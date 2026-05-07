-

Thredd en Currensea breiden strategische samenwerking uit voor volgende groeifase

Vierjarige verlenging bouwt voort op duurzame samenwerking ter ondersteuning van het betaaltechnologieplatform voor co-branded debitcards met rewards-programma's en de meest gewaardeerde Britse betaalkaart voor op reis

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het issuer processing‑platform waar AI een centrale rol speelt, heeft vandaag de verlenging en uitbreiding bekendgemaakt van haar duurzame samenwerkingsverband met Currensea, het toonaangevende betaaltechnologieplatform. Met de nieuwe overeenkomst wordt de bestaande relatie met nog eens vier jaar verlengd en wordt de samenwerking die al sinds 2019 van kracht is verder versterkt.

Currensea heeft bij reizigers een sterke reputatie opgebouwd met haar multi‑bank reisbetaalkaart, die rechtstreeks is gekoppeld aan de bestaande bankrekeningen van klanten en aantrekkelijke wisselkoersen biedt zonder dat vooraf geld hoeft te worden ingelegd.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

Industry:

Thredd

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Simeon Lando
Chief Marketing Officer
press@thredd.com

More News From Thredd

Samenvatting: Thredd en Cross River versnellen de expansie van internationale fintechbedrijven naar de Amerikaanse markt

AUSTIN, Texas--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-gedreven platform voor de verwerking van betalingen door uitgevers, heeft vandaag een strategische alliantie aangekondigd met Cross River Bank ('Cross River'), een aanbieder van technologische infrastructuur die geïntegreerde financiële oplossingen biedt. De samenwerking is bedoeld om de toegang van internationale fintechbedrijven tot de Verenigde Staten te versnellen. Deze samenwerking combineert de wereldwijde expertise en technologie van Thredd...

Thredd versnelt met zijn wereldwijde platform en levert resultaten op bedrijfsniveau in 2026

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het AI-first platform voor de verwerking van emissies, heeft vandaag een belangrijke versnellingsfase voor 2026 aangekondigd. Deze fase wordt gekenmerkt door de benoeming van Marilyn McDonald tot Chief Technology Officer en de promotie van Ryan Dew tot Chief Product Officer. Thredd heeft nog nooit zo'n sterke positie ingenomen. Een volledig cloud-native versie van zijn wereldwijde platform is live in de Verenigde Staten. End-to-end kredietmogelijkheden worden in...

Samenvatting: Thredd stimuleert de uitbreiding van MuchBetter naar Israël en ondersteunt daarmee de wereldwijde groeistrategie

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het op AI gebaseerde platform voor de verwerking van uitgevende instellingen, kondigt vandaag aan dat het zijn samenwerking met MuchBetter, het platform voor consumentenportemonnees en prepaidkaarten uitbreidt ter ondersteuning van de lancering van het bedrijf in Israël. Dit is de nieuwste mijlpaal in de internationale expansie van MuchBetter, mogelijk gemaakt door Thredd, na de succesvolle implementatie van hun programma in het Verenigd Koninkrijk en Canada. Do...
Back to Newsroom