Type One Energy, Tokamak Energy et AECOM forment le consortium UK Infinity Fusion afin d’accélérer le développement d’une centrale à fusion commerciale au Royaume-Uni

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Type One Energy, Tokamak Energy et AECOM ont annoncé aujourd’hui la création du consortium UK Infinity Fusion, dont l’objectif est de mener à bien le développement du premier projet de centrale à fusion dirigé par le secteur privé au Royaume-Uni. Ensemble, ces entreprises ont l’intention de développer un projet de fusion qui soit commercialement viable, déployable à l’aide des technologies existantes et capable d’attirer des capitaux privés, conformément aux objectifs à long terme de la stratégie britannique en matière de fusion récemment annoncée par le gouvernement.

Cette annonce intervient à un moment où la coopération bilatérale entre les États-Unis et le Royaume-Uni dans le domaine de la fusion s’intensifie. Le roi Charles III a déclaré lors de son discours devant le Congrès américain la semaine dernière que, « Nos nations unissent leurs talents et leurs ressources dans les technologies de demain, nos nouveaux partenariats dans la fusion nucléaire et l’informatique quantique, ainsi que dans l’IA et la découverte de médicaments, laissent entrevoir la promesse de sauver d’innombrables vies. »

Les partenaires du consortium sont tous membres de la Sustainable Markets Initiative (SMI), un réseau mondial dirigé par des directeurs généraux et fondé par le roi Charles III avec pour mission de guider le secteur privé dans l’accélération de la transition vers une économie durable.

Fondamentalement, le consortium britannique Infinity Fusion combine la conception de la centrale de fusion à stellarator Infinity Two de 400 MWe de Type One Energy, les capacités d’ingénierie de pointe d’AECOM et la technologie des aimants HTS ainsi que l’expertise en fabrication de Tokamak Energy au Royaume-Uni. Le consortium mettra à profit ces capacités pour développer un projet de centrale de fusion britannique Infinity Two qui inclura la participation de l’ensemble de la chaîne de valeur britannique de la fusion, couvrant la construction, le financement, l’achat d’électricité et d’autres partenaires de la chaîne d’approvisionnement.

Le consortium s’appuiera sur les investissements importants du Royaume-Uni dans la technologie de fusion à confinement magnétique, les capacités de la chaîne d’approvisionnement, la réglementation et l’implantation des centrales dans le cadre du programme gouvernemental STEP Fusion. Il tirera également parti de la synergie et de l’expérience acquises grâce au projet de centrale à fusion Infinity Two, premier du genre (FOAK), sur le site de Bull Run de la Tennessee Valley Authority (TVA) aux États-Unis, dont la mise en service commerciale est prévue en 2034. Le projet Infinity Two de la TVA bénéficie du soutien des programmes de fusion du gouvernement américain et constitue une base technique et programmatique solide pour le projet de déploiement britannique Infinity Two.

Le développement d’un projet de centrale à fusion britannique Infinity Two par le Consortium s’inscrit dans la stratégie du gouvernement britannique visant à passer d’une science de la fusion de pointe au déploiement commercial, une stratégie qui guide le programme STEP Fusion. Le consortium créera une voie de commercialisation de la fusion menée par le secteur privé, venant compléter le programme STEP Fusion. Le projet britannique Infinity Two renforce encore la croissance de la chaîne d’approvisionnement britannique en matière de fusion et accélère la mise sur le marché de cette nouvelle source d’énergie cruciale, tout en renforçant la base industrielle du pays.

Chris Mowry, directeur général de Type One Energy, déclare : « La fusion doit être mise en œuvre, pas seulement développée. Ce consortium rassemble les capacités industrielles essentielles au Royaume-Uni et aux États-Unis nécessaires au déploiement de projets de centrales à fusion viables sur le plan commercial. En alignant la technologie de fusion, la fabrication de pointe et l’ingénierie des centrales électriques, nous comblons le fossé entre l’innovation énergétique d’aujourd’hui et l’infrastructure énergétique de demain. Notre initiative s’inscrit pleinement dans les ambitions du Royaume-Uni et des États-Unis de devenir des leaders dans le déploiement commercial de la fusion. »

Warrick Matthews, directeur général de Tokamak Energy, déclare : « Ce consortium place la technologie magnétique révolutionnaire et l’expertise en fabrication de Tokamak Energy au cœur d’un autre programme de fusion de classe mondiale. Ensemble, nous pouvons accélérer la commercialisation d’une nouvelle forme d’énergie propre et illimitée et, en combinaison avec notre rôle de partenaire des systèmes magnétiques STEP, renforcer le leadership de la chaîne d’approvisionnement britannique dans le domaine de la fusion mondiale. »

Troy Rudd, président-directeur général d’AECOM, déclare : « La fusion représente l’une des solutions énergétiques à long terme les plus importantes, offrant une source d’énergie propre, sûre et fiable pour les générations futures. Pour exploiter le potentiel de la fusion, il faut une ingénierie rigoureuse, des modèles de mise en œuvre d’infrastructures bien établis et une collaboration à l’échelle de l’ensemble de l’écosystème énergétique. Par le biais de ce consortium, AECOM apporte son expérience mondiale en matière d’infrastructures énergétiques complexes afin de contribuer à jeter les bases de projets de fusion commerciaux capables d’évoluer en toute confiance, soutenant ainsi le système énergétique britannique tout en renforçant sa base industrielle et infrastructurelle. »

Lord Vallance, ministre britannique des Sciences, de l’Innovation, de la Recherche et du Nucléaire, déclare : « Le gouvernement consacre plus de 2,5 milliards GBP à la fusion et a récemment annoncé un accord avec les États-Unis, qui prévoit une collaboration plus étroite en matière de recherche et de développement dans ce domaine, nous rapprochant ainsi d’un avenir alimenté par une énergie propre et illimitée. Notre vision à long terme et nos investissements dans ce secteur contribuent aujourd’hui à faire de cette ambition une réalité. »

Lord Stockwood, ministre britannique chargé de l’Investissement, déclare : « Le Royaume-Uni est un leader mondial dans le domaine des énergies renouvelables, et ce consortium jouera un rôle clé dans les nouveaux projets de fusion, créant des opportunités passionnantes pour les habitants des communautés locales. Nous prenons très au sérieux les avantages des technologies d’énergie propre, c’est pourquoi notre stratégie industrielle moderne attire des investissements dans ce secteur afin de stimuler la croissance économique alors que le Royaume-Uni se dirige vers la neutralité carbone. »

Jennifer Jordan-Saifi, directrice générale de la Sustainable Markets Initiative (SMI), déclare : « Type One Energy, Tokamak Energy et AECOM se sont associés en tant que membres de la SMI, illustrant ainsi la mise en œuvre des mandats Terra Carta et Astra Carta de la SMI : le monde des affaires et celui de la finance collaborent pour transformer des innovations révolutionnaires en progrès mesurables dans la construction d’un avenir plus durable. »

À propos de Type One Energy

Type One Energy Group a pour mission de fournir au monde entier une énergie de fusion durable et abordable. Fondée en 2019 et financée par du capital-risque en 2023, la société est dirigée par une équipe de scientifiques spécialisés en fusion reconnus mondialement, qui possèdent une solide expérience dans la construction de machines de fusion de type stellarator à la pointe de la technologie, ainsi que par des dirigeants d’entreprise chevronnés, expérimentés dans la croissance d’entreprises et la commercialisation de technologies énergétiques. Type One Energy utilise des méthodes de fabrication avancées éprouvées, la physique computationnelle moderne et des aimants supraconducteurs à champ élevé pour développer son système d’énergie de fusion par stellarator optimisé. Son programme de développement FusionDirect™ vise à mettre en place une centrale à fusion au cours de la prochaine décennie en suivant la voie la moins risquée et la plus rapide, grâce à une stratégie axée sur les partenariats et l’efficacité financière. Type One Energy s’engage à impliquer les communautés dans le développement et le déploiement de sa technologie d’énergie propre.

À propos de Tokamak Energy

Tokamak Energy est un leader mondial dans les technologies de supraconductivité à haute température (HTS) et de fusion, fondé en 2009 en tant que spin-off de l’Autorité britannique de l’énergie atomique. La société collabore avec les gouvernements et l’industrie pour développer et commercialiser des solutions HTS et de fusion grâce à l’innovation et à des partenariats stratégiques. Une partie importante de cette activité réside dans sa capacité de bout en bout en matière de systèmes HTS, de la conception à la fabrication, assurée par sa filiale Ridgway Machines.

À propos d’AECOM

AECOM est le leader mondial des infrastructures, engagé à bâtir un monde meilleur. En tant que cabinet de services professionnels de confiance s’appuyant sur de solides compétences techniques, AECOM relève les défis complexes de ses clients dans les domaines de l’eau, de l’environnement, de l’énergie, des transports et du bâtiment. L’entreprise s’associe à des clients des secteurs public et privé pour créer des solutions innovantes, durables et résilientes tout au long du cycle de vie des projets, du conseil, de la planification, de la conception et de l’ingénierie à la gestion de programme et de la construction. AECOM est une entreprise classée au Fortune 500 qui a réalisé un chiffre d’affaires de 16,1 milliards de dollars au cours de l’exercice 2025.

À propos de la Sustainable Markets Initiative

La Sustainable Markets Initiative (SMI) est l’organisation de référence du secteur privé en matière de transition durable, caractérisée par sa « diplomatie du secteur privé » unique en son genre. Fondée par le roi Charles III, la SMI facilite la collaboration entre les dirigeants mondiaux et les PDG afin d’ancrer la durabilité au cœur de la création de valeur et de mobiliser les milliers de milliards nécessaires à un avenir durable, guidée par ses mandats Terra Carta et Astra Carta. La SMI estime qu’avec une ambition audacieuse et un leadership courageux, une nouvelle ère de prospérité mondiale qui durera plusieurs générations est possible, « L’histoire de la croissance de notre époque ».

À propos de la technologie du stellarator

Le stellarator est la seule technologie de fusion dont il a été démontré qu’elle fonctionne de manière stable et continue, ce qui la rend appropriée pour la production commerciale d’électricité de base. Grâce à l’utilisation de puissants aimants supraconducteurs et à une conception réalisée à l’aide des supercalculateurs les plus rapides au monde, le stellarator peut confiner efficacement un plasma d’hydrogène à des températures supérieures à celles du centre du soleil. Dans ces conditions, l’hydrogène fusionne en hélium, produisant d’énormes quantités d’énergie de manière propre et sûre. Les principes scientifiques fondamentaux qui sous-tendent le stellarator ont été démontrés grâce aux performances de machines expérimentales à grande échelle, notamment le Wendelstein 7-X en Allemagne. La technologie moderne du stellarator, qui utilise les matériaux les plus durables et les techniques de fabrication les plus avancées disponibles aujourd’hui, est en cours de développement pour alimenter la première génération de centrales à fusion commercialement viables et à l’échelle du réseau.

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