Thredd e Currensea ampliano la collaborazione strategica per potenziare la prossima fase di crescita

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Thredd, la piattaforma per l'elaborazione di emittenti basata sull'IA, oggi ha annunciato il rinnovo e l'estensione della sua partnership di lunga data con Currensea, la piattaforma tecnologica di pagamento leader sul mercato. Il nuovo accordo estende il rapporto per altri quattro anni, rafforzando una collaborazione esistente dal 2019.

Currensea si è creata una solida reputazione tra i viaggiatori con la sua carta di viaggio multi-bancaria che si collega direttamente ai conti bancari esistenti dei clienti, offrendo tassi di cambio valuta competitivi senza la necessità di ricaricare la carta.

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