iQmetrix präsentiert sein Intelligent Commerce Operating System und seine Catalyst Innovation auf der DTW Ignite 2026

KOPENHAGEN, Dänemark--(BUSINESS WIRE)--iQmetrix, das Intelligent Commerce Operating System für die Telekommunikationsbranche, gab heute bekannt, dass es vom 23. bis 25. Juni auf der DTW Ignite 2026 in Kopenhagen als Bronze-Sponsor ausstellen, Vorträge halten und am Wettbewerb teilnehmen wird. Das Unternehmen wird im „The Loft“ eine Live-Produktdemonstration durchführen, sein Projekt „ ODA PRISM Catalyst“ gemeinsam mit einem Konsortium aus internationalen Netzbetreibern und Technologiepartnern vorstellen und während der gesamten Veranstaltung am Stand Nr. 317 ausstellen.

Dieses Debüt stellt einen Meilenstein in der globalen Wachstumsstrategie von iQmetrix dar und vertieft die Partnerschaft mit dem TM Forum, nachdem das Unternehmen kürzlich als ODA Component Directory Partner anerkannt wurde.

Die Zukunft des Handels entscheidet sich auf der Orchestrierungsebene

Das Motto der DTW Ignite 2026, „The Future. Faster.“, bringt die Dringlichkeit auf den Punkt, mit der Kommunikationsdienstleister weltweit konfrontiert sind. Telekommunikationsunternehmen haben jahrzehntelang daran gearbeitet, erstklassige Netze aufzubauen, die von den Verbrauchern zunehmend als selbstverständlich angesehen werden, doch diese Investitionen haben sich nicht in Kundentreue niedergeschlagen. Kundenbindung wird heute auf der kommerziellen Ebene gewonnen: im Moment der Entdeckung, des Kaufs, der Aktivierung und der Betreuung. Unterdessen behindert die über Jahrzehnte gewachsene Komplexität – von isolierten Kassensystemen bis hin zu anfälligen Aktivierungsabläufen – den Übergang von „KI-interessiert“ zu „KI-nativ“.

Künstliche Intelligenz trägt nicht zur Verbesserung des Handels bei. Das widerspricht dem Modell. Reisen werden zunehmend von den Reisenden selbst gestaltet und verlaufen nicht mehr linear. CSPs bedienen bereits Kunden, die in Begleitung von Vermittlern zu ihnen kommen, welche in ihrem Namen Angebote vergleichen, verhandeln und Geschäfte abschließen. Die Systeme, die dem Telekommunikationshandel zugrunde liegen, wurden nicht für diesen Zweck entwickelt. Seit Jahren verbindet iQmetrix das, was bisher getrennt war: Das Unternehmen verknüpft Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler und OEMs zu einem einheitlichen Handelsablauf über digitale und physische Kanäle hinweg. Diese Verknüpfung war die Voraussetzung. Das Ergebnis ist ein System, das Transaktionen nicht nur weiterleitet, sondern intelligent koordiniert. Das Ergebnis ist ein „Intelligent Commerce Operating System“, eine grundlegende Ebene, die darauf ausgelegt ist, jedes Erlebnis zu koordinieren – sowohl für Menschen als auch für Bots.

Catalyst-Projekt: Intelligente Planempfehlungen ermöglichen

Im Rahmen der TM Forum Catalyst-Initiative präsentiert iQmetrix ODA PRISM: Recommending the Ultimate Telecom Plan (Phase II) – ein Projekt, das verdeutlicht, wie eine agentenbasierte, standardkonforme Architektur intelligente Tarifempfehlungen in großem Maßstab ermöglicht und damit über statische Produktkataloge hinausgeht, hin zu dynamischen, personalisierten Einkaufserlebnissen. Besucher können am Catalyst-Stand erleben, wie komponierbare, ODA-konforme Komponenten in einem praxisnahen Proof-of-Concept zusammenwirken.

The Loft: The Rise of Agentic Commerce

Jason Raymer, Senior Vice President of Client Experiences bei iQmetrix, wird im „The Loft“ (dem Bereich von DTW Ignite für Technologiedemonstrationen und Geschichten über disruptive Innovationen) eine Präsentation mit dem Titel „The Rise of Agentic Commerce: Why CSPs Need an Operating System for Phygital Experiences.“ In dieser Sitzung wird die Entwicklung vom Omnichannel- zum agentischen Handel beleuchtet, die Architektur eines intelligenten Handelsbetriebssystems erläutert und eine Live-Produktdemonstration gezeigt, die KI-native Arbeitsabläufe mit konkreten Geschäftsergebnissen verknüpft. Raymer wird darlegen, dass die Zukunft des Handels nicht durch die getrennte Optimierung einzelner Kanäle gewonnen wird. Der Erfolg wird dadurch erzielt, dass das Erlebnis zwischen ihnen inszeniert wird. Die Veranstaltung findet am zweiten Tag, dem 24. Juni, um 11 Uhr statt.

Treffen Sie iQmetrix auf der DTW Ignite 2026

iQmetrix ist während der gesamten Veranstaltung am Stand Nr. 317 vertreten. Um einen Termin mit dem Team in Kopenhagen zu vereinbaren, besuchen Sie bitte diese Seite.

Über iQmetrix

iQmetrix ist ein weltweit tätiger Anbieter von intelligenten Handelsbetriebssystemen für die Telekommunikationsbranche. Das Unternehmen ersetzt fragmentierte Altsystemlandschaften durch eine moderne, modulare Ebene, die Telekommunikationsunternehmen, Einzelhändler und OEMs zu einem intelligenten, kanal- und marktübergreifenden Ablaufnetzwerk zusammenführt. Das Ergebnis sind geringere Komplexität, niedrigere Kosten und die nötige Geschwindigkeit, um voranzukommen.

Seit 26 Jahren setzen wir uns mit Leidenschaft dafür ein, das Wachstum führender Telekommunikationsmarken zu fördern, indem wir erstklassige Software, Dienstleistungen und Fachkompetenz bereitstellen, die es ihnen ermöglichen, sich anzupassen und erfolgreich zu sein. Unsere Lösungen generieren jährlich einen Umsatz von 17 Milliarden US-Dollar, wickeln fast 53 Millionen Rechnungen und mehr als 28 Millionen Aktivierungen ab und werden von über 370.000 Fachkräften im Telekommunikations-Einzelhandel bei fast 1.000 Kunden eingesetzt. iQmetrix ist ein privat geführtes Software-as-a-Service-Unternehmen (SaaS) mit Mitarbeitern in Kanada, den USA, Indien und Europa. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.iqmetrix.com.

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