SWISSto12 se asocia con el consorcio alemán HPS/LSS para desarrollar la primera antena reflectora desplegable construida en Europa para un satélite comercial de telecomunicaciones GEO

RENENS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12 anunció hoy la firma de un importante contrato con HPS y LSS, dos proveedores alemanes de subsistemas espaciales de alto rendimiento. El consorcio, con sede en Múnich, suministrará un subsistema de reflector desplegable de gran tamaño (LDRS) para la misión NEASTAR-1, que utilizará las plataformas HummingSat. Esta iniciativa permitirá, por primera vez a nivel mundial, la transmisión directa a dispositivos desde la órbita geoestacionaria.

El subsistema de antena reflectora, impulsado por Alemania, es el resultado de más de 15 años de desarrollo en el marco del programa de Investigación Avanzada en Sistemas de Telecomunicaciones (ARTES) de la Agencia Espacial Europea (AEE), las actividades de desarrollo tecnológico en observación de la Tierra de la AEE y el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

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