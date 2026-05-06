OCTO et Sedgwick annoncent un partenariat stratégique dans le domaine de la télématique

ROME--(BUSINESS WIRE)--OCTO, un chef de file mondial de la télématique et de l’analyse de données, a annoncé aujourd’hui un partenariat stratégique avec Sedgwick, le leader mondial des solutions de gestion des sinistres et des risques. Ensemble, les deux entreprises s’apprêtent à redéfinir l’avenir de l’assurance et de la mobilité en associant une télématique de pointe à des services de gestion des sinistres.

Cette collaboration vise à créer un nouveau modèle dans lequel la télématique et l’efficacité convergeront pour transformer l’expérience client.

En combinant la télématique de pointe d’OCTO et l’expertise mondiale de Sedgwick en matière de gestion des sinistres, ce partenariat apportera de nombreux avantages concrets : rapidité et précision accrues dans l’enregistrement des accidents et des sinistres, évaluations plus rapides et plus cohérentes des responsabilités, validation et réduction de la fraude, alertes optimisées pour améliorer la sécurité des conducteurs, ainsi que réduction significative du coût global et de la durée de traitement des sinistres. Indépendante de toute plateforme télématique, la solution commune vise à collecter des données provenant de véhicules connectés, de systèmes de gestion des flottes ou des capteurs embarqués d’OCTO, garantissant ainsi flexibilité et évolutivité. En combinant l’expertise d’OCTO en matière de télématique au service de l’assurance à la réputation de Sedgwick en tant que tierce partie administratrice (TPA) leader mondiale, cette collaboration offre un retour sur investissement mesurable, soutenu par des accords de niveau de service (« service-level agreement », SLA) sur mesure.

« Ce partenariat avec Sedgwick constitue une étape importante vers un modèle de gestion des sinistres plus transparent, plus efficace et plus durable », a déclaré Pedro Bernardo Santos, directeur du développement commercial chez OCTO. « Nous voyons la télématique comme un levier essentiel pour améliorer l’expérience client et créer de la valeur durable à l’échelle de l’industrie. »

« Les chefs de file de tous les secteurs, y compris ceux de l’automobile, des flottes et des transports, tireront immédiatement profit de ce partenariat », a confié pour sa part James Norman, responsable du développement commercial international chez Sedgwick. « Associée aux capacités télématiques d’OCTO, l’expertise de Sedgwick confirmera encore davantage notre engagement en faveur de l’innovation continue et de notre position de leader sur le marché. »

Des résultats plus rapides, plus équitables et plus durables pour toutes les parties prenantes seront obtenus grâce à cette alliance.

À propos d'OCTO

Depuis plus de 20 ans, nous développons des solutions intégrées qui nous permettent d’accompagner nos clients dans la saisie des opportunités offertes par la mobilité intelligente et la transformation numérique. Grâce à une approche innovante basée sur l’intelligence artificielle, nous avons développé des algorithmes avancés pour la détection des accidents, l’analyse du comportement au volant, la gestion des sinistres et l’optimisation de la consommation. Ces solutions nous permettent de répondre aux besoins de marchés clés, tels que l’assurance et la mobilité, en mettant l’accent sur la modularité et la personnalisation. Notre plateforme d’analyse de données évolutive et modulaire fournit des solutions pour les marchés de l’Insurtech et de la mobilité, aidant les entreprises partenaires à transformer la façon dont elles gèrent et développent leurs activités.

Une stratégie ESG robuste et ciblée guide en fin de compte notre proposition commerciale, en mettant l’accent sur le développement de solutions qui soutiennent la transition énergétique et l’urbanisme basé sur les données.

OCTO a établi le profil de 20 millions de conducteurs et dispose de la plus grande base de données télématiques au monde, s’appuyant sur 610 milliards de kilomètres parcourus et plus de 13 millions d’accidents détectés. octotelematics.com

À propos de Sedgwick

Sedgwick est le partenaire leader mondial de la gestion des risques et des sinistres. L’entreprise aide ses clients à prospérer en les accompagnant face à l’imprévu. L’expertise de Sedgwick, associée aux technologies d’intelligence artificielle les plus avancées du marché, définit la norme en matière de solutions de gestion des sinistres, d’expertise en sinistres, d’administration des prestations et de rappel de produits. Avec plus de 33 000 collaborateurs et 10 000 clients répartis dans 80 pays, Sedgwick offre des perspectives inégalées, une attention bienveillante qui compte et des solutions adaptées à un environnement de risques complexe et en constante évolution. The Carlyle Group est l’actionnaire majoritaire de Sedgwick, tandis que Stone Point Capital LLC, Atlas Partners, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Onex et d’autres investisseurs faisant partie de l’équipe de direction sont actionnaires minoritaires. Pour en savoir plus, rendez-vous sur sedgwick.com.

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