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Thredd e Currensea ampliano la collaborazione strategica per potenziare la prossima fase di crescita

Il rinnovo quadriennale parte dalla collaborazione di lunga data a sostegno della piattaforma tecnologica di pagamenti alla base delle carte di debito co-branded con accumulo di premi e la carta per le spese di viaggio più apprezzata nel Regno Unito

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma per l'elaborazione di emittenti basata sull'IA, oggi ha annunciato il rinnovo e l'estensione della sua partnership di lunga data con Currensea, la piattaforma tecnologica di pagamento leader sul mercato. Il nuovo accordo estende il rapporto per altri quattro anni, rafforzando una collaborazione esistente dal 2019.

Currensea si è creata una solida reputazione tra i viaggiatori con la sua carta di viaggio multi-bancaria che si collega direttamente ai conti bancari esistenti dei clienti, offrendo tassi di cambio valuta competitivi senza la necessità di ricaricare la carta.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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Simeon Lando
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