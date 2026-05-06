Andersen Global udvider med samarbejdspartneren NetExpat

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global styrker sin platform på tværs af Asien-Stillehavsområdet, Europa og USA gennem en samarbejdsaftale med NetExpat, der er en virksomhed med speciale i medarbejderassistance, interkulturel oplæring og ledelsesudvikling for internationalt mobile medarbejdere.

NetExpat blev grundlagt for mere end 25 år siden og er en anerkendt markedsleder inden for global mobilitet og talentudvikling med støtte til multinationale kunder verden over. Virksomheden tilbyder vurderings-, trænings- og coachingprogrammer, der er designet til at understøtte globale arbejdsstyrker og deres medarbejdere i forbindelse med flytninger, herunder interkulturelle parathedsvurderinger, målrettet, effektiv kulturoplæring, karriere- og integrationsstøtte til medarbejderes ægtefæller samt talentudviklingsprogrammer for internationalt orienterede teams.

"I mere end to årtier har NetExpat haft fokus på at hjælpe organisationer og deres medarbejdere med at trives med international mobilitet," udtaler Alain Verstandig, medstifter og CEO for NetExpat. "Samarbejdet med Andersen Global giver os mulighed for at forstærke dette engagement, få vores ekspertise ud på en bredere global platform og hjælpe virksomheder med at opbygge stærkere og mere robuste globale teams."

"Dette samarbejde styrker vores evne til at understøtte kunder, der navigerer i komplekse internationale mobilitetsbehov," udtaler Mark L. Vorsatz, der er global bestyrelsesformand og CEO for Andersen. "NetExpat tilfører en væsentlig dimension til vores globale platform og styrker de ydelser, vi leverer til multinationale organisationer og deres internationale arbejdsstyrker."

Andersen Global er en international sammenslutning af juridisk adskilte og uafhængige medlemsfirmaer bestående af eksperter inden for skat, jura og værdiansættelse verden over. Organisationen blev etableret i 2013 af det amerikanske medlemsfirma Andersen Tax LLC og har i dag mere end 50.000 medarbejdere globalt samt en tilstedeværelse på over 1.000 lokationer gennem sine medlems- og samarbejdsfirmaer.

