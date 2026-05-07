Waiv sluit een samenwerkingsakkoord met Daiichi Sankyo om via AI afgeleide biomarkers te leveren voor een ADC-programma

PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Waiv, voorheen Owkin Dx, een bedrijf gevestigd in Parijs dat AI-precisietesting katalyseert, maakte vandaag bekend dat het een samenwerkingsovereenkomst aangaat met Daiichi Sankyo (TSE: 4568) om digitale pathologiebiomarkerontdekking te leiden voor een ADC-programma (Antibody-Drug Conjugate = antilichaam-geneesmiddelconjugaat).

Met grondige expertise in diverse pathologie- en multimodale data, en een wereldwijd datanetwerk dat academische instellingen, ziekenhuizen en laboratoria omspant, heeft Waiv een bewezen staat van dienst in het leveren van biomarkeroplossingen aangestuurd door AI in de volledige levenscyclus van het ontwikkelen van geneesmiddelen.

In het kader van de samenwerking zal Waiv zijn computergestuurde end-to-end pathologieplatform toepassen op gegevens uit de vroege fase. Dit omvat TME-analyse (tumor microenvironment) bij monsters gekleurd met H&E (hematoxyline en eosine) en IHC (immunohistochemie), alsook capaciteiten voor het ontdekken van biomarkers en het voorspellen van resultaten, bedoeld om biomarkers van behandelingsrespons te identificeren in aanloop naar volgende fasen in een klinische proef.

Specifiek ontwikkelde AI-benadering pakt een van de moeilijkste uitdagingen van de farmaceutica aan: het ontdekken van biomarkers bij minder dan 100 patiënten voor ADC-geneesmiddelen.

Het computergestuurde pathologieplatform van Waiv is specifiek ontworpen voor contexten met beperkte gegevens, onderschraagd door een reeks basismodellen ontwikkeld op basis van honderdduizenden beelden uit zijn internationale datanetwerk. Deze benadering combineert:

Ontwikkeling van op maat gemaakte AI-modellen geoptimaliseerd voor omgevingen met weinig gegevens

Extraheren van predictieve signalen rechtstreeks uit beelden van volledige slides van monsters gekleurd met H&E en IHC

Identificatie van nieuwe histopathologische biomarkers buiten de voorgedefinieerde kenmerken

Levering van reproduceerbare, interpreteerbare resultaten die geschikt zijn voor het nemen van klinische beslissingen

"Identificeren welke patiënten op een therapie zullen reageren, rechtstreeks op basis van de pathologieslide, is een van de moeilijkste problemen en tegelijk een van de belangrijkste opportuniteiten in de ontwikkeling van oncologische geneesmiddelen. Dit is exact wat Waiv kan aanbieden," verklaart Meriem Sefta, CEO en medeoprichter van Waiv. "Deze samenwerking met Daiichi Sankyo weerspiegelt ons vermogen om vroeg in te grijpen en biomarkers helemaal te brengen naar klinisch gevalideerde, integreerbare testen. Die end-to-end capaciteit is wat van ons waardevolle medewerkers op lange termijn maakt."

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.