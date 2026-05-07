Thredd et Currensea élargissent leur partenariat stratégique pour alimenter la prochaine phase de croissance

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l’IA, annonce aujourd’hui le renouvellement et l’extension de son partenariat de longue date avec Currensea, la principale plateforme technologique de paiement sur le marché. Ce nouvel accord prolonge la relation pour quatre années supplémentaires et renforce une collaboration en place depuis 2019.

Currensea s’est forgé une solide réputation auprès des voyageurs grâce à sa carte de voyage multibancaire qui relie directement les comptes bancaires existants des clients, offrant des taux de change compétitifs sans avoir à précharger les fonds. Ces dernières années, Currensea a renforcé son offre grâce à des partenariats de comarquage avec les plus grandes marques mondiales de voyages et d'hôtellerie, y compris Hilton Hotels, Marriott Bonvoy et United Airlines, permettant aux titulaires de cartes de gagner des récompenses compétitives sur leurs dépenses quotidiennes de débit.

Thredd fournit l’infrastructure de traitement des émetteurs et de programme de base qui sous-tend l’offre de cartes de débit de Currensea, prenant en charge les cartes physiques et virtuelles, la tokenisation, le provisionnement de portefeuilles numériques et le traitement sécurisé des opérations.

« Currensea a élaboré l’une des propositions de cartes de voyage les plus fiables au Royaume-Uni et est en train de remodeler le secteur des récompenses. Nous sommes fiers de les avoir soutenus dès la première heure », déclare Jim McCarthy, CEO de Thredd. « Ce renouvellement reflète la force de notre partenariat et notre engagement commun à offrir des expériences de paiement fluides et axées sur le client. Nous nous réjouissons à la perspective de continuer à soutenir Currensea pour qu’il consolide ce succès et explore de nouvelles opportunités de croissance. »

Currensea est devenu l'une des cartes de voyage les mieux notées au Royaume-Uni, obtenant un 4,9 sur plus de 20 000 avis sur Trustpilot et servant une clientèle croissante à la recherche d'un moyen plus simple et plus rentable de dépenser à l'étranger. Currensea a également été récemment nommé deuxième fintech en termes de rapidité de croissance au Royaume-Uni dans le classement annuel FT1000 du Financial Times des entreprises européennes à forte croissance.

« Nous travaillons en étroite collaboration avec Thredd depuis des années et leur plateforme a été l’un des principaux moteurs de notre croissance », déclare James Lynn, CEO et cofondateur de Currensea. « Alors que nous continuons à faire évoluer notre offre et à approfondir nos partenariats avec des marques de voyages mondiales, il est essentiel que nous disposions d’un partenaire de traitement capable de fournir fiabilité, flexibilité et échelle. Ce renouvellement reflète notre confiance dans Thredd alors que nous entamons notre prochain chapitre. »

Ce partenariat prolongé souligne le rôle joué par Thredd auprès des fintechs en leur permettant de construire, d’adapter et d’optimiser des programmes de cartes modernes, tout en conservant le contrôle de leur expérience client et de leur proposition de base.

À propos de Currensea

Currensea est une société de technologie de paiement basée au Royaume-Uni qui fournit à plus de 200 000 clients des cartes comarquées et la carte de voyage la mieux notée du Royaume-Uni. Sa plateforme technologique offre aux consommateurs des récompenses à mesure qu'ils font des achats et permet de dépenser à l'étranger en toute simplicité directement depuis leurs comptes bancaires existants.

Currensea s'associe à des marques mondiales telles que Hilton Hotels, Marriott Bonvoy et United Airlines pour proposer des cartes de débit comarquées rémunératrices aux clients de toute l'Europe, tandis que sa propre carte Currensea Travel a déjà permis aux consommateurs d'économiser des millions de livres en frais de change. Fondée en 2018 par James Lynn et Craig Goulding, l'entreprise est autorisée et réglementée au Royaume-Uni par la Financial Conduct Authority.

Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.currensea.com.

À propos de Thredd

Thredd est la plateforme de traitement des émetteurs axée sur l'IA et basée sur le cloud qui alimente la prochaine génération de paiements mondiaux. Grâce à une API unique et à une plateforme unifiée, Thredd offre des capacités de débit, de crédit, de portefeuille numérique et de tenue de registre à plus de 100 fintechs, banques numériques et fournisseurs de financement intégrés, dans plus de 50 pays, traitant des milliards de transactions chaque année. Avec une présence opérationnelle mondiale, une expertise locale et une IA intégrée à chaque couche de sa plateforme, Thredd a été spécialement conçu pour des modèles d'émission rapides, à grande échelle et modernes, établissant la norme en matière d'entrée sur le marché, d'expérience client, de sécurité, de rigueur réglementaire et de résilience opérationnelle. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur www.thredd.ai.

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