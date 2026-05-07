Type One Energy, Tokamak Energy y AECOM forman el consorcio inglés Infinity Fusion para acelerar el desarrollo de una central eléctrica de fusión comercial en el Reino Unido

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Type One Energy, Tokamak Energy y AECOM anunciaron hoy la creación del consorcio inglés Infinity Fusion para impulsar el desarrollo del primer proyecto de central eléctrica de fusión liderado por el sector privado en el Reino Unido. Juntas, las empresas buscan llevar a cabo un proyecto de fusión que sea comercialmente viable, implementable con las tecnologías facilitadoras existentes y capaz de atraer a capitales privados, en el sentido de los objetivos a largo plazo de la estrategia de fusión del Reino Unido recientemente anunciada por el gobierno.

Este anuncio llega en un momento de mayor cooperación bilateral en fusión entre los Estados Unidos y el Reino Unido.

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