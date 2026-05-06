Schindler seleziona Navan per ottimizzare le operazioni di viaggio globali

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ: NAVN), la piattaforma globale di gestione delle spese e dei viaggi aziendali basata sull'IA, ha annunciato oggi di essere stata selezionata da Schindler, il fornitore leader di soluzioni di mobilità urbana sostenibili e intelligenti, per la modernizzazione del suo programma di viaggi globale.

Forte di oltre 150 anni di innovazioni nel settore, Schindler ha ridefinito il concetto di mobilità nelle società urbane, evolvendosi da produttore globale ad attività globale nel settore di ascensori, scale mobili e tappeti mobili. Per sostenere la sua prossima fase di crescita, l'azienda ha scelto di consolidare le proprie operazioni di viaggio, abbandonando il modello frammentato di prenotazione online.

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