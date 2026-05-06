Tanium s’allie à ServiceNow pour lancer une nouvelle solution d’informatique autonome fondée sur des plateformes de référence du marché

LAS VEGAS--(BUSINESS WIRE)--The Venetian, ServiceNow Knowledge 2026 — Tanium, leader de l’informatique autonome, a annoncé aujourd’hui, à l’occasion de la conférence ServiceNow Knowledge 2026, un partenariat avec ServiceNow visant à proposer une solution commune d’informatique autonome : ITOM AI Prime, optimisée par Tanium.

Cette offre intégrée associe la plateforme Tanium Autonomous IT à la solution IT Operations Management (ITOM) AI Prime de ServiceNow au sein d’une solution unique, permettant de passer d’opérations réactives à une informatique autonome orientée résultats, dans laquelle les incidents sont détectés, résolus et validés sans intervention manuelle. La valeur distinctive de cette solution conjointe réside dans la boucle fermée entre la donnée en temps réel issue des endpoints, fournie par Tanium, et l’orchestration intelligente des workflows assurée par ServiceNow. De nombreuses entreprises sont confrontées à un décalage entre la visibilité dont elles disposent et leur capacité d’action effective — cette solution vise précisément à combler cet écart.

En enrichissant les workflows et les agents d’IA de ServiceNow avec les données en temps réel issues des endpoints ainsi que les capacités d’action autonome de Tanium, les clients peuvent réduire les délais d’investigation, limiter les interventions manuelles et déployer des opérations informatiques plus efficaces et mieux gouvernées à grande échelle. La solution conjointe vise à simplifier la complexité opérationnelle, à renforcer la fiabilité de la base de données de gestion des configurations (CMDB) et à permettre aux entreprises de faire évoluer leurs opérations informatiques pilotées par l’IA en toute sécurité.

Tanium alimente en temps réel la CMDB de ServiceNow avec les données issues des endpoints, permettant ainsi de déclencher des workflows sur la base de l’état exact des actifs et aux agents d’IA de prendre des décisions fondées sur des données de télémétrie en temps réel et des actions de remédiation, y compris l’application de correctifs tiers et de correctifs du système d’exploitation. L’ensemble est exécuté dans le cadre de processus de gestion des changements approuvés, sans intervention manuelle.

« La plupart des entreprises aspirent à une informatique autonome, mais n’y parviennent pas parce que leurs mécanismes d’automatisation reposent sur des données obsolètes. Nous avons levé cet obstacle. Tanium fournit à ServiceNow une visibilité continue et fiable sur les endpoints et, ensemble, nous fermons la boucle entre la détection et la remédiation, sans intervention manuelle », a déclaré Harman Kaur, Chief Technology Officer de Tanium. Elle ajoute : « Nous établissons ainsi une nouvelle référence pour le secteur : une visibilité en temps réel, une prise de décision pilotée par l’IA et une remédiation autonome, réunies pour la première fois au sein d’une offre unique. »

Les données en temps réel issues des endpoints, fournies par Tanium, permettent d’exécuter des actions rapides, cohérentes et évolutives à grande échelle, en automatisant des tâches de centre de services et de maintenance auparavant réalisées manuellement, telles que la gestion des correctifs.

« En collaboration avec Tanium, nous avons fondamentalement transformé la manière dont les endpoints sont gérés et sécurisés à grande échelle : une réduction projetée de 60 % du temps moyen de résolution (MTTR), l’application autonome des correctifs et une trajectoire clairement définie vers notre objectif ambitieux de zéro violation », a déclaré Sankha Nagchoudhury, SVP, Digital Business Services and Experiences chez ServiceNow. Il ajoute : « Il s’agit d’une exécution à grande échelle, et nous nous réjouissons de faire bénéficier nos clients de cette valeur démontrée sur le terrain. »

Pour assister à une démonstration de ServiceNow ITOM AI Prime, optimisé par Tanium, rendez-vous sur le stand Tanium (n° 5517) ou découvrez la solution en direct à l’Employee Experience Hub lors du salon Knowledge. Pour en savoir plus sur les bénéfices de ce partenariat, rendez-vous sur https://www.tanium.com/partners/servicenow/spotlight/

À propos de Tanium

Tanium est « The Autonomous IT company ». Grâce à l'intelligence artificielle et aux données en temps réel des endpoints, Tanium Autonomous IT permet aux équipes informatiques et de sécurité de rendre leurs organisations encore plus performantes et plus résilientes.

Tanium Atlas, le système d'exploitation autonome de l'entreprise, fournit à un seul opérateur informatique ou de sécurité les données, les conseils et la portée nécessaires pour accomplir ce qui nécessitait auparavant toute une équipe.

Tanium est reconnue comme leader dans le premier Magic Quadrant™ 2026 de Gartner® pour les outils de gestion des endpoints et comme leader dans l'IDC MarketScape : Worldwide Client Endpoint Management Software for Windows Device Management 2025–2026 Vendor Assessment.

De nombreuses organisations de premier plan à travers le monde font confiance à la plateforme unique et unifiée de Tanium pour la gestion et la sécurité des endpoints afin d'innover plus rapidement, de rester résilientes et de faire progresser leurs activités en toute confiance, et ce à grande échelle.

Pour découvrir comment Tanium aide les organisations à mettre en place une informatique autonome, rendez-vous sur tanium.com et LinkedIn.

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