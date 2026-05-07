Pure Energie elige a Kraken para gestionar sus activos eólicos, solares y de almacenamiento

ENSCHEDE, Países Bajos y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Pure Energie, una empresa holandesa dedicada a las energías limpias, ha elegido Kraken, el sistema operativo basado en IA que está transformando el sector energético internacional, para gestionar y optimizar su cartera de servicios para consumidores, energía eólica, energía solar y baterías en los Países Bajos.

Kraken reúne en una misma plataforma los activos a escala de red y la demanda de los consumidores, coordinándolos como una única cartera inteligente.

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