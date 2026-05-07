Du paiement à l'arrivée à l'hôtel : Klarna et Minor Hotels proposent des paiements flexibles en Europe

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Klarna, banque numérique mondiale et fournisseur de solutions de paiement flexibles, et Minor Hotels, l'un des principaux groupes hôteliers mondiaux, ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat proposant les solutions de paiement Klarna aux voyageurs effectuant des réservations dans toute l'Europe, juste à temps pour les vacances d'été.

Avec plus de 640 hôtels, complexes hôteliers et résidences de marque en exploitation et des projets de développement en cours dans 63 pays, le groupe propose de créer des expériences innovantes et enrichissantes grâce à ses marques hôtelières, notamment Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks et iStay, ainsi qu'une gamme diversifiée de restaurants et de bars, d'expériences de voyage et de marques de spas et de bien-être.

Les clients qui réservent sur le site de Minor Hotel peuvent désormais choisir leur mode de paiement au moment du départ : ils peuvent payer immédiatement ou étaler le montant en trois versements sans frais, ce qui offre aux voyageurs une plus grande flexibilité financière pour planifier les voyages de leurs rêves.

Ce partenariat est lancé sur 13 marchés européens : Allemagne, France, Royaume-Uni, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Autriche, Suisse, Portugal, Grèce, Finlande et Irlande.

« Le voyage doit se dérouler très simplement dès le premier clic. Grâce à notre partenariat avec Minor Hotels, les clients peuvent se concentrer sur le plaisir de planifier leur voyage, avec des options de paiement adaptées à leurs besoins : payer immédiatement ou étaler le montant en trois versements sans frais », déclare Raji Behal, responsable de l'Europe du Sud et de l'Europe de l'Ouest, du Royaume-Uni et de l'Irlande.

Minor Hotels rejoint la liste croissante des partenaires du secteur du voyage et de l'hôtellerie proposant Klarna au moment du paiement, ce qui témoigne de la demande croissante des consommateurs pour obtenir des options de paiement flexibles lors d'achats importants en ligne.

À propos de Klarna

Klarna est une banque numérique mondiale et un fournisseur de solutions de paiement flexibles. Forte de plus de 118 millions d’utilisateurs actifs dans le monde et de 3,4 millions de transactions quotidiennes, Klarna s’appuie sur un réseau de paiement et de commerce alimenté par l’IA pour permettre aux consommateurs de payer plus intelligemment, avec l’ambition d’être accessible partout et pour tout. Les consommateurs peuvent utiliser Klarna en ligne, en magasin ainsi que via Apple Pay et Google Pay. Un million de commerçants font confiance aux solutions innovantes de Klarna pour soutenir leur croissance et renforcer la fidélité de leurs clients, parmi lesquels Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy’s, Ikea, Expedia Group, Nike et Airbnb. Klarna est cotée à la Bourse de New York (NYSE : KLAR). Pour en savoir plus, rendez-vous sur Klarna.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs au sens de la législation boursière en vigueur. Ces énoncés portent notamment, mais sans s’y limiter, sur nos performances financières futures, la structure de notre capital et les procédures applicables, notre stratégie commerciale, nos objectifs de croissance, les opportunités de marché, nos plans opérationnels, y compris l’issue de procédures judiciaires. L’emploi du futur et du conditionnel et de termes tels que « croire », « s’attendre à », « anticiper », « avoir l’intention de », « planifier », ainsi que d’autres expressions similaires, vise à identifier ces énoncés prospectifs.

Ces énoncés prospectifs sont soumis à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient entraîner des écarts importants entre les résultats exprimés ou implicites et les résultats réels, y compris les risques liés à :

Notre capacité à fidéliser et à développer les relations avec les consommateurs et les commerçants ;

Concurrence et développements technologiques ;

Exigences en matière de conformité réglementaire et d'autorisation ;

Notre capacité à obtenir les avantages escomptés de nos accords de financement ;

Gestion du risque de crédit et disponibilité des financements ;

Conjoncture économique générale et volatilité des marchés ; et

Notre capacité à nous développer sur de nouveaux marchés en proposant de nouveaux produits.

Les énoncés prospectifs reflètent notre point de vue à la date du présent communiqué et sont fondés sur les informations dont nous disposons actuellement. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux escomptés. Les investisseurs ne doivent pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs et sont invités à consulter les facteurs de risque mentionnés dans nos documents déposés auprès de la SEC pour une analyse plus complète des risques.

Catégorie : Actualités des investisseurs

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