Waiv geht Partnerschaft mit Daiichi Sankyo ein, um KI-basierte Biomarker für ADC-Programm bereitzustellen

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Waiv, ehemals Owkin Dx, ein in Paris ansässiges Unternehmen, das KI-gestützte Präzisionstests vorantreibt, gab heute bekannt, dass es eine Zusammenarbeit mit Daiichi Sankyo (TSE: 4568) eingegangen ist, um die Entdeckung digitaler pathologischer Biomarker für ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat-Programm (ADC) voranzutreiben.

Mit fundiertem Fachwissen in den Bereichen Pathologie und multimodale Daten sowie einem globalen Datennetzwerk, das akademische Einrichtungen, Krankenhäuser und Labore umfasst, verfügt Waiv über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung KI-gestützter Biomarker-Lösungen über den gesamten Lebenszyklus der Arzneimittelentwicklung hinweg.

Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Waiv seine durchgängige Plattform für computergestützte Pathologie auf Daten aus frühen Phasen anwenden. Dazu gehören die Analyse der Tumormikroumgebung (TME) sowohl bei Hämatoxylin-und-Eosin- (H&E) als auch bei immunhistochemisch (IHC) gefärbten Proben sowie Funktionen zur Biomarker-Entdeckung und Ergebnisvorhersage, die darauf abzielen, Biomarker für das Ansprechen auf die Behandlung noch vor den nächsten klinischen Studienphasen zu identifizieren.

Ein speziell entwickelter KI-Ansatz bewältigt eine der größten Herausforderungen der Pharmaindustrie: die Biomarker-Entdeckung bei weniger als 100 Patienten für ADC-Medikamente.

Die Plattform für computergestützte Pathologie von Waiv wurde speziell für Umgebungen mit begrenzten Datenmengen entwickelt und stützt sich auf eine Reihe von Grundmodellen, die anhand von Hunderttausenden von Bildern aus dem internationalen Datennetzwerk des Unternehmens erstellt wurden. Der Ansatz kombiniert:

Entwicklung maßgeschneiderter KI-Modelle, die für Umgebungen mit geringen Datenmengen optimiert sind

Extraktion prädiktiver Signale direkt aus Ganzobjektträgerbildern von H&E- und IHC-gefärbten Proben

Identifizierung neuartiger histopathologischer Biomarker über vordefinierte Merkmale hinaus

Lieferung reproduzierbarer, interpretierbarer Ergebnisse, die für klinische Entscheidungen geeignet sind

„Die Identifizierung, welche Patienten auf eine Therapie ansprechen werden, direkt anhand des pathologischen Objektträgers ist gleichzeitig eines der schwierigsten Probleme und eine der wichtigsten Chancen in der Entwicklung von Krebsmedikamenten. Genau dafür haben wir Waiv entwickelt“, sagte Meriem Sefta, CEO und Mitbegründerin von Waiv. „Diese Zusammenarbeit mit Daiichi Sankyo spiegelt unsere Fähigkeit wider, frühzeitig einzusteigen und Biomarker bis hin zu klinisch validierten, einsetzbaren Tests zu begleiten. Diese End-to-End-Kompetenz macht uns zu wertvollen langfristigen Kooperationspartnern.“

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.