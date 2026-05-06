LTM et Uniphore entrent en partenariat pour déployer l'IA spécifique à un domaine dans l'ensemble des processus métier de base

PALO ALTO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, le spécialiste de l'IA d'entreprise, et LTM, le partenaire de la créativité d'entreprise pour les plus grandes sociétés du monde, annoncent aujourd'hui un partenariat stratégique axé sur le développement conjoint de solutions d'IA spécifiques à l'industrie et au domaine qui combinent des petits modèles de langage (SLM), des agents d'IA et une expertise approfondie du domaine.

À mesure que l'adoption de l'IA gagne en maturité, les entreprises se tournent vers des modèles et des agents plus petits et spécialement conçus pour plus de précision et de contrôle. Le partenariat apporte cette approche aux processus métier de base avec la gouvernance, la sécurité et la conformité dès la conception. Le Business AI Cloud d’Uniphore alimentera l’écosystème BlueVerse™ de LTM et sa diffusion mondiale, unifiant les données d’entreprise, les modèles et les agents d’IA sur une plateforme souveraine et sécurisée. LTM stimulera l'expertise de l'industrie, la mise en œuvre client et la transformation pilotée par l'IA, tandis qu'Uniphore jettera les bases de la construction et de la mise au point de SLM spécifiques à un domaine.

Le partenariat se concentrera initialement sur la banque, les services financiers et l'assurance, la fabrication, les médias et le divertissement, en codéveloppant des solutions pour soutenir les flux de travail tels que la planification et l'analyse financières, l'intelligence contractuelle, la logistique sortante, la transformation de la main-d'œuvre et les opérations des centres de contact.

LTM déploiera également la plateforme d'Uniphore dans sa transformation interne, libérant la valeur de l'entreprise dans les opérations et permettant des délais de mise en œuvre plus rapides et plus efficaces pour les clients.

« Les plus grandes entreprises du monde veulent une IA qui ait une réelle incidence sur leurs flux de travail essentiels », déclare Umesh Sachdev, CEO et cofondateur d'Uniphore. « LTM partage cette vision avec nous. Ils avaient déjà entamé ce chapitre avec BlueVerse™. Nous sommes ravis de l’accélérer en combinant le Business AI Cloud d’Uniphore avec l’expertise approfondie en transformation et l’échelle mondiale de LTM. Ensemble, nous transformerons les données, les connaissances et les intentions des entreprises en résultats commerciaux mesurables là où cela compte le plus. »

« La véritable valeur de l’IA réside dans son application à des solutions sectorielles et axées sur le domaine qui génèrent des résultats commerciaux pour les clients. Ce partenariat renforce notre capacité à faire passer l'IA de l'intention à l'exécution dans des domaines d'activité et des flux de travail critiques. Cela reflète notre attention continue portée à l'échelle, à la fiabilité et à l'obtention de résultats qui comptent pour nos clients », déclare Venu Lambu, CEO et directeur général, LTM.

LTM et Uniphore travailleront main dans la main pour commercialiser ces solutions et promouvoir l'adoption à long terme par les clients. Le partenariat favorisera une collaboration continue en matière de développement, de livraison et d'optimisation continue au fur et à mesure que les entreprises feront évoluer l'offre. Elles prévoient à l'avenir d'élargir l'approche à d'autres industries et processus.

À propos d’Uniphore

Uniphore est le spécialiste de l'IA d'entreprise, qui ouvre la voie à l’entreprise agentique grâce à une plateforme d’IA complète et composable couvrant les agents, les modèles, la connaissance et les données. Sa plateforme, Business AI Cloud, comble le fossé entre l’IA grand public et l’IA d’entreprise, en alliant la simplicité de l’IA grand public à la rigueur, à la sécurité et à l’évolutivité exigées par le monde de l’entreprise. Uniphore permet aux utilisateurs professionnels de profiter de l’IA en toute simplicité et d’obtenir des résultats immédiats, tout en offrant aux DSI les fondations nécessaires pour déployer de puissantes applications d’IA intégrées aux flux de travail et entraînées sur les données de l’entreprise.

Reconnu par plus de 2 000 entreprises à travers le monde, salué par Gartner et Forrester, et classé dans le Deloitte Fast 500, Uniphore tient la promesse de l'IA en tant que force de transition pour les entreprises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.uniphore.com.

À propos de LTM

LTM, une société du groupe Larsen & Toubro, est une entreprise mondiale de services technologiques centrée sur l’IA et le partenaire de créativité commerciale des plus grandes entreprises mondiales. Nous combinons l’expertise humaine et les systèmes intelligents pour aider nos clients à créer davantage de valeur à la croisée de la technologie et de l’expertise sectorielle. Nos capacités couvrent les opérations intégrées, la transformation et l’IA d’entreprise, permettant ainsi de nouvelles méthodes de travail, de nouveaux paradigmes de productivité et de nouvelles voies vers la création de valeur. Avec plus de 87 000 employés répartis dans 40 pays et notre réseau mondial de partenaires, LTM s’engage à garantir des résultats pour ses clients, en les aidant non seulement à surpasser le marché, mais aussi à le « surcréer ». Pour en savoir plus, rendez-vous sur LTM.com.

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