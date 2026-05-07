Pure Energie kiest Kraken voor het beheer van wind- en zonne‑energie en opslag
- Het besturingssysteem van Kraken wordt gebruikt voor het beheren van het groeiende portfolio van Pure Energie op één intelligent platform
- Pure Energie profiteert van de naadloze coördinatie tussen klantverbruik, wind- en zonne-energie en batterijen, waarbij de waarde van de assets wordt gemaximaliseerd en een bijdrage wordt geleverd aan het in balans brengen van het elektriciteitsnetwerk
- In de eerste helft van 2026 worden 20 locaties aangesloten, met plannen voor verdere uitbreiding
ENSCHEDE, Nederland en LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Pure Energie, een Nederlandse producent van schone energie, heeft gekozen voor Kraken, het AI‑gestuurde besturingssysteem dat wereldwijd nutsbedrijven transformeert, voor het beheren en optimaliseren van haar consumenten-, windenergie-, zonne-energie‑ en batterijportfolio in Nederland.
Kraken verwerkt grootschalige energie‑assets en consumentenvraag samen op één platform en coördineert deze als één geïntegreerd, intelligent portfolio.
