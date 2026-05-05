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SWISSto12 se asocia con el consorcio alemán HPS/LSS para desarrollar la primera antena reflectora desplegable construida en Europa para un satélite comercial de telecomunicaciones GEO

El nuevo contrato refuerza las iniciativas de SWISSto12 para impulsar el desarrollo integral de sistemas espaciales en Europa

original SWISSto12 enables world-first approach to GEO-based D2D connectivity, leveraging an unfurling antenna, in collaboration with HPS/LSS

SWISSto12 enables world-first approach to GEO-based D2D connectivity, leveraging an unfurling antenna, in collaboration with HPS/LSS

RENENS, Suiza--(BUSINESS WIRE)--SWISSto12 anunció hoy la firma de un importante contrato con HPS y LSS, dos proveedores alemanes de subsistemas espaciales de alto rendimiento. El consorcio, con sede en Múnich, suministrará un subsistema de reflector desplegable de gran tamaño (LDRS) para la misión NEASTAR-1, que utilizará las plataformas HummingSat. Esta iniciativa permitirá, por primera vez a nivel mundial, la transmisión directa a dispositivos desde la órbita geoestacionaria.

El subsistema de antena reflectora, impulsado por Alemania, es el resultado de más de 15 años de desarrollo en el marco del programa de Investigación Avanzada en Sistemas de Telecomunicaciones (ARTES) de la Agencia Espacial Europea (AEE), las actividades de desarrollo tecnológico en observación de la Tierra de la AEE y el programa Horizon 2020 de la Unión Europea.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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