Thredd en Currensea breiden strategische samenwerking uit voor volgende groeifase

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Thredd, het issuer processing‑platform waar AI een centrale rol speelt, heeft vandaag de verlenging en uitbreiding bekendgemaakt van haar duurzame samenwerkingsverband met Currensea, het toonaangevende betaaltechnologieplatform. Met de nieuwe overeenkomst wordt de bestaande relatie met nog eens vier jaar verlengd en wordt de samenwerking die al sinds 2019 van kracht is verder versterkt.

Currensea heeft bij reizigers een sterke reputatie opgebouwd met haar multi‑bank reisbetaalkaart, die rechtstreeks is gekoppeld aan de bestaande bankrekeningen van klanten en aantrekkelijke wisselkoersen biedt zonder dat vooraf geld hoeft te worden ingelegd.

