LTM e Uniphore collaborano per ampliare l'AI specifica per dominio nei principali processi aziendali

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, la a società dell'AI aziendale, e LTM, il partner di creatività aziendale per le aziende più grandi al mondo, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica incentrata sullo sviluppo congiunto di soluzioni di intelligenza artificiale specifiche per settore e per dominio che uniscono modelli linguistici di piccole dimensioni (SLM), agenti AI e profonde competenze nel dominio.

Con il maturare dell'adozione dell'AI, le aziende stanno passando a modelli e agenti più piccoli e realizzati appositamente per maggiore precisione e controllo. La collaborazione porta questo approccio ai processi aziendali centrali con governance, sicurezza e conformità integrati a livello di progettazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.