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iQmetrix presenterà il sistema operativo di commercio intelligente e l'innovazione Catalyst in occasione di DTW Ignite 2026

L'esordio dello sponsor bronzo include l'innovazione del progetto Catalyst, la dimostrazione della piattaforma dal vivo e una visione commerciale unificata nativa per l'IA

iQmetrix introduces the Intelligent Commerce Operating System for global telecom. Exhibiting at DTW Ignite 2026, Booth #317, June 23-25, Bella Center, Copenhagen.

COPENAGHEN, Danimarca--(BUSINESS WIRE)--iQmetrix, il sistema operativo per il commercio intelligente per le telecomunicazioni, ha annunciato oggi che esporrà, presenterà e concorrerà come sponsor bronzo all'edizione di DTW Ignite 2026 che si terrà a Copenaghen dal 23 al 25 giugno. L'azienda offrirà una dimostrazione dal vivo di prodotti a The Loft, presenterà il proprio progetto Catalyst ODA PRISM assieme a un'associazione di operatori globali e partner tecnologici e sarà presente allo stand 317 per tutta la durata dell'evento.

Il lancio segna un traguardo importante per la strategia di crescita globale di iQmetrix e rafforza la sua partnership con TM Forum, sulla scia del suo recente riconoscimento in qualità di partner dell'ODA Component Directory.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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