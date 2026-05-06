TotalEnergies développe Pangea 5, un supercalculateur nouvelle génération, qui multipliera par six sa puissance de calcul

PARIS--(BUSINESS WIRE)--TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), en collaboration avec Dell Technologies et NVIDIA, annonce la signature d’un contrat portant sur la conception et l’installation de Pangea 5, son prochain supercalculateur haute performance (HPC). Hébergé au Centre Scientifique et Technique Jean Féger (CSTJF) à Pau (Nouvelle Aquitaine), Pangea 5 multipliera par six la puissance de calcul de la Compagnie et représente un investissement de plus de 100 millions d’euros.

Une puissance de calcul décuplée pour soutenir les projets de TotalEnergies

Grâce à cette accélération de la vitesse de calcul, Pangea 5 permettra :

De déployer plus largement des technologies avancées d’ingénierie sismique pour améliorer les images du sous-sol et accélérer l’exploration afin de soutenir la stratégie de production d’hydrocarbures à bas coût et à faibles émissions de la Compagnie ;

De soutenir les applications de l'IA dans la R&D et de répondre aux besoins digitaux croissants pour optimiser les temps de calcul et approfondir la compréhension de phénomènes complexes tels que les modèles de integrated power.

Une consommation énergétique et des émissions de CO2 maîtrisées

Pangea 5 s’appuiera sur des processeurs spécialisés capables de mener des calculs parallèles à grande échelle et offrant une meilleure efficacité énergétique que ceux des versions antérieures. À performance égale, la consommation énergétique de Pangea 5 sera réduite d’environ 40 %, et celle du système de refroidissement associé, divisée par cinq. La chaleur résiduelle dégagée par le supercalculateur sera valorisée pour contribuer au chauffage des bâtiments du CSTJF, qui accueillent plus de 2 500 employés.

Pangea 5 sera mis en service dès 2027.

« L’intelligence artificielle et le digital sont des leviers stratégiques de notre transition énergétique. En multipliant par six notre puissance de calcul, nous renforçons notre leadership dans le calcul haute performance. Nous garantissons ainsi à nos équipes d’experts de disposer en permanence des moyens nécessaires pour repousser les limites, afin de soutenir le développement de nos activités et répondre à la demande mondiale croissante en énergie. » déclare Namita Shah, directrice générale OneTech chez TotalEnergies.

« TotalEnergies repousse les limites du calcul haute performance, et nous sommes ravis de prendre part à cette aventure. Pangea 5 apportera à TotalEnergies la puissance de calcul nécessaire pour accélérer les découvertes, gagner en efficacité et faire progresser la transition énergétique – c’est exactement le type de résultats sur lequel repose notre collaboration », a déclaré Adrian McDonald, président de Dell Technologies EMEA.

« Les plateformes de calcul, de réseau et logicielles de NVIDIA doteront Pangea 5 d’une puissance de calcul parallèle exceptionnelle, accélérant les charges de travail scientifiques et ouvrant de nouvelles perspectives en intelligence artificielle. En optant pour des GPU, CPU et la technologie InfiniBand de NVIDIA, TotalEnergies adopte une architecture capable de répondre aux défis industriels et énergétiques les plus exigeants, aujourd’hui comme demain », a déclaré John Josephakis, vice‑président HPC & IA chez NVIDIA.

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À propos de TotalEnergies

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