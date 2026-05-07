-

Type One Energy, Tokamak Energy y AECOM forman el consorcio inglés Infinity Fusion para acelerar el desarrollo de una central eléctrica de fusión comercial en el Reino Unido

original (From left to right) Warrick Matthews, CEO of Tokamak Energy; Chris Mowry, CEO of Type One Energy; and Troy Rudd, Chairman and CEO of AECOM sign the UK Infinity Fusion Consortium during His Majesty King Charles III’s visit to New York City.

(From left to right) Warrick Matthews, CEO of Tokamak Energy; Chris Mowry, CEO of Type One Energy; and Troy Rudd, Chairman and CEO of AECOM sign the UK Infinity Fusion Consortium during His Majesty King Charles III’s visit to New York City.

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Type One Energy, Tokamak Energy y AECOM anunciaron hoy la creación del consorcio inglés Infinity Fusion para impulsar el desarrollo del primer proyecto de central eléctrica de fusión liderado por el sector privado en el Reino Unido. Juntas, las empresas buscan llevar a cabo un proyecto de fusión que sea comercialmente viable, implementable con las tecnologías facilitadoras existentes y capaz de atraer a capitales privados, en el sentido de los objetivos a largo plazo de la estrategia de fusión del Reino Unido recientemente anunciada por el gobierno.

Este anuncio llega en un momento de mayor cooperación bilateral en fusión entre los Estados Unidos y el Reino Unido.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

Contacts

Type One Energy: Thomas Frey, thomas.frey@typeoneenergy.com
Tokamak Energy: Stuart White, stuart.white@tokamakenergy.com
AECOM: Jason Marshall, jason.marshall@aecom.com
Sustainable Markets Initiative: Jilly Hurley, j.hurley@sustainable-markets.org

Industry:

Type One Energy

Details
Headquarters: Knoxville , TN
CEO: Christofer Mowry
Employees: 160
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Type One Energy: Thomas Frey, thomas.frey@typeoneenergy.com
Tokamak Energy: Stuart White, stuart.white@tokamakenergy.com
AECOM: Jason Marshall, jason.marshall@aecom.com
Sustainable Markets Initiative: Jilly Hurley, j.hurley@sustainable-markets.org

More News From Type One Energy

Resumen: Type One Energy está realizando pruebas sobre un imán de fusión avanzado para stellarators

KNOXVILLE, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--Type One Energy anunció hoy que los primeros resultados de su campaña de pruebas confirman los elementos de diseño esenciales de la última innovación de la empresa: el imán superconductor de alta temperatura (HTS) para uso en stellarators. Los imanes HTS, potentes y modulares, que se utilizan en las máquinas stellarators modernas, son una pieza esencial de las características por las que esta tecnología es actualmente el enfoque de menor riesgo y el camino...

Type One Energy publica la primera base de diseño realista y unificada de una planta de fusión

KNOXVILLE, Tennessee--(BUSINESS WIRE)--Type One Energy anunció hoy la publicación de la primera base física completa, autoconsistente y robusta del mundo, con márgenes de diseño conservadores, para una planta piloto de energía de fusión práctica. Esta base física se presenta en una serie de siete artículos científicos revisados por expertos en una edición especial de la prestigiosa revista Journal of Plasma Physics (JPP). Estos artículos sirven de base para el primer proyecto de la compañía, la...

Pine Island New Energy Partners y Type One Energy anuncian su colaboración para desarrollar la cadena de suministro de la energía de fusión

KNOXVILLE, Tenn.--(BUSINESS WIRE)--Pine Island New Energy Partners (PINEP), una empresa de capital privado, y Type One Energy, la empresa líder de fusión tipo "stellarator" en el mercado, anunciaron hoy su colaboración estratégica para acelerar el desarrollo de una cadena de suministro más sólida para la industria de la energía de fusión. A medida que el sector mundial de la fusión avanza de forma agresiva hacia la comercialización, la necesidad de perfeccionar y ampliar el suministro de compon...
Back to Newsroom