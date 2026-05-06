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LTM e Uniphore collaborano per ampliare l'AI specifica per dominio nei principali processi aziendali

Business AI Cloud di Uniphore potenzierà l'ecosistema BlueVerse™ di LTM per offrire modelli linguistici di piccole dimensioni e agenti di Ai specifici per settore per flussi di lavoro aziendali fondamentali

PALO ALTO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, la a società dell'AI aziendale, e LTM, il partner di creatività aziendale per le aziende più grandi al mondo, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica incentrata sullo sviluppo congiunto di soluzioni di intelligenza artificiale specifiche per settore e per dominio che uniscono modelli linguistici di piccole dimensioni (SLM), agenti AI e profonde competenze nel dominio.

Con il maturare dell'adozione dell'AI, le aziende stanno passando a modelli e agenti più piccoli e realizzati appositamente per maggiore precisione e controllo. La collaborazione porta questo approccio ai processi aziendali centrali con governance, sicurezza e conformità integrati a livello di progettazione.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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