Schindler choisit Navan pour optimiser ses opérations de voyage à l’échelle mondiale

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Navan (NASDAQ : NAVN), la plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses basée sur l’IA, a annoncé aujourd’hui avoir été choisie par Schindler, leader de la mobilité urbaine durable et intelligente, pour moderniser son programme mondial de voyages.

Fort de plus de 150 ans d’innovation dans le secteur, Schindler a redéfini la mobilité dans les sociétés urbaines, passant du statut de fabricant local à celui d’entreprise mondiale spécialisée dans les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants. Pour soutenir sa prochaine phase de croissance, l’entreprise a choisi de consolider ses opérations de voyage, s’éloignant ainsi d’un modèle de réservation en ligne fragmenté. En déployant Navan, Schindler unifie désormais sa gestion des voyages en Amérique du Nord et en Europe, couvrant dans un premier temps le Canada, les États-Unis, la France, le Portugal, l’Espagne, la Suisse et le Royaume-Uni.

« Comme nous gérions les voyages via plusieurs systèmes fragmentés, un pourcentage élevé de réservations était effectué en dehors de nos canaux officiels », explique Luca Mancuso, Global Category Manager chez Schindler. « Nous allons enfin bénéficier d’une visibilité en temps réel sur nos dépenses de voyage mondiales, et nous espérons réduire les coûts simplement en proposant un outil centralisé, à des prix compétitifs, que nos employés ont réellement envie d’utiliser. »

Principaux avantages attendus :

Réduction des coûts : une réduction estimée à 11 % des coûts grâce à l’élimination des frais cachés et à l’accès à l’inventaire complet de Navan.

une réduction estimée à 11 % des coûts grâce à l’élimination des frais cachés et à l’accès à l’inventaire complet de Navan. Taux d’adoption élevé : un taux d’adoption estimé à 95 % grâce à une expérience utilisateur supérieure.

« Lorsque les réservations de voyages sont effectuées en dehors de l’outil privilégié par l’entreprise, c’est un signe clair que les modèles traditionnels ne fonctionnent pas pour les employés », explique Zahir Abdelouhab, vice-président principal des ventes aux entreprises chez Navan. « Nous sommes ravis de nous associer à Schindler et d’offrir à ses employés une plateforme moderne et intuitive, qui, selon nous, permettra à l’équipe financière de garantir le respect de la politique de voyage. »

À propos de Schindler

Fondé en Suisse en 1874, Schindler Group est l’un des principaux fournisseurs mondiaux d’ascenseurs, d’escaliers mécaniques et de services associés. Les solutions de mobilité de Schindler transportent plus de 2 milliards de personnes chaque jour à travers le monde. Derrière le succès de l’entreprise se cachent plus de 67 000 employés répartis dans plus de 100 pays.

À propos de Navan

Navan (NASDAQ : NAVN) est une plateforme mondiale de gestion des voyages d’affaires et des dépenses basée sur l’IA qui facilite les déplacements des voyageurs. De la recherche de vols et d’hôtels à l’automatisation du rapprochement des dépenses, avec une assistance disponible 24 h/24 et 7 j/7, Navan offre une expérience intuitive que les voyageurs apprécient et sur laquelle les équipes financières s’appuient. Découvrez les avantages dont bénéficient les clients de Navan et apprenez-en davantage sur navan.com.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, à l’exception des déclarations de faits historiques, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « anticiper », « croire », « estimer », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « pouvoir », « planifier », « projeter », « sera » ou des expressions similaires. Ces déclarations sont soumises à des risques, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles d’entraîner des résultats réels sensiblement différents des résultats futurs exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives. Ces risques et autres facteurs comprennent les risques décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport annuel de Navan sur formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 2 avril 2026, tels qu’ils peuvent être mis à jour par les documents déposés ultérieurement par Navan auprès de la SEC. Sauf si la loi l’exige, Navan n’assume aucune obligation et n’a pas l’intention de mettre à jour ces déclarations prospectives.

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