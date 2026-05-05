SWISSto12 gaat samenwerking aan met het Duitse consortium HPS/LSS voor de allereerste uitrolbare antennereflector die in Europa voor een commerciële GEO-telecommunicatiesatelliet wordt gebouwd

RENENS, Zwitserland--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12 heeft vandaag een omvangrijk contract aangekondigd met HPS/LSS, de Duitse leveranciers van hoogwaardige ruimtevaartsubsystemen. Het in München gevestigde consortium gaat een groot uitklapbaar reflectorsubsysteem (LDRS) leveren voor de NEASTAR-1-missie, gebouwd op basis van HummingSat. Hiermee worden voor het eerst ter wereld media-uitzendingen rechtstreeks naar apparaten vanuit een geostationaire baan mogelijk gemaakt.

Het door Duitsland geleide subsysteem voor antennereflectoren is het resultaat van meer dan 15 jaar ontwikkeling in het kader van het ARTES-programma (Advanced Research in Telecommunications) van het Europees Ruimteagentschap (ESA), de activiteiten van de ESA op het gebied van de ontwikkeling van aardobservatietechnologie en het Horizon 2020-programma van de EU.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.