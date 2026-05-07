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Type One Energy, Tokamak Energy e AECOM formano il UK Infinity Fusion Consortium per accelerare lo sviluppo di una centrale produttiva di energia da fusione commerciale nel Regno Unito

original (From left to right) Warrick Matthews, CEO of Tokamak Energy; Chris Mowry, CEO of Type One Energy; and Troy Rudd, Chairman and CEO of AECOM sign the UK Infinity Fusion Consortium during His Majesty King Charles III’s visit to New York City.

(From left to right) Warrick Matthews, CEO of Tokamak Energy; Chris Mowry, CEO of Type One Energy; and Troy Rudd, Chairman and CEO of AECOM sign the UK Infinity Fusion Consortium during His Majesty King Charles III’s visit to New York City.

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Type One Energy, Tokamak Energy e AECOM oggi hanno annunciato la creazione del UK Infinity Fusion Consortium per perseguire lo sviluppo del primo progetto di centrale produttiva di energia da fusione guidato dal settore privato nel Regno Unito. Insieme, le aziende intendono sviluppare un progetto di fusione che sia commercialmente credibile, implementabile utilizzando tecnologie utili esistenti e in grado di attrarre capitali privati, coerenti con gli obiettivi a lungo termine della UK Fusion Strategy recentemente annunciata dal governo britannico.

Questo annuncio giunge in un momento di crescente collaborazione bilaterale sulla fusione tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Type One Energy: Thomas Frey, thomas.frey@typeoneenergy.com
Tokamak Energy: Stuart White, stuart.white@tokamakenergy.com
AECOM: Jason Marshall, jason.marshall@aecom.com
Iniziativa mercati sostenibili: Jilly Hurley, j.hurley@sustainable-markets.org

Industry:

Type One Energy

Details
Headquarters: Knoxville , TN
CEO: Christofer Mowry
Employees: 160
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Type One Energy: Thomas Frey, thomas.frey@typeoneenergy.com
Tokamak Energy: Stuart White, stuart.white@tokamakenergy.com
AECOM: Jason Marshall, jason.marshall@aecom.com
Iniziativa mercati sostenibili: Jilly Hurley, j.hurley@sustainable-markets.org

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