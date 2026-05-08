Vultr, SUSE et Supermicro lancent une architecture unifiée du cloud à la périphérie pour l'évolutivité mondiale de l'IA

WEST PALM BEACH, Floride--(BUSINESS WIRE)--Vultr, la plus grande entreprise privée au monde spécialisée dans les infrastructures cloud, annonce aujourd'hui, en collaboration avec SUSE et Supermicro, un cadre architectural stratégique conçu pour répondre aux défis liés au déploiement et à l'exploitation de charges de travail d'IA dans des environnements distribués.

À mesure que l'IA se rapproche du lieu de création des données — des usines aux points de vente —, les entreprises sont confrontées à d'énormes défis en matière de latence, de coûts et de cohérence opérationnelle. Cette initiative conjointe propose un pipeline cloud-edge fluide intégrant du matériel haute performance, une infrastructure cloud localisée et une gestion Kubernetes unifiée.

Ce partenariat part d'une réalité, à savoir que le renvoi de toutes les données vers un cloud central n’est plus viable pour l’IA en temps réel. La solution décompose l’infrastructure en trois couches critiques :

Le Cloud et le Near-Edge : les entreprises peuvent déployer des clusters d'IA régionaux gérés par Kubernetes au plus près de leurs utilisateurs en tirant parti des 33 régions de data centers cloud de Vultr dans le monde entier. Grâce à l'API Cluster (CAPI), les équipes peuvent répliquer et faire évoluer les environnements par programmation, en utilisant des GPU NVIDIA haute performance pour l'inférence lorsque la capacité locale en périphérie est dépassée.

les entreprises peuvent déployer des clusters d'IA régionaux gérés par Kubernetes au plus près de leurs utilisateurs en tirant parti des 33 régions de data centers cloud de Vultr dans le monde entier. Grâce à l'API Cluster (CAPI), les équipes peuvent répliquer et faire évoluer les environnements par programmation, en utilisant des GPU NVIDIA haute performance pour l'inférence lorsque la capacité locale en périphérie est dépassée. Le Metro Edge : conçus pour divers environnements périphériques à latence ultra-faible et faible consommation d'énergie, les serveurs et d'appareils périphériques de Supermicro, compatibles avec les processeurs et les cartes graphiques, offrent une solution matérielle et logicielle quasi sur mesure. Grâce au partenariat solide de Supermicro avec SUSE, ces systèmes ont été validés avec SUSE Linux Enterprise Server et SUSE Kubernetes Engine (RKE2 et K3s) pour le déploiement et l'orchestration d'agents distribués et l'inférence sur Vultr. Ces systèmes gèrent les charges de travail en temps réel, telles que la vision par ordinateur et le traitement des données de capteurs, directement à la source.

conçus pour divers environnements périphériques à latence ultra-faible et faible consommation d'énergie, les serveurs et d'appareils périphériques de Supermicro, compatibles avec les processeurs et les cartes graphiques, offrent une solution matérielle et logicielle quasi sur mesure. Grâce au partenariat solide de Supermicro avec SUSE, ces systèmes ont été validés avec SUSE Linux Enterprise Server et SUSE Kubernetes Engine (RKE2 et K3s) pour le déploiement et l'orchestration d'agents distribués et l'inférence sur Vultr. Ces systèmes gèrent les charges de travail en temps réel, telles que la vision par ordinateur et le traitement des données de capteurs, directement à la source. Le Control Layer : pour gérer des milliers de sites sans intervention manuelle, SUSE Edge (avec SUSE Rancher Prime et Fleet) permet de créer des workflows gérés par GitOps dans les environnements cloud et edge distribués. Combiné à SUSE AI, il garantit la cohérence de l'ensemble de la pile logicielle, notamment les politiques de sécurité, les mises à jour des modèles et les configurations, du data center principal aux appareils périphériques. Pour les scénarios s'étendant aux systèmes industriels, SUSE Industrial Edge s'appuie sur ce modèle afin de prendre en charge les déploiements privés sur site, avec une intégration plus poussée dans les environnements opérationnels.

« À mesure que l’IA entre dans sa nouvelle phase, le prochain défi est celui de la souveraineté des données et de la proximité géographique », a déclaré Kevin Cochrane, CMO chez Vultr. « En associant notre présence mondiale à l'accélération GPU régionale, nous aidons les entreprises à élargir leurs régions cloud principales directement jusqu'à la périphérie. Quel que soit le lieu de création des données, ce partenariat garantit que l'infrastructure souveraine nécessaire à leur traitement est déjà en place et prête à évoluer. »

Rhys Oxenham, vice-président et general manager de l'IA chez SUSE, a ajouté : « Le déploiement à grande échelle représente le principal obstacle à l’écosystème de l'edge computing. Grâce au modèle d’infrastructure hybride modulable et distribuée de SUSE, nous superposons SUSE AI à SUSE Edge afin de permettre l'autonomisation nécessaire au déploiement des modèles, des mises à jour et des politiques de sécurité dans l’ensemble de l’architecture. Avec nos partenaires, nous parvenons à faire d'un système d’IA véritablement distribué et facile à gérer une réalité pour les entreprises modernes. »

Keith Basil, vice-président et general manager de l'edge computing chez SUSE, a ajouté : « À mesure que les entreprises rapprochent l’intelligence des données de leur lieu de création, l’edge computing devient bien plus qu’une simple infrastructure, il se transforme en un véritable système opérationnel. Grâce à SUSE Edge qui fournit une base cohérente pour les environnements cloud et distribués, et à SUSE Industrial Edge qui élargit ce modèle aux déploiements sur site avec l’infrastructure Vultr et les plateformes dédiées de Supermicro, les entrepries peuvent passer de l’analyse à l’action en temps réel. »

« L’edge computing est exigeant et nécessite un matériel conçu pour une résilience en temps réel et l'efficacité thermique. Nos systèmes sont conçus pour gérer des charges de travail intensives d’inférence IA dans des endroits où les data centers traditionnels ne peuvent pas s'implanter. En collaboration avec Vultr et SUSE, nous proposons une solution qui comble le fossé entre le matériel de périphérie et une expérience cloud fluide », a déclaré Vik Malyala, président et managing director EMEA, senior vice-président de la technologie et de l'IA chez Supermicro .

Ce partenariat sera au cœur des prochains débats sectoriels, au cours desquels les entreprises démontreront comment la convergence de Kubernetes et du matériel périphérique spécialisé permet, pour la première fois, les déploiements d'IA à grande échelle.

À propos de la Vultr Cloud Alliance

La Vultr Cloud Alliance est un écosystème en pleine expansion regroupant les meilleurs fournisseurs IaaS, PaaS et SaaS, conçu pour permettre aux clients d'orchestrer des opérations cloud de niveau entreprise sans les coûts, la complexité et la dépendance associés aux plateformes d'hyperscalers.

En s'associant à des leaders de l'open source tels que SUSE, Vultr renforce sa mission de rendre les infrastructures cloud haute performance facile à utiliser, abordable et accessible dans le monde entier aux entreprises et aux innovateurs en IA.

Pour en savoir plus sur Vultr et ses partenariats open source, rendez-vous sur https://www.vultr.com/cloudalliance ou contactez le service commercial pour vous lancer.

À propos de Vultr

Vultr a pour mission de rendre l'infrastructure cloud haute performance facile à utiliser, abordable et localement accessible aux entreprises et aux innovateurs en IA du monde entier. Des centaines de milliers de clients actifs répartis dans 185 pays font confiance à Vultr pour ses solutions flexibles, évolutives et globales de calcul cloud, de GPU cloud, de serveur dédié physique et de stockage cloud. En décembre 2024, Vultr a annoncé une levée de fonds par apports de capitaux propres portant sa valorisation à 3,5 milliards de dollars. Fondée par David Aninowsky et autofinancée pendant plus de dix ans, Vultr est devenue la plus grande entreprise privée d'infrastructure cloud au monde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.vultr.com.

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