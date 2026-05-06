Tanium geht Kooperation mit ServiceNow ein, um eine neue Lösung für autonome IT auf Basis branchenführender Plattformen anzubieten

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--The Venetian, ServiceNow Knowledge 2026 – Tanium, ein führender Anbieter im Bereich der autonomen IT, gab heute auf der ServiceNow Knowledge 2026 eine Partnerschaft mit ServiceNow bekannt, um eine gemeinsame autonome IT-Lösung anzubieten – ITOM AI Prime powered by Tanium.

Das gebündelte Angebot integriert die Tanium Autonomous IT Platform mit ServiceNow IT Operations Management (ITOM) AI Prime in einer einzigen Lösung, um den Übergang von reaktiven Abläufen zu autonomer, ergebnisorientierter IT zu vollziehen. Diese kann Probleme ohne manuelles Eingreifen erkennen, lösen und verifizieren. Die Stärke des gemeinsamen Angebots liegt dabei in der Zusammenarbeit der von Tanium bereitgestellten Echtzeit-Endpunktdaten und der intelligenten Workflow-Orchestrierung durch ServiceNow. Die meisten Unternehmen kämpfen mit einer Lücke zwischen dem, was sie sehen, und dem, worauf sie reagieren können – diese Lücke wird nun geschlossen.

Die Anreicherung von ServiceNow-Workflows und KI-Agenten mit Taniums Echtzeit-Endpunktdaten und autonomen Aktionen bringt für Kunden diverse Vorteile: Anwender können Untersuchungszeiten verkürzen, den manuellen Aufwand minimieren und einen effizienteren, geregelten IT-Betrieb in großem Maßstab vorantreiben. Die gemeinsame Lösung wurde entwickelt, um die betriebliche Komplexität zu reduzieren, die Genauigkeit der Konfigurationsmanagement-Datenbank (CMDB) zu verbessern und Unternehmen dabei zu helfen, KI-gesteuerte IT-Abläufe sicher zu skalieren.

Tanium speist Echtzeit-Endpunktdaten in die ServiceNow-CMDB ein, sodass Workflows auf der Grundlage des genauen Asset-Status ausgelöst werden können. So können KI-Agenten Entscheidungen treffen, die auf Echtzeit-Telemetrie und Korrekturmaßnahmen basieren – einschließlich Patches von Drittanbietern und für das Betriebssystem. Dies wird über genehmigte Änderungsprozesse ohne manuellen Eingriff ausgeführt.

„Die meisten Unternehmen wünschen sich eine autonome IT, können dieses Ziel jedoch nicht erreichen, da ihre Automatisierung auf veralteten Daten basiert. Wir haben dieses Problem gelöst. Tanium liefert ServiceNow kontinuierlich genaue Endpunktdaten, und gemeinsam schließen wir den Kreislauf von der Erkennung bis zur Fehlerbehebung ohne manuelle Eingriffe“, sagte Harman Kaur, Chief Technology Officer bei Tanium. „Dies setzt einen neuen Maßstab für die Branche: Echtzeit-Transparenz, KI-gesteuerte Entscheidungsfindung und autonome Fehlerbehebung, erstmals in einem einzigen Angebot vereint.“

Die Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz von Tanium ermöglicht schnelle, konsistente Maßnahmen in großem Maßstab und automatisiert bisher manuelle Service-Desk- und Wartungsaufgaben wie das Patch-Management.

„Gemeinsam mit Tanium haben wir die Art und Weise, wie Endpunkte in großem Maßstab verwaltet und gesichert werden, grundlegend verändert – mit einer prognostizierten Reduzierung der MTTR um 60 %, autonomem Patching und einer klaren Vision, unser Ziel von null Sicherheitsverletzungen zu erreichen“, sagte Sankha Nagchoudhury, SVP, Digital Business Services and Experiences bei ServiceNow. „Wir freuen uns darauf, diesen bewährten Mehrwert in großem Maßstab an unsere Kunden weiterzugeben.“

Um eine Demonstration von ServiceNow ITOM AI Prime powered by Tanium zu sehen, besuchen Sie den Tanium-Stand (Nr. 5517) oder erleben Sie es live im Employee Experience Hub auf der Knowledge. Um mehr über die Vorteile der Partnerschaft zu erfahren, besuchen Sie: https://www.tanium.com/partners/servicenow/spotlight/

Über Tanium

Tanium ist das Unternehmen für autonome IT. Angetrieben von KI und Echtzeit-Endpunkt-Intelligenz ermöglicht Tanium Autonomous IT es IT- und Sicherheitsteams, ihre Unternehmen unaufhaltsam zu machen. Tanium Atlas, das autonome Betriebssystem des Unternehmens, gibt einem einzelnen IT- oder Sicherheitsverantwortlichen die Daten, die Orientierung und die Reichweite, um das zu leisten, wofür früher ein ganzes Team erforderlich war.

Das Unternehmen wird im ersten 2026 Gartner® Magic Quadrant™ for Endpoint Management Tools als Leader gelistet, ebenso wie im IDC MarketScape: Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025–2026 Vendor Assessment.

Viele der weltweit führenden Unternehmen vertrauen auf die einheitliche Plattform von Tanium für Endpunktmanagement und -sicherheit, um schneller innovativ zu sein, widerstandsfähig zu bleiben und ihr Geschäft zuverlässig und in großem Maßstab voranzutreiben.

Um zu erfahren, wie Tanium autonome IT für unaufhaltsames Geschäft liefert, besuchen Sie www.tanium.com und LinkedIn.

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