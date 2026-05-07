Pure Energie elige a Kraken para gestionar sus activos eólicos, solares y de almacenamiento
Pure Energie elige a Kraken para gestionar sus activos eólicos, solares y de almacenamiento
- El sistema operativo Kraken gestionará la cada vez mayor cartera de Pure Energie en una única plataforma inteligente
- Pure Energie se beneficiará de una coordinación perfecta entre la demanda de los clientes, la energía eólica, la energía solar y las baterías, lo que maximizará el valor de los activos y contribuirá al equilibrio de la red eléctrica
- Se incorporarán 20 centros en el primer semestre de 2026, y hay planes de seguir ampliando la red
ENSCHEDE, Países Bajos y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Pure Energie, una empresa holandesa dedicada a las energías limpias, ha elegido Kraken, el sistema operativo basado en IA que está transformando el sector energético internacional, para gestionar y optimizar su cartera de servicios para consumidores, energía eólica, energía solar y baterías en los Países Bajos.
Kraken reúne en una misma plataforma los activos a escala de red y la demanda de los consumidores, coordinándolos como una única cartera inteligente.
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