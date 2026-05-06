Andersen Global incorpora a la firma colaboradora NetExpat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global fortalece su plataforma en la región de Asia Pacifico, Europa y los Estados Unidos a través de un acuerdo de colaboración con NetExpat, una firma especializada en asistencia a empleados, capacitación intercultural y desarrollo de liderazgo para empleados con movilidad internacional.

Fundado hace más de 25 años, NetExpat es un líder reconocido en movilidad global y gestión de talentos que asiste a clientes multinacionales en todo el mundo. La firma ofrece programas de evaluación, capacitación y mentoría diseñados para brindar soporte a fuerzas de trabajo globales y sus empleados que deben relocalizarse, entre ellos evaluaciones de preparación intercultural, capacitación cultural de alto impacto, asistencia profesional y de integración para cónyuges de empleados, y programas de desarrollo de talentos para equipos con orientación internacional.

“Durante más de dos décadas, NetExpat se ha dedicado a ayudar a que las organizaciones y su personal se desarrollen en el ámbito de la movilidad internacional”, afirmó Alain Verstandig, cofundador y director ejecutivo de NetExpat. “La colaboración con Andersen Global nos permite ampliar ese compromiso y llevar nuestra experiencia a una plataforma mundial más amplia para ayudar a que las empresas construyan equipos globales más sólidos y resilientes”.

“Esta colaboración fortalece nuestra capacidad de asistir a clientes que navegan necesidades complejas de movilidad entre fronteras”, agregó Mark L. Vorsatz, presidente global y director ejecutivo de Andersen. “NetExpat suma una dimensión importante a nuestra plataforma mundial y mejora los servicios que prestamos a organizaciones multinacionales y sus fuerzas de trabajo internacionales”.

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro legalmente separadas e independientes integradas por profesionales impositivos, legales y de valuación en todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, actualmente Andersen Global tiene más de 50.000 profesionales a nivel global y presencia en más de 1000 lugares a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras.

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