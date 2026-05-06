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Schindler seleziona Navan per ottimizzare le operazioni di viaggio globali

Il fornitore leader di soluzioni di mobilità urbana sostenibili e intelligenti distribuisce Navan per offrire un'esperienza fluida alla propria forza lavoro

original Leading provider of sustainable and smart urban mobility deploys Navan to deliver a seamless experience for its workforce

Leading provider of sustainable and smart urban mobility deploys Navan to deliver a seamless experience for its workforce

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Schindler, il fornitore leader di soluzioni di mobilità urbana sostenibili e intelligenti, per la modernizzazione del suo programma di viaggi globale.

Forte di oltre 150 anni di innovazioni nel settore, Schindler ha ridefinito il concetto di mobilità nelle società urbane, evolvendosi da produttore globale ad attività globale nel settore di ascensori, scale mobili e tappeti mobili. Per sostenere la sua prossima fase di crescita, l'azienda ha scelto di consolidare le proprie operazioni di viaggio, abbandonando il modello frammentato di prenotazione online.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

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