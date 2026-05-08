Vultr, SUSE y Supermicro presentan una arquitectura unificada de nube al extremo de la red para escalar la IA a nivel global

WEST PALM BEACH, Florida--(BUSINESS WIRE)--Vultr, la mayor empresa privada de infraestructura en la nube del mundo, anunció hoy, junto con SUSE y Supermicro, un marco arquitectónico estratégico diseñado para simplificar la implementación y operación de cargas de trabajo de inteligencia artificial en entornos distribuidos.

A medida que la IA se acerca cada vez más al lugar donde se generan los datos, desde plantas industriales hasta puntos de venta minorista, las organizaciones enfrentan desafíos crecientes en materia de latencia, costos y consistencia operativa. Esta iniciativa conjunta ofrece una arquitectura integrada desde la nube hasta el extremo de la red, con hardware de alto rendimiento, infraestructura regional en la nube y una gestión unificada de Kubernetes.

La alianza responde a una realidad cada vez más clara: para las aplicaciones de IA en tiempo real, ya no resulta viable enviar todos los datos a una nube central. La solución organiza la infraestructura en tres capas clave:

Nube y periferia de la red: las empresas pueden desplegar clústeres regionales de IA basados en Kubernetes más cerca de sus usuarios gracias a las 33 regiones globales de centros de datos de Vultr. A través de Cluster API (CAPI), los equipos pueden replicar y escalar entornos de manera programática, con GPU NVIDIA de alto rendimiento para tareas de inferencia cuando la capacidad local en el extremo de la red resulta insuficiente.

las empresas pueden desplegar clústeres regionales de IA basados en Kubernetes más cerca de sus usuarios gracias a las 33 regiones globales de centros de datos de Vultr. A través de Cluster API (CAPI), los equipos pueden replicar y escalar entornos de manera programática, con GPU NVIDIA de alto rendimiento para tareas de inferencia cuando la capacidad local en el extremo de la red resulta insuficiente. Borde regional de la red: pensada para entornos distribuidos con requisitos de latencia ultrabaja y bajo consumo energético, la amplia cartera de servidores y dispositivos de Supermicro compatibles con CPU y GPU permite desarrollar soluciones de hardware y software prácticamente a medida. Gracias a la alianza entre Supermicro y SUSE, estos sistemas fueron validados con SUSE Linux Enterprise Server y SUSE Kubernetes Engine (RKE2 y K3s), lo que facilita el despliegue y la orquestación de agentes distribuidos y procesos de inferencia sobre la infraestructura de Vultr. Los sistemas procesan cargas de trabajo en tiempo real, como visión computacional y análisis de datos de sensores, directamente en el lugar donde se generan los datos.

pensada para entornos distribuidos con requisitos de latencia ultrabaja y bajo consumo energético, la amplia cartera de servidores y dispositivos de Supermicro compatibles con CPU y GPU permite desarrollar soluciones de hardware y software prácticamente a medida. Gracias a la alianza entre Supermicro y SUSE, estos sistemas fueron validados con SUSE Linux Enterprise Server y SUSE Kubernetes Engine (RKE2 y K3s), lo que facilita el despliegue y la orquestación de agentes distribuidos y procesos de inferencia sobre la infraestructura de Vultr. Los sistemas procesan cargas de trabajo en tiempo real, como visión computacional y análisis de datos de sensores, directamente en el lugar donde se generan los datos. Capa de control: para administrar miles de sitios sin intervención manual, SUSE Edge (con SUSE Rancher Prime y Fleet) permite implementar flujos de trabajo basados en GitOps en entornos distribuidos y de nube. En combinación con SUSE AI, garantiza uniformidad en toda la pila de software, incluidas las políticas de seguridad, las actualizaciones de modelos y las configuraciones, desde el centro de datos principal hasta los dispositivos desplegados en el extremo de la red. Para entornos industriales, SUSE Industrial Edge amplía este modelo y habilita despliegues privados in situ con una integración más profunda en los sistemas operativos de cada organización.

“A medida que la IA evoluciona hacia una nueva etapa, la soberanía de los datos y la proximidad geográfica se convierten en desafíos cada vez más importantes”, afirmó Kevin Cochrane, director de Marketing de Vultr. “Al combinar nuestro alcance global con aceleración regional mediante GPU, ayudamos a las empresas a extender sus principales regiones de nube hasta el extremo de la red. Esta alianza garantiza que, sin importar dónde se generen los datos, las organizaciones cuenten con la infraestructura necesaria para procesarlos y escalar sus operaciones”.

Rhys Oxenham, vicepresidente y gerente general del área de IA de SUSE, agregó: “Operar a gran escala representa el principal desafío en el ecosistema del extremo de la red. Gracias al modelo de infraestructura híbrida y distribuida de SUSE, incorporamos SUSE AI en SUSE Edge para automatizar el despliegue de modelos, actualizaciones y políticas de seguridad en toda la arquitectura. Junto con nuestros socios, estamos haciendo realidad un sistema de IA verdaderamente distribuido y fácil de administrar para las empresas modernas”.

Keith Basil, vicepresidente y gerente general del área de Edge de SUSE, añadió: “A medida que las organizaciones acercan la inteligencia al lugar donde se generan los datos, el extremo de la red deja de ser solo infraestructura y pasa a convertirse en un sistema operativo. SUSE Edge proporciona una base unificada para entornos de nube y distribuidos, mientras que SUSE Industrial Edge lleva ese modelo a despliegues in situ sobre infraestructura de Vultr y plataformas especializadas de Supermicro. De este modo, las empresas pueden pasar del análisis a la acción en tiempo real”.

“El extremo de la red es un entorno exigente que requiere hardware diseñado para ofrecer resiliencia en tiempo real y eficiencia térmica. Nuestros sistemas están preparados para gestionar cargas intensivas de inferencia de IA en ubicaciones donde los centros de datos tradicionales no son viables. Junto con Vultr y SUSE, ofrecemos una solución que integra la infraestructura del extremo de la red con una experiencia de nube unificada”, señaló Vik Malyala, presidente y director ejecutivo para EMEA y vicepresidente sénior de Tecnología e IA de Supermicro.

Esta alianza tendrá un lugar destacado en próximos encuentros del sector, donde las empresas mostrarán cómo la integración entre Kubernetes y el hardware especializado para el extremo de la red permite, por primera vez, implementar IA a gran escala de manera práctica.

Acerca de The Vultr Cloud Alliance

The Vultr Cloud Alliance es un ecosistema en expansión que reúne a proveedores líderes de infraestructura como servicio (IaaS), plataforma como servicio (PaaS) y software como servicio (SaaS), con el objetivo de brindar a las organizaciones la flexibilidad necesaria para construir operaciones de nube de nivel empresarial sin los costos, la complejidad ni la dependencia característicos de las grandes plataformas globales de nube.

A través de alianzas con referentes del código abierto como SUSE, Vultr fortalece su misión de acercar infraestructura de nube de alto rendimiento que combine simplicidad, accesibilidad y alcance global para empresas e innovadores en inteligencia artificial.

Para obtener más información sobre Vultr y sus alianzas de código abierto, visite https://www.vultr.com/cloudalliance o comuníquese con el equipo comercial.

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