Waiv conclut un accord de collaboration avec Daiichi Sankyo afin de fournir des biomarqueurs dérivés de l'IA pour un programme d'ADC

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Waiv, anciennement Owkin Dx, une entreprise parisienne spécialisée dans les tests de précision de l'IA, a annoncé aujourd'hui avoir conclu une collaboration avec Daiichi Sankyo (TSE : 4568) pour diriger la découverte de biomarqueurs de pathologie numérique dans le cadre d'un programme de conjugués anticorps-médicament (ADC).

Grâce à une expertise approfondie dans divers domaines de la pathologie et des données multimodales, et à un réseau mondial de données regroupant des institutions universitaires, des hôpitaux et des laboratoires, Waiv a fait ses preuves dans la fourniture de solutions de biomarqueurs alimentées par l'IA tout au long du cycle de développement des médicaments.

Dans le cadre de cette collaboration, Waiv appliquera sa plateforme de pathologie computationnelle de bout en bout aux données de phase précoce. Cela comprend l'analyse du microenvironnement tumoral (TME) sur des échantillons colorés à l'hématoxyline et à l'éosine (H&E) et par immunohistochimie (IHC), ainsi que des capacités de découverte de biomarqueurs et de prédiction des résultats visant à identifier des biomarqueurs de réponse au traitement avant les phases suivantes des essais cliniques.

Cette approche d'IA dédiée s'attaque à l'un des défis les plus complexes de l'industrie pharmaceutique : la découverte de biomarqueurs chez moins de 100 patients pour les ADC.

La plateforme de pathologie computationnelle de Waiv est spécifiquement conçue pour les environnements aux données limitées. Elle repose sur un ensemble de modèles fondamentaux développés à partir de centaines de milliers d'images issues de son réseau international de données. Son approche regroupe :

Le développement de modèles d'IA sur mesure optimisés pour les environnements à faible quantité de données

L'extraction de signaux prédictifs directement à partir d'images de lames entières sur des échantillons colorés par H&E et IHC

L'identification de nouveaux biomarqueurs histopathologiques dépassant les caractéristiques prédéfinies

La fourniture de résultats reproductibles et interprétables, adaptés à la prise de décision clinique

« Identifier les patients qui répondront à un traitement directement à partir de la lame histologique représente à la fois l’un des défis les plus complexes et l’une des plus grandes opportunités du développement de médicaments oncologiques. C’est précisément la mission de Waiv », a déclaré Meriem Sefta, CEO et cofondatrice de Waiv. « Cette collaboration avec Daiichi Sankyo témoigne de notre capacité à intervenir de manière précoce et à accompagner les biomarqueurs jusqu’à l’obtention de tests cliniquement validés et utilisables. C'est cette capacité de bout en bout qui fait de nous des partenaires précieux sur le long terme. »

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