Sentinel Midstream推動Texas GulfLink深水港專案

達拉斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Sentinel Midstream LLC（下稱「Sentinel」）今天宣布展開Texas GulfLink深水港專案（下稱「Texas GulfLink」或「該專案」）。這項重大里程碑的實現，要感謝透過《美日貿易協定》所得到的資金支持。

美國商務部及日本政府的合作推動這項專案，說明雙方均承諾加強全球能源安全及拓展美國出口基礎設施。Sentinel將主導「Texas GulfLink」專案的開發工作，監督該碼頭的建造、商業營運及長期管理。

依循2025年9月4日簽署的第14345號行政命令，這項專案的資金根據《美日貿易協定》提撥，證明國際社會對美國能源基礎設施信心不減，並支持美國向全球市場擴大輸出原油。

展開這項專案後，Texas GulfLink將立即動手建造其深水原油出口碼頭，為美國生產商開啟更高階的市場准入，創造優質的美國本土就業機會，並站穩美國身為全球可靠能源供應國的地位。

美國商務部長Howard Lutnick說：

「具有歷史意義的《美日貿易協定》再次推動了另一筆投資。這一次的投資對象是另一家美國能源供應商。這項里程碑式的進展將在未來多年間為美國墨西哥灣地區創造就業機會並加速發展。我期待日本與Sentinel Midstream合作發展順利，讓川普政府贏得的這場重大勝利為美國消費者提供清潔、實惠且高效的能源。」

美國德州參議員John Cornyn說：

「美國商務部今日宣布Texas GulfLink專案即將動工，這對德州而言無疑是一大喜訊，同時也印證川普政府致力釋出美國能源潛力的不變承諾。Texas GulfLink專案將為Brazoria郡帶來薪資優渥的就業機會，並助力美國原油出口斬獲數十億美元的收入。我熱切期待『孤星州』這座全新出口碼頭。」

美國德州參議員Ted Cruz說：

「總部位於達拉斯的Sentinel Midstream發揮重大作用，拓展德州的能源基礎設施並向我們的盟友出口美國能源。在我擔任共和黨參議院商務委員會主席時，我列出的首要任務之一便是為深水港專案爭取聯邦批准，並全力推動這些專案的發展。現在，『德州墨西哥灣連結』(Texas GulfLink) 正逐步開花結果。不僅為德州各地創造了數千個就業機會，還帶來了數十億美元的投資。」

美國眾議院德州第14選區代表Randy Weber說：

「大量投資正在湧進美國，您可以在德州墨西哥灣沿岸親眼見證這一事實。就在離開美國海岸線僅有30英里的海域，一座全新的深水碼頭即將投入營運；它將有能力裝載全球體型最大的原油運輸船，在日本的合作夥伴以及美國本土利益相關者的支持下，將美國的能源輸送到盟友手中。這項專案充分顯示德州東南部得天獨厚的優勢：這裡有世界級的港口設施、技術精湛的勞動力，以及能源基礎設施。這些條件確保投資持續湧入，推動美國的生產力。」

Sentinel Midstream執行長Jeff Ballard說：

「Texas GulfLink專案不僅是一項基礎建設，更完全釋放美國能源的潛力。這項專案在全球流動性數一數二的原油集散地與國際市場之間架起了一座直通道路，不僅有助於鞏固盟友關係、增強貿易動力，更在不確定性日增的全球能源版圖中進一步鞏固美國身為首選能源供應國的地位。能成為美國和日本兩國政府信賴的合作夥伴，協助開啟美國原油出口事業的嶄新篇章，我們深感榮幸。」

世代傳承的資產

Texas GulfLink的深水原油出口碼頭（以下簡稱「該碼頭」）將位於德州弗里波特 (Freeport) 以西約30英里、美国灣內的近海海域。建成後，該碼頭將具備在海上直接為超大型原油運輸船 (VLCC) 裝載的能力，免除昂貴且效率不彰的駁運作業。這種直接裝載能力不僅能提升全球市場競爭力，還能大幅減少傳統原油出口方式所產生的排放。

透過高效、大規模的出口，該碼頭將成為一條關鍵紐帶，連接全球市場與可靠的北美產原油。預計它將拓展在亞洲和歐洲的市場准入，鞏固與關鍵盟友的貿易關係，並強化美國身為長期穩定能源供應國的地位。

一旦投入營運，Texas GulfLink預計將協助造就每年數十億美元的出口額，改善美國的貿易收支平衡，並推動墨西哥灣沿岸及更大範圍地區的永續經濟成長。

關於Sentinel Midstream LLC

Sentinel Midstream LLC是一家總部位於達拉斯的綜合能源基礎設施開發商及營運商，擁有深厚的商業開發、專案執行和營運實力。Sentinel透過其子公司擁有並經營橫跨德州和路易斯安那州的各類原油運輸及碼頭設施系統，將美國的能源供應與墨西哥灣沿岸的煉油廠連結到全球市場。

Sentinel與Cresta Fund Management合作，結合機構資本、穩固的商業關係以及久經考驗的營運專長，大規模完成關鍵基礎設施。Jones Day律師事務所是Sentinel推動Texas GulfLink專案的法律諮詢顧問。

進一步資訊，請造訪www.sentinelmidstream.com和www.texasgulflink.com。

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