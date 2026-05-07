iQmetrix présentera un système d'exploitation de commerce intelligent et son innovation Catalyst au DTW Ignite 2026

COPENHAGUE, Danemark--(BUSINESS WIRE)--iQmetrix, le système d'exploitation de commerce intelligent pour les télécommunications, annonce aujourd'hui qu'il exposera, parlera et participera en tant que sponsor Bronze au DTW Ignite 2026 à Copenhague du 23 au 25 juin. La société fera une démonstration de produits en direct dans The Loft, dévoilera son projet Catalyst ODA PRISM aux côtés d'un consortium d'opérateurs mondiaux et de partenaires technologiques, et exposera au stand 317 durant tout l'événement.

Ces débuts marquent une étape importante dans la stratégie de croissance mondiale d’iQmetrix et renforcent son partenariat avec TM Forum, à la suite de sa récente reconnaissance en tant que ODA Component Directory Partner.

L'avenir du commerce se gagnera au niveau de la couche d'orchestration

Le thème du DTW Ignite 2026, « The Future. Faster. », rend compte de l’urgence à laquelle sont confrontés les fournisseurs de services de communications dans le monde entier. Les opérateurs de télécommunications ont passé des décennies à construire des réseaux de classe mondiale que les utilisateurs tiennent de plus en plus pour acquis, mais cet investissement ne s’est pas traduit par une fidélité. La fidélité est maintenant gagnée au niveau du commerce : au moment de la découverte, de l'achat, de l'activation et de l'assistance. En parallèle, des décennies de complexité accumulée, des systèmes de point de vente déconnectés aux flux d'activation fragiles, bloquent le passage d'une approche de curiosité vis-à-vis de l'IA à une adoption de solutions natives de l'IA.

L'IA n'améliore pas le commerce. Elle casse le modèle. Les parcours deviennent axés sur les agents et non linéaires. Les CSP vendent déjà aux clients qui arrivent avec des agents qui comparent, négocient et effectuent des transactions en leur nom. Les systèmes derrière le commerce des télécommunications n'ont pas été construits pour cela. Depuis des années, iQmetrix connecte ce qui est déconnecté : reliant les opérateurs de télécommunications, les détaillants et les équipementiers en un flux commercial unique sur les canaux numériques et physiques. Cette interconnexion était la condition préalable. Le résultat est là : un système qui ne se contente pas de faire avancer les transactions, mais qui les orchestre intelligemment. Il en résulte un système d'exploitation de commerce intelligent, une couche fondamentale conçue pour orchestrer chaque expérience, pour les humains comme pour les agents.

Projet Catalyst : alimenter les recommandations pour une planification intelligente

Dans le cadre de l'initiative TM Forum Catalyst, iQmetrix présente ODA PRISM : recommander le plan de télécom ultime (Phase II), un projet qui démontre comment une architecture basée sur des normes et des agents peut alimenter les recommandations de plans intelligents à grande échelle, s'éloignant des catalogues de produits statiques pour se rapprocher des expériences commerciales dynamiques et personnalisées. Les participants peuvent se rendre au kiosque Catalyst pour voir des composants composables alignés sur l'ODA travailler ensemble dans une preuve de concept en monde réel.

The Loft : la montée en puissance du commerce agentique

Jason Raymer, vice-président principal des expériences clients chez iQmetrix, prendra la parole dans The Loft (la destination de DTW Ignite pour les démos technologiques et les récits disruptifs) pour une session intitulée « La montée en puissance du commerce agentique : pourquoi les CSP ont besoin d'un système d'exploitation pour les expériences phygitales. » La session couvrira l'évolution du commerce omnicanal vers le commerce agentique, expliquera l'architecture d'un système d'exploitation de commerce intelligent et comprendra une démonstration de produit en direct reliant les flux de travail natifs de l'IA à des résultats commerciaux concrets. L'avenir du commerce, selon Raymer, ne sera pas gagné en optimisant les canaux séparément. Il sera gagné en orchestrant l'expérience entre eux. La session aura lieu le deuxième jour, le 24 juin à 11h.

Venez rencontrer l'équipe d'iQmetrix au DTW Ignite 2026

iQmetrix sera au stand 317 durant tout l'événement. Pour planifier une réunion avec l’équipe à Copenhague, visitez cette page.

À propos d'iQmetrix

iQmetrix est le fournisseur mondial de systèmes d'exploitation de commerce intelligents pour les opérateurs télécoms. La société remplace les piles héritées fragmentées par une couche modulaire moderne qui orchestre les opérateurs de télécommunications, les détaillants et les OEM en un flux intelligent à travers les différents canaux et marchés. Cette approche se traduit par une réduction de la complexité, une diminution des coûts et une accélération des opérations.

Depuis 26 ans, nous nous efforçons d’aider les grands opérateurs télécoms à se développer en leur fournissant des logiciels, des services et une expertise de premier ordre qui leur permettent de s’adapter et de prospérer. Nos solutions génèrent des ventes annuelles de 17 milliards de dollars, gèrent près de 53 millions de factures et plus de 28 millions d'activations, et sont utilisées par plus de 370 000 professionnels de la vente au détail dans près de 1 000 clients. iQmetrix est une société privée de logiciel en tant que service (SaaS) avec des employés au Canada, aux États-Unis, en Inde et en Europe. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur www.iqmetrix.com.

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