Desde la salida hasta la llegada: Klarna y Minor Hotels llevan los pagos flexibles a Europa

MADRID--(BUSINESS WIRE)--Klarna, el banco digital internacional y proveedor de soluciones de pago flexibles, y Minor Hotels, uno de los principales grupos hoteleros del mundo, han anunciado hoy una nueva colaboración que permitirá a los viajeros de toda Europa utilizar los servicios de pago de Klarna a la hora de realizar sus reservas, justo a tiempo para la temporada de vacaciones de verano.

Con más de 640 hoteles, complejos turísticos y residencias de marca en funcionamiento, y proyectos de desarrollo en marcha en 63 países, el grupo crea experiencias innovadoras y únicas a través de sus marcas hoteleras, entre las que se incluyen Anantara, Elewana Collection, The Wolseley Hotels, Tivoli, Minor Reserve Collection, NH Collection, nhow, Avani, Colbert Collection, NH, Oaks e iStay, así como una variada cartera de restaurantes y bares, experiencias de viaje y marcas de spa y bienestar.

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