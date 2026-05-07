Pure Energie choisit Kraken pour gérer ses actifs éoliens, solaires et de stockage

ENSCHEDE, Pays-Bas et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Pure Energie, une entreprise néerlandaise spécialisée dans les énergies propres, a choisi Kraken, le système d’exploitation basé sur l’IA qui transforme les services publics mondiaux, pour gérer et optimiser son portefeuille de consommateurs, d’éolien, de solaire et de batteries à travers les Pays-Bas.

Kraken rassemble les actifs à l’échelle du réseau et la demande des consommateurs sur une même plateforme, les coordonnant comme un portefeuille unique et intelligent. Cela permet à Pure Energie d’optimiser la demande et la production en temps réel, maximisant ainsi la valeur des actifs et contribuant à réduire les coûts de déséquilibre.

Ce partenariat permettra de mettre en place un système de gestion de l’énergie comprenant l’équilibrage au détail, la réduction de la production le jour précédent, le négoce intrajournalier, l’optimisation des déséquilibres et l’accès aux marchés auxiliaires, en plus de la suite de services avancés de données et d’alertes de Kraken.

Kraken s’est intégré au gestionnaire de réseau de transport néerlandais TenneT, ainsi qu’à la technologie existante de Pure Energie, afin de garantir un accès fluide et sécurisé au marché aux Pays-Bas et dans l’ensemble de la zone de couverture internationale de Kraken.

À mesure que la capacité éolienne et de stockage par batterie augmente aux Pays-Bas, la congestion et la volatilité du réseau s’accentuent. En coordonnant intelligemment la production, le stockage et la demande au sein d’un seul système, Kraken contribue à alléger la pression sur le réseau tout en maximisant la valeur des énergies renouvelables et en accélérant la transition énergétique.

Bert Frowijn, directeur général de Pure Energie, déclare : « Notre partenariat avec Kraken améliore considérablement les performances, la fiabilité et la flexibilité de nos propres actifs et de ceux de tiers. Cela nous permet d’accélérer l’intégration des énergies renouvelables dans le système énergétique néerlandais, avec sa dynamique unique, tout en offrant une certitude et une optimisation intelligente. La fiabilité éprouvée de Kraken et ses capacités d’optimisation de pointe, combinées à notre connaissance approfondie du marché, nous fournissent une base solide pour gérer et optimiser l’ensemble de notre portefeuille et de nos actifs autonomes sur tous les marchés de l’énergie, des transactions à terme à la gestion en temps réel. »

Charlotte Johnson, directrice générale de la flexibilité chez Kraken, déclare : « Le passage aux énergies renouvelables modifie le mode de fonctionnement de l’ensemble du système énergétique. Il ne s’agit plus de gérer des actifs individuels, mais d’orchestrer ensemble la demande, l’éolien, le solaire et le stockage via un système d’exploitation intelligent et connecté. Pure Energie est un partenaire innovant et tourné vers l’avenir, qui collabore avec Kraken pour libérer tout le potentiel de son portefeuille tout en contribuant à soutenir un réseau résilient. »

-FIN-

À propos de Kraken

Kraken est le système d’exploitation le plus apprécié et le plus éprouvé dans le domaine de l’énergie. Grâce à notre technologie Utility-Grade AI® et à notre expertise approfondie du secteur, nous aidons les services publics à transformer leurs technologies et leurs opérations afin qu’ils puissent mener la transition énergétique.

Kraken prend en charge plus de 90 millions de comptes à travers le monde, des ménages et entreprises aux grands clients industriels, permettant ainsi aux services publics d’innover plus rapidement, de générer des revenus, de rendre l’énergie plus abordable pour les clients et de créer un réseau plus intelligent et plus résilient. Reconnu par des leaders du secteur de l’énergie tels qu’EDF Energy, E.ON Next, Octopus Energy, Origin, Plenitude, National Grid et Tokyo Gas, Kraken fournit systématiquement des résultats mesurables, notamment une efficacité accrue pouvant atteindre 40 % et une satisfaction client multipliée par trois.

Notre système d’exploitation offre de meilleurs résultats, de la production à la distribution en passant par la fourniture, en unifiant sur une seule plateforme les données, l’automatisation et l’IA conçues et optimisées en permanence pour les services publics. Grâce à un flux constant de nouvelles versions logicielles, nos clients sont parés pour l’avenir. Et forts d’une expérience inégalée en matière de migrations rapides et transparentes, nous aidons les services publics du monde entier à concrétiser le possible.

Basés à Londres et à New York, avec des centres régionaux à Paris, Tokyo et Melbourne, notre mission est de laisser une empreinte écologique significative dans l’univers et d’améliorer la vie d’un milliard de personnes.

https://kraken.tech/

À propos de Pure Energie

Nous produisons et commercialisons de l’électricité verte aux Pays-Bas. Nous ne sommes pas simplement passés au vert ; nous avons commencé verts et allons continuer ainsi. C’est un défi, mais avec plus de 30 ans d’expérience, nous maîtrisons l’ensemble de la chaîne de l’énergie verte. Cette maîtrise nous offre de la flexibilité et permet d’optimiser les solutions.

Grâce à des solutions de stockage d’énergie et à des connexions au réseau intelligent, nous allégeons la charge du réseau et fournissons une énergie verte fiable, même quand le vent ne souffle pas ou que le soleil est couché. En tant qu’entreprise énergétique néerlandaise indépendante, nous accélérons la transition énergétique avec nos 150 collaborateurs, nos clients et nos partenaires.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.