首席营销官。他表示：“随着AI发展迈入新阶段，数据主权和地域就近部署成为下一个重大挑战。通过结合我们的全球布局和区域GPU加速能力，我们正帮助企业将主要云区域直接延伸至边缘侧。本次合作能够确保无论数据产生于何处，具备数据主权的算力基础设施均已就绪，并可随时扩容。”

Rhys Oxenham是SUSE的AI业务副总裁兼总经理。他补充道：“规模化运营是边缘生态面临的最大阻碍。凭借SUSE的模块化、分布式混合基础设施模型，我们在SUSE Edge基础上叠加SUSE AI，为整个架构提供模型发布、版本更新和安全策略落地所需的自动化能力。我们携手合作伙伴，正在为现代企业打造真正分布式、可管控的AI系统。”

Keith Basil是SUSE的边缘业务副总裁兼总经理。他补充道：“随着企业将智能能力部署到数据产生地附近，边缘不再只是基础设施，更成为一套运营体系。SUSE Edge为云端和分布式环境提供统一底层支撑，而SUSE Industrial Edge则将这一模式扩展到基于Vultr基础设施和Supermicro专用平台的本地部署，助力企业从洞察分析转向实时行动。”

Supermicro欧洲、中东和非洲地区总裁兼董事总经理、技术与AI高级副总裁Vik Malyala表示：“边缘环境运行要求严苛，需要具备实时稳定性和散热效率的专用硬件。我们的硬件系统专为处理高强度AI推理工作负载而设计，可部署在传统数据中心无法落地的场景。通过与Vultr和SUSE合作，我们推出的解决方案能够弥合边缘硬件与无缝云服务体验之间的鸿沟。”

本次合作将成为近期行业讨论的焦点，三家公司将展示Kubernetes技术与专业边缘硬件的融合如何首次让大规模AI部署成为现实。

关于Vultr云联盟

Vultr云联盟是一个持续发展的生态体系，汇聚各类顶尖的基础设施即服务(IaaS)、平台即服务(PaaS)和软件即服务(SaaS)供应商，旨在让客户无需承担与超大规模云服务商平台相关的成本、复杂性和锁定风险，即可搭建企业级云运营体系。

通过与SUSE等开源领军企业合作，Vultr进一步践行自身使命，为企业和AI创新者打造易于使用、价格合理且全球可接入的高性能云基础设施。

如需了解更多关于Vultr及其开源合作伙伴关系的信息，请访问https://www.vultr.com/cloudalliance或联系销售团队开启合作。

关于Vultr

Vultr致力于为全球企业和AI创新者提供易于使用、价格合理且本地可接入的高性能云基础设施。Vultr凭借灵活、可扩展的全球云计算、云GPU、裸金属服务器和云存储解决方案，获得185个国家数十万活跃客户的信赖。2024年12月，Vultr完成一轮股权融资，估值达35亿美元。Vultr由David Aninowsky创立，历经十余年自主资金运营，现已发展成为全球规模最大的私营云基础设施公司。如需了解更多信息，请访问：www.vultr.com。

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