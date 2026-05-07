iQmetrix、DTW Ignite 2026にて次世代Intelligent Commerce Operating SystemとCatalyst Innovationを披露へ

デンマーク・コペンハーゲン--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 通信業界向けIntelligent Commerce Operating SystemであるiQmetrixは本日、ブロンズスポンサーとして6月23日から25日の間、コペンハーゲンで開催されるDTW Ignite 2026 にて出展・講演・コンペティション参加を行うことを発表しました。 同社は、開催期間期を通じてThe Loftでライブ製品デモを実施するほか、世界の通信事業者およびテクノロジーパートナーからなるコンソーシアムとともODA PRISM プロジェクトを紹介し、ブース #317 に出展します。

今回の初参加は、iQmetrixのグローバル成長戦略における重要な節目となるものであり、最近ODA Component Directory Partnerとして認定されたことを受け、TM Forumとのパートナーシップを一層強化するものです。

コマースの未来はオーケストレーションレイヤーで決まる

DTW Ignite 2026のテーマ「The Future. Faster.」は、世界中の通信サービスプロバイダーが直面している変革の必要性を表しています。通信事業者は、消費者にとって当たり前の存在となりつつある世界最高水準のネットワークを何十年にもわたり構築してきました。しかし、その投資は顧客ロイヤルティの向上にはつながっていません。。顧客ロイヤルティは今や、発見、購入、開通、サポートの瞬間におけるコマースレイヤーで獲得されるものとなっています。一方で、分断されたPOSシステムや脆弱なアクティベーションフローなど、長年にわたり蓄積されてきた複雑性が、AIへの関心段階からAIネイティブへの移行を妨げているのです。

AIがコマースを改善しているのではありません。従来のモデルを壊しているのです。顧客体験の流れは、エージェント主導かつ非直線的なものへと変化しつつあります。通信サービスプロバイダー（CSP）はすでに、比較・交渉・取引を顧客に代わって行うエージェントを伴った顧客への対応を始めています。通信コマースを支える既存システムは、こうした変化に対応できるようには設計されていませんでした。iQmetrixは長年にわたり、分断されたもの同士をつなぐ取り組みを進め、通信事業者、リテーラー、OEMを、デジタルおよび実店舗チャネルを横断する単一のコマースフローへ統合してきました。その相互接続こそが、前提条件でした。それによって実現されるのは、単に取引を処理するだけではなく、インテリジェントにオーケストレーションを行うシステムです。その結果として生まれたのが、人とエージェントの双方に向けたあらゆる体験を統合的にオーケストレーションするための基盤レイヤー、「Intelligent Commerce Operating System」です。

Catalystプロジェクト：AIによる最適な料金プラン提案を実現

TM ForumのCatalystイニシアチブの一環として、iQmetrixは「ODA PRISM： 究極の通信サービスプランの推奨（フェーズ II）」を紹介します。本プロジェクトでは、エージェント型かつ標準ベースのアーキテクチャが、大規模なインテリジェント料金プランレコメンドをどのように実現できるかを示しており、固定的な製品カタログから、動的でパーソナライズされたコマース体験への進化を目指しています。来場者はCatalystキオスクにて、組み換え可能かつODA準拠のコンポーネントが連携して動作する、実環境を想定した概念実証（PoC）を体験できます。

The Loft : エージェント型コマースの台頭

iQmetrix顧客体験担当上級副社長のジェイソン・レイマー氏は、The Loft（DTW Igniteにおけるテクノロジーデモや革新的な事例紹介のためのステージ）に登壇し、「エージェント型コマースの台頭：なぜCSPにはフィジカルとデジタルを融合した体験のためのオペレーティングシステムが必要なのか」と題したセッションを実施します。本セッションでは、オムニチャネルからエージェント型コマースへの進化を取り上げるほか、Intelligent Commerce Operating Systemのアーキテクチャを解説し、AIネイティブなワークフローが実際のコマース成果へどのようにつながるかを示すライブ製品デモも実施します。本セッションでは、オムニチャネルからエージェント型コマースへの進化を取り上げるほか、Intelligent Commerce Operating Systemのアーキテクチャを解説し、AIネイティブなワークフローが実際のコマース成果へどのようにつながるかを示すライブ製品デモも実施します。レイマー氏は、コマースの未来はチャネルごとを個別に最適化することで勝ち取れるものではなく、それらの間の体験をオーケストレーションすることで実現されると語ります。本セッションは、6月24日午前11時、Day 2に開催されます。

DTW Ignite 2026でiQmetrixにご来場ください

iQmetrixは、会期中を通じてブース #317 に出展しています。コペンハーゲンでチームとのミーティングをご希望の方は、こちらのページをご覧ください。

iQmetrixについて

iQmetrixは、通信業界向けIntelligent Commerce Operating Systemを提供するグローバル企業です。分断されたレガシーシステムを、通信事業者、リテーラー、OEMをチャネルや市場を横断して単一のインテリジェントなフローへ統合する、モダンかつモジュール型の基盤へと置き換えます。その結果、複雑性の軽減、コスト削減、そして迅速な事業展開を実現します。

当社は26年にわたり、最高水準のソフトウェア、サービス、専門知見を提供することで、通信業界を代表するブランドが変化に適応し、成長を続けられるよう支援してきました。当社のソリューションは年間170億ドルの売上を支え、約5,300万件の請求書処理と2,800万件を超えるアクティベーションに対応しており、約1,000社の顧客に属する37万人超の通信小売プロフェッショナルに利用されています。iQmetrixは、カナダ、米国、インド、欧州に従業員を擁する非公開のsoftware-as-a-service（SaaS）企業です。詳細については、 www.iqmetrix.com をご覧ください。

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