アンダーセン・グローバル、NetExpatを提携ファームに迎える

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・グローバルは、国際異動の対象となる従業員向けの支援、異文化研修、リーダーシップ開発を専門とするNetExpatとの協業契約を通じて、アジア太平洋、欧州、米国における事業基盤を強化します。

設立から25年以上の歴史を持つNetExpatは、グローバルモビリティーおよび人材マネジメント分野におけるリーダーとして広く認知されており、世界各地の多国籍企業クライアントを支援しています。同社は、グローバルに展開する従業員体制と、転居を伴う異動の対象となる従業員を支援するための評価、研修、コーチングプログラムを提供しています。これには、異文化対応準備度評価、効果の高い異文化トレーニング、従業員の配偶者向けのキャリア支援と現地生活への適応支援、国際業務に携わるチーム向けの人材開発プログラムなどが含まれます。

「20年以上にわたり、NetExpatは国際的な人材移動の中で企業とその従業員が活躍できるよう支援することに注力してきました」と、NetExpatの共同創業者兼CEOであるアラン・フェルスタンディグ（Alain Verstandig）は述べました。「アンダーセン・グローバルとの協働により、この取り組みをさらに広げ、当社の専門性をより広範なグローバル・プラットフォームで生かし、企業がより強固で強靭なグローバルチームを構築できるよう支援します。」

「今回の協業により、国境を越える人材異動に関する複雑なニーズに対応するためのクライアントを支援する能力が強化されます」と、アンダーセンのグローバル会長兼CEOであるマーク・L・ボルザッツは述べました。「NetExpatは当社のグローバルプラットフォームに重要な広がりをもたらし、多国籍企業およびその国際的に展開する従業員体制に提供するサービスを強化します。」

アンダーセン・グローバルは、世界各地の税務、法務、バリュエーションの専門家で構成される、法的に分離・独立したメンバー・ファームの国際的連合体です。米国のメンバー・ファームであるアンダーセン・タックスLLCにより2013年に設立されたアンダーセン・グローバルは、現在、世界中に50,000人以上の専門家を擁し、メンバー・ファームおよび提携ファームを通じて1,000以上の拠点を有しています。

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