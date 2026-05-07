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Da checkout a check-in: Klarna e Minor Hotels portano i pagamenti flessibili in Europa

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Klarna, banca digitale globale e fornitore di pagamenti flessibili, e Minor Hotels, uno dei più importanti gruppi alberghieri al mondo, oggi ha annunciato una nuova collaborazione che porterà i pagamenti di Klarna ai viaggiatori che prenotano in tutta Europa, giusto in tempo per la stagione delle vacanze estive.

Con oltre 640 hotel, resort e residenze di marca in attività e piani di sviluppo in 63 Paesi, il gruppo propone esperienze innovative e significative attraverso i suoi marchi di hotel, come Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks e iStay, oltre a un portafoglio diversificato di ristoranti e bar, esperienze di viaggio e marchi di spa e benessere.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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NYSE:KLAR
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Headquarters: Stockholm, Sweden
CEO: Sebastian Siemiatkowski
Employees: 2500
Organization: PRI
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