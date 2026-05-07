ハイセンス、NIQのAI駆動型マーケット・インテリジェンスにより西欧市場で売上高38%増を実現

シカゴ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- NIQ（NYSE：NIQ）は、消費者インテリジェンス分野のグローバルリーダーとして、家電製品およびスマート・テクノロジーの世界的有力ブランドであるハイセンスとの長年にわたる協業から得た新たな知見を共有しました。NIQのAI駆動型マーケット・インテリジェンスを活用することで、ハイセンスは国際展開を加速し、現地市場での意思決定の質を高め、20を超える主要市場と12以上のカテゴリーで定量的に確認できる成長を実現しました。このケース・スタディは、AI主導のインサイトが、グローバル・ブランドの迅速な行動、より的確なローカライズ、複雑な市場での効果的な競争にどのように役立つかを示しています。

課題

ハイセンスは、国際的に事業を拡大する中で、グローバル市場全体で高まる複雑さに直面しました。西欧、東欧、ラテンアメリカなどの地域では消費者の嗜好が大きく異なり、画一的なアプローチは効果的ではありませんでした。

NIQのAI駆動型インテリジェンスは、投資判断の指針を示し、製品ポジショニングを最適化し、各市場で最も重視される機能を特定するために必要な、現地市場に関する深い知見を提供しました。ハイセンスはNIQのインサイトを日々の意思決定に組み込むことで、事後的な報告から、需要を予測し、販売代理店と在庫を調整し、市場環境の変化に応じて価格を調整する、より迅速で先を見越した行動へと移行しました。

ハイセンスの主な成果：

+18%の年平均成長率 を海外売上高（テレビおよび家電製品を含む、2015～2024年）で達成

を海外売上高（テレビおよび家電製品を含む、2015～2024年）で達成 前年比38% の テレビ販売額成長率 ： 西欧 （2024年）

の ： （2024年） 欧州、ラテンアメリカおよびその他の成長地域における競争上のポジション強化

「ハイセンスにとって、NIQとの協業は単なる市場データへのアクセスをはるかに超えたものです。主要地域で信頼できる現地パートナーシップを築き、持続可能な成長を引き出すための基盤です」とハイセンスVIDAA会長のジェリー・リウ氏は述べ、さらに「NIQは単に数字を提供するだけではありません。NIQは当社チームの一員のような存在となり、複雑な状況を明確にする支援をしています」とコメントしています。

「ハイセンスは、グローバル・ブランドがAI駆動型マーケット・インテリジェンスを用いて自信を持って事業を拡大できることを示す好例です」とNIQのグローバル戦略アカウント担当プレジデントのジュリアン・ボールドウィンは述べ、さらに「NIQ独自のデータ、AI主導の意思決定システム、現地の専門知識を組み合わせることで、ハイセンスは市場シグナルをより迅速かつ明確に読み取り、自信を持って行動に移し、それらのシグナルを定量的に確認できる成長へと転換できます」とコメントしています。

ハイセンスの次の段階では、消費者トレンドを予測し、サステナビリティー主導のイノベーションを支援し、事業全体で意思決定の迅速化とさらなる自動化を可能にする、AI主導のより深い先見的インサイトに重点を置きます。

このケース・スタディは、NIQが中核ソリューションへのAIの組み込みをより広範に重視していることを反映するものであり、企業がインサイトの生成にとどまらず、より迅速でスマートな成長を大規模に実現する意思決定システムへ移行できるよう支援しています。

AIがNIQの「The Full View™」をどのように強化するかについて、詳しくはこちらをご覧ください。

よくある質問（FAQ）

NIQとハイセンスはどのような協業を行っていますか？

NIQは、ハイセンスのグローバル展開、現地市場での意思決定、長期的成長を支援するため、AI駆動型マーケット・インテリジェンスを提供しています。NIQの継続的なインサイト・エコシステムにより、ハイセンスは価格設定、品ぞろえ、機能構成、在庫を迅速かつきめ細かく調整できるようになりました。

NIQはこのパートナーシップでAIをどのように活用していますか？

NIQはAIを活用して大量の販売データと消費者データを分析し、トレンドを特定し、意思決定を支援する、より迅速で正確なインサイトを提供しています。また、NIQのAI駆動型の先見的インサイトは、消費者トレンドの予測、より高度な製品イノベーションの推進、事業全体での意思決定の迅速化とさらなる自動化を可能にします。

ハイセンスはNIQのインサイトを活用してどのような成果を上げましたか？

ハイセンスは、海外売上高で+18%の年平均成長率を達成し、西欧におけるテレビ販売額は前年比38%増となりました。

このパートナーシップから最も恩恵を受けた地域はどこですか？

ハイセンスは、西欧、東欧、ラテンアメリカ、その他の新興市場を含む主要地域で大きな成果を上げています。

NIQとハイセンスは今後どのように協業を進めていきますか？

NIQとハイセンスは、AI主導のより深いインサイトを引き出し、事業全体でより賢く、予測に基づく意思決定を可能にするため、協業を強化しています。

NIQについて

NielsenIQ（NYSE：NIQ）は、消費者の購買行動に関する最も包括的で信頼性の高い理解を提供し、新たな成長への道筋を示す、世界をリードする消費者インテリジェンス企業です。比類のないグローバルなデータ基盤と、詳細な消費者・小売測定データに、数十年にわたるAIモデリングの専門知識を組み合わせることで、NIQは、企業が複雑なデータを確信ある行動へと変えられるよう支援する意思決定システムを構築しています。同社は90か国以上で事業を展開しています。

NIQは、世界人口の約82%と7兆4,000億米ドル超の世界消費者支出をカバーしています。クラウドベースのプラットフォーム、高度なアナリティクス、AI主導のインサイトを通じて、NIQは「The Full View™」を提供し、ブランドおよび小売業者が、消費者が何を購入し、なぜ購入するのか、そして次に何をすべきかを理解できるよう支援しています。詳細については、www.niq.comをご覧ください。

将来の見通しに関する記述：

ハイセンスとNIQの協業に関する本プレスリリースには、予想される消費者行動、市場トレンド、業界動向に関する将来の見通しに関する記述が含まれる場合があります。これらの記述は、入手可能なデータ、過去の傾向、さまざまな仮定に基づく現在の予想および予測を反映しています。「will（～する見込みである）」「expects（見込む）」「anticipates（予想する）」「projects（予測する）」「believes（考える）」「forecasts（予測する）」「plan（計画する）」「look ahead（今後を見据える）」「indicates（示す）」および類似の表現は、そのような将来の見通しに関する記述を示すことを意図しています。これらの記述は将来の結果を保証するものではなく、消費者の嗜好、経済状況、技術進歩、競争動向の変化など、内在する不確実性の影響を受けます。実際の結果は、これらの記述で明示または示唆された内容と大きく異なる可能性があります。NIQは信頼できるデータと健全な方法論に基づいてインサイトを提供するよう努めていますが、適用法で義務付けられる場合を除き、将来の事象または状況を反映するために将来の見通しに関する記述を更新する義務を負いません。

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