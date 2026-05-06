-

Andersen Global incorpora a la firma colaboradora NetExpat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortalece su plataforma en la región de Asia Pacifico, Europa y los Estados Unidos a través de un acuerdo de colaboración con NetExpat, una firma especializada en asistencia a empleados, capacitación intercultural y desarrollo de liderazgo para empleados con movilidad internacional.

Fundado hace más de 25 años, NetExpat es un líder reconocido en movilidad global y gestión de talentos que asiste a clientes multinacionales en todo el mundo. La firma ofrece programas de evaluación, capacitación y mentoría diseñados para brindar soporte a fuerzas de trabajo globales y sus empleados que deben relocalizarse, entre ellos evaluaciones de preparación intercultural, capacitación cultural de alto impacto, asistencia profesional y de integración para cónyuges de empleados, y programas de desarrollo de talentos para equipos con orientación internacional.

“Durante más de dos décadas, NetExpat se ha dedicado a ayudar a que las organizaciones y su personal se desarrollen en el ámbito de la movilidad internacional”, afirmó Alain Verstandig, cofundador y director ejecutivo de NetExpat. “La colaboración con Andersen Global nos permite ampliar ese compromiso y llevar nuestra experiencia a una plataforma mundial más amplia para ayudar a que las empresas construyan equipos globales más sólidos y resilientes”.

“Esta colaboración fortalece nuestra capacidad de asistir a clientes que navegan necesidades complejas de movilidad entre fronteras”, agregó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “NetExpat suma una dimensión importante a nuestra plataforma mundial y mejora los servicios que prestamos a organizaciones multinacionales y sus fuerzas de trabajo internacionales”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes integradas por profesionales impositivos, legales y de valuación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, actualmente Andersen Global tiene más de 50.000 profesionales a nivel global y presencia en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

Industry:

Andersen Global

Details
Headquarters: San Francisco, CA
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Megan Tsuei
Andersen Global
415-764-2700

More News From Andersen Global

Andersen Global amplía su presencia en África con una nueva empresa miembro en Camerún

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global incorpora a Phoenix Advisory como empresa miembro en Camerún, que pasará a operar bajo la marca Andersen. Andersen en Camerún es una empresa especializada en consultoría que brinda servicios de asesoramiento estratégico, societario, financiero y operativo a organizaciones en distintas etapas de crecimiento. Fundada por profesionales con trayectoria en grandes organizaciones internacionales, la empresa combina un profundo conocimiento del mercado l...

Andersen Global fortalece su presencia en África Occidental con la incorporación de una empresa miembro en Ghana

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continúa su expansión en África con la incorporación de Lima Partners como empresa miembro e introduce la marca Andersen en Ghana. Fundada en 2014 y con sede en Accra, Andersen en Ghana está encabezada por su socio administrador, Daniel Addo Okoe. La empresa brinda una oferta integral de servicios profesionales, entre ellos asesoramiento tributario, cumplimiento normativo, contabilidad y consultoría, precios de transferencia, administración de nóm...

Andersen Global amplía su red con Andersen en Pakistán

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global continúa expandiendo su presencia en el sur de Asia con la incorporación de Andersen en Pakistán como nueva empresa miembro de su red. Tras adoptar la marca Andersen, la empresa, anteriormente Saafin Global Consulting, suma un enfoque multidisciplinario y presta servicios a clientes de diversos sectores, entre ellos manufactura, energía, servicios financieros, telecomunicaciones, salud, sector inmobiliario y capital privado. Con sede en Islamabad,...
Back to Newsroom