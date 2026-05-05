SWISSto12 s'associe au consortium allemand HPS/LSS sur le tout premier réflecteur d'antenne déployable à être construit en Europe pour le satellite commercial de télécommunications GEO

RENENS, Suisse--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12 annonce aujourd'hui un contrat majeur avec les fournisseurs allemands de sous-systèmes spatiaux haute performance HPS/LSS. Le consortium basé à Munich fournira un grand sous-système de réflecteur déployable (LDRS) pour la mission NEASTAR-1, construit sur HummingSat, permettant les premières capacités de diffusion de médias directement à l’appareil à partir de l’orbite géostationnaire.

Le sous-système de réflecteur d’antenne dirigé par le consortium allemand est le fruit de plus de 15 années de développement dans le cadre du programme de recherche avancée en télécommunications (ARTES) de l’Agence spatiale européenne (ESA), des activités de développement des technologies d’observation de la Terre de l’ESA et du programme Horizon 2020 de l’UE. Le contrat pour le NEASTAR-1-LDRS est cofinancé par l'ESA, avec un financement de base de l'Agence spatiale allemande au sein du Centre aérospatial allemand (DLR) et les contributions d'autres États membres de l'ESA.

Depuis le lancement du programme HummingSat, SWISSto12 a développé une solide présence industrielle en Allemagne. Ce nouveau contrat renforce encore le partenariat et la contribution de l'Allemagne à HummingSat. Dans le cadre d’une coopération future, l’entreprise positionne son petit satellite géostationnaire et ses technologies avancées de charge utile multiorbite comme un ajustement technique et stratégique à la stratégie spatiale du gouvernement fédéral allemand, en particulier à ses priorités en matière de communications sécurisées.

Le consortium HPS/LSS rejoint un réseau croissant de partenaires de la chaîne d'approvisionnement allemande, qui comprend l'ASP, l'AST, le DLR, Tesat, Thales Germany, Jena Optronik et Rockwell Collins Germany. L’écosystème reflète une approche spatiale de plus en plus confiante, dans laquelle les entreprises européennes de satellites sont sélectionnées pour construire des systèmes avancés pour les clients européens, tant commerciaux que gouvernementaux.

Emile de Rijk, CEO et fondateur, SWISSto12 : « La collaboration avec HPS/LSS a été rapide et efficace dès le premier jour. Nous apprécions leur culture de l'ingénierie de précision, de l'innovation deep-tech et de l'engagement envers l'excellence, ainsi que leur volonté d'une exécution rapide et efficace. Ils ont présenté un solide héritage technique et un bilan éprouvé dans la mise en place de systèmes LDRS, notamment pour les missions de l’ESA, soulignant les progrès réalisés dans la vision de l’ESA et du DLR de développer des capacités spatiales résilientes et souveraines ».

Ernst K. Pfeiffer, CEO, HPS GmbH : « Outre la signature d’un nouveau contrat majeur avec HPS/LSS, nous sommes fiers de contribuer à la souveraineté technologique européenne grâce à cette collaboration suisse-allemande ; nous produisons des résultats commerciaux tangibles quatre mois seulement après la prise de décisions du CM25 de l’ESA en Allemagne ».

Leri Datashvili, coCEO et fondateur, LSS GmbH : « LSS, au côté de HPS, est fier d’être le pionnier de la technologie LDRS en Europe pour des applications dans les domaines des communications, de la reconnaissance et de l’observation. Grâce à la confiance de clients commerciaux, de l’Agence spatiale allemande et de l’ESA, nous livrons désormais ce produit stratégique européen à des programmes mondiaux ».

Laurent Jaffart, directeur de la résilience, de la navigation et de la connectivité, ESA, déclare : « Les investissements à long terme de l’ESA dans l’innovation et les partenariats permettent la mise sur le marché de technologies de pointe, ce qui stimule considérablement la compétitivité mondiale de l’Europe, tout en renforçant son autonomie et sa résilience. En tirant parti de l’excellence industrielle de l’Europe au sein de deux de nos principaux États membres, ce contrat est un excellent exemple de la manière dont une collaboration étroite se traduira par l’avancement de la prochaine génération de connectivité, en particulier dans le domaine de la connectivité directe à l'appareil ».

À propos de SWISSto12 SA

SWISSto12 est l'un des principaux catalyseurs de la nouvelle économie spatiale, tirant parti des technologies de fabrication et de conception brevetées, telles que l'impression 3D, pour fabriquer des charges utiles disruptives. Ces technologies peuvent être hébergées sur n’importe quelle plateforme, pour n’importe quelle mission, sur n’importe quelle orbite, que ce soit sur un satellite tiers ou sur son satellite géostationnaire compact propriétaire, le HummingSat. Fondée en 2011, la société livre actuellement sept plateformes HummingSat GEO aux opérateurs mondiaux, a généré un chiffre d'affaires de 110 millions CHF en 2025 et a réalisé un TCAC de 110 % depuis 2022. Le HummingSat est un projet de partenariat de l'ESA. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.swissto12.ch.

À propos du consortium HPS/LSS

High Performance Space Structure Systems GmbH (HPS), créé en 2000, et Large Space Structures GmbH (LSS), créé en 2012, sont des PME prospères, indépendantes et en croissance constante. Le grand sous-système de réflecteur déployable (LDRS) pour NEASTAR-1 sera un réflecteur d'antenne de 5 m de diamètre (fonctionnant en bande L) comprenant le bras de déploiement et plusieurs sous-ensembles de réflecteur/bras connexes. Le consortium HPS/LSS développe également un LDRS de 8 m pour la mission Copernicus Imaging Microwave Radiometer de l’ESA/UE pour les bandes de fréquences allant jusqu’à la bande Ka. Pour plus d'informations, veuillez consulter : https://www.hps-gmbh.com/ et https://www.largespace.de/

À propos de l'Agence spatiale européenne

L’Agence spatiale européenne (ESA) est la porte d’entrée de l’Europe vers l’espace.

L’ESA est une organisation intergouvernementale créée en 1975 dont la mission est de façonner le développement des capacités spatiales de l’Europe et de veiller à ce que les investissements dans l’espace profitent aux citoyens d’Europe et du monde.

L’ESA compte 23 États membres : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Slovénie, Suède et Suisse. La Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie et la République de Chypre sont membres associés.

L'ESA a établi une coopération formelle avec quatre États membres de l'UE. Le Canada participe à certains programmes de l'ESA dans le cadre d'un accord de coopération.

En coordonnant les ressources financières et intellectuelles de ses membres, l'ESA peut entreprendre des programmes et des activités avec une portée bien au-delà de celle d'un seul pays européen. Elle travaille en particulier avec l'UE à la mise en œuvre des programmes Galileo et Copernicus ainsi qu'avec Eumetsat pour le développement de missions météorologiques.

Pour de plus amples informations sur l'ESA, visitez www.esa.int

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