NetJets incorpora las primeras tres aeronaves Cessna Citation Ascend de tamaño mediano y se convierte en el primer operador del modelo

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., empresa de Textron Inc. (NYSE: TXT), alcanzó un hito clave con la incorporación de los tres primeros jets ejecutivos Cessna Citation Ascend por parte de NetJets, que se convierte así en el primer operador de este modelo. NetJets, que opera la flota de jets privados más grande y diversa del mundo, es la primera empresa en sumar estas aeronaves e iniciar operaciones con el Citation Ascend. El modelo eleva los estándares de desempeño, confort y eficiencia operativa en el segmento de jets medianos y refuerza la histórica relación entre Textron Aviation y NetJets, al ofrecer a los propietarios una nueva opción dentro de una familia de aeronaves avanzadas, diseñada para brindar alto desempeño, eficiencia y una experiencia de primer nivel.

“El Citation Ascend refleja nuestra inversión sostenida para acompañar a los clientes de NetJets en el futuro”, señaló Lannie O’Bannion, vicepresidente sénior de Ventas y Marketing. “Sobre la base del desempeño probado que distingue a la familia Citation, el Ascend incorpora nuevas tecnologías y mejoras de confort clave para los operadores de flota. Esperamos seguir acompañando a NetJets en la incorporación de sus primeras unidades Ascend y en la consolidación de una experiencia prémium y de alto nivel para sus clientes en todo el mundo”.

El Ascend ofrece a los propietarios de NetJets una combinación de productividad, desempeño y lujo. Entre sus principales características se destacan:

Cabina amplia y confortable: piso plano, mayor espacio para las piernas, configuración para ocho pasajeros, centro de servicio a bordo completo y compartimiento de equipaje espacioso, que elevan la experiencia en cada vuelo.

piso plano, mayor espacio para las piernas, configuración para ocho pasajeros, centro de servicio a bordo completo y compartimiento de equipaje espacioso, que elevan la experiencia en cada vuelo. Aviónica de última generación: equipada con tecnología Garmin G5000, incorpora sistemas avanzados, incluidos aceleradores automáticos, que simplifican la operación.

equipada con tecnología Garmin G5000, incorpora sistemas avanzados, incluidos aceleradores automáticos, que simplifican la operación. Mayor eficiencia y potencia: impulsado por dos motores Pratt & Whitney Canada PW545D, ofrece mayor empuje, mejor eficiencia de combustible y un alcance de 1940 millas náuticas con cuatro pasajeros.

“NetJets es líder mundial en aviación privada y se distingue por su firme compromiso con la seguridad y la calidad de servicio. El Cessna Citation Ascend suma una nueva forma de vivir esa experiencia”, afirmó Patrick Gallagher, presidente de NetJets Aviation. “Nos enorgullece ser el primer operador del Citation Ascend. A partir del éxito de los modelos Citation Latitude y Citation Longitude, nuestros propietarios han demostrado una clara preferencia por los jets medianos. El Ascend representa la próxima evolución en este segmento, con avances en diseño, confort y desempeño”.

A lo largo de los años, NetJets ha operado una amplia gama de jets Citation líderes en el sector, incluidos los modelos Citation S/II, Bravo, V Ultra, Encore, Encore+, VII, Excel, XLS, Sovereign, X, Latitude y Longitude. Las nuevas aeronaves Ascend ya están en funcionamiento y ofrecen a los propietarios comodidades prémium, un alcance adecuado y mayor capacidad de asientos tanto para viajes de negocios como de ocio. Se prevén nuevas incorporaciones en los próximos meses, en línea con la expansión de la flota de NetJets.

Textron Aviation respalda a operadores del Citation Ascend como NetJets con una red global de posventa diseñada para ofrecer un servicio eficiente y a gran escala. Dispone de 20 centros de servicio propios, 21 instalaciones de servicio autorizadas, más de 40 unidades móviles y asistencia AOG (aeronave en tierra) disponible las 24 horas, todos los días. Este soporte se complementa con una red ampliada de distribución de repuestos, que permite acceder rápidamente a más de 150 000 referencias y contribuye a maximizar la disponibilidad de las aeronaves y reducir los tiempos de inactividad en flotas de uso intensivo.

Acerca del Cessna Citation Ascend

El Citation Ascend introduce una cabina de mando completamente nueva y un interior más sofisticado en el segmento de jets ejecutivos medianos. La aeronave alcanza una velocidad máxima de 441 nudos (KTAS) y un alcance de 1940 millas náuticas (3593 kilómetros) con cuatro pasajeros, junto con una carga útil con combustible completo de 900 libras (408 kg).

Su diseño moderno y funcional incorpora características de los exitosos modelos Citation Latitude y Citation Longitude, como el piso plano, que aporta mayor espacio y flexibilidad para los pasajeros. Además, cuenta con una unidad de potencia auxiliar (APU) Honeywell RE100 [XL], aprobada para operar sin supervisión.

Para más información sobre el Citation Ascend, visite cessna.com/ascend.

Acerca de Textron Aviation Inc.

Desde hace casi 100 años, Textron Aviation impulsa la evolución del vuelo. Como empresa de Textron Inc., reúne el talento de sus marcas Beechcraft, Cessna, Hawker y Pipistrel para diseñar y ofrecer soluciones aeronáuticas de alto nivel. Su portafolio abarca jets ejecutivos, turbohélices, aeronaves a pistón livianas y de alto rendimiento, así como soluciones para misiones especiales, entrenamiento militar y defensa. Con clientes en más de 170 países, cuenta con una de las carteras de productos más completas del sector y con un equipo que ha fabricado más de la mitad de las aeronaves de aviación general del mundo. Clientes en todo el mundo confían en su desempeño, versatilidad y red global de atención, que permite acceder a soluciones de vuelo eficientes, productivas y flexibles. Para más información, visite www.txtav.com.

Acerca de Textron Inc.

Textron Inc. es una empresa multisectorial que integra su red global en aviación, defensa, industria y servicios financieros para ofrecer soluciones innovadoras. Es reconocida en todo el mundo por marcas como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO y Textron Systems. Para más información, visite www.textron.com.

Acerca de NetJets

Fundada en 1964 como Executive Jet Airways, NetJets ha definido, y superado, los estándares del sector durante más de 60 años. Actualmente forma parte de Berkshire Hathaway y se distingue por su firme compromiso con la seguridad y la calidad de servicio. El grupo NetJets, que incluye NetJets, Executive Jet Management, QS Partners y QS Security, ofrece soluciones de viaje personalizadas, como propiedad fraccionada de aeronaves, leasing y programas de jet card, además de gestión de aeronaves, vuelos chárter, intermediación, adquisición y servicios especializados de seguridad. Esta propuesta integral, junto con la flota de jets privados más grande y diversa del mundo, permite acceder en cualquier momento incluso a destinos remotos. Por eso, viajeros exigentes la eligen generación tras generación. Para más información, visite netjets.com.

Algunas afirmaciones contenidas en este comunicado constituyen declaraciones prospectivas que pueden referirse a proyecciones de ingresos o describir estrategias, objetivos, perspectivas u otros aspectos no históricos. Estas declaraciones son válidas únicamente a la fecha en que se formulan y no asumimos obligación alguna de actualizarlas o revisarlas. Están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran de manera sustancial de los expresados o implícitos, incluidos, entre otros, cambios en los plazos de entrega de aeronaves, así como cancelaciones o postergaciones de pedidos.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.