AM Best Revisa Perspectivas a Positivas y Afirma Calificaciones Crediticias de Interamericana de Fianzas y Seguros, S.A.

México, Ciudad de México--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha revisado las perspectivas a positiva de estable y afirmo la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B+ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bbb-" (Buena) de Interamericana de Fianzas y Seguros, S.A. (IFS) (Panamá).

Las calificaciones de IFS reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas positivas reflejan la expectativa de que el desempeño operativo de la compañía mantendrá métricas de suscripción rentables, respaldadas por una capitalización ajustada por riesgo en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), mientras continúan las iniciativas estratégicas implementadas por la administración.

IFS se constituyó en agosto de 2020 y posee licencia para operar en los seguros generales de Panamá, así como en las líneas de negocio de fianzas y personas. La compañía está domiciliada en Ciudad de Panamá, Panamá. IFS desarrolla su negocio dentro de Panamá y cuenta con un portafolio diversificado enfocado principalmente en la línea de negocio de fianzas, además de daños y vida. En diciembre de 2025, IFS se situaba como la 17ª aseguradora más grande del país con base en su participación de mercado del 1.2% de las primas. IFS es el cuarto emisor de fianzas más grande de Panamá con el 6% de participación de mercado a diciembre de 2025.

La evaluación de muy fuerte del balance de IFS se basa en su nivel más fuerte de capitalización ajustada por riesgos, medida por el BCAR, su portafolio de inversiones conservador asignado principalmente en bonos del gobierno de Panamá, sólidas medidas de liquidez que se ven reforzadas por suscripción generalmente positiva y flujos de efectivo, como lo refleja su índice de retorno sobre capital de 24.2.% en 2024.

IFS ha mostrado rentabilidad desde su creación, la cual es impulsada por las mejoras en su desempeño de suscripción, como lo refleja la suficiencia de primas en los cuatro últimos años. AM Best espera que IFS mantenga su desempeño operativo rentable en el largo plazo.

AM Best considera que la administración integral de riesgos de IFS es adecuada, ya que se estableció tomando como referencia el marco del informe COSO 2013, 2017 y está bien integrada en sus operaciones. La empresa cuenta con un sólido programa de reaseguro con reaseguradoras altamente calificadas.

AM Best considera que las prácticas de administración integral de riesgos de IFS son apropiadas, ya que se establecieron en cumplimiento con los marcos de control interno COSO de 2013 y 2017 y están bien integradas en las operaciones. La compañía también cuenta con un sólido programa de reaseguro con reaseguradoras altamente calificadas.

Un impacto positivo en las calificaciones podría ocurrir en el largo plazo si el desempeño operativo de la compañía mantiene una tendencia positiva en comparación con sus pares. Acciones negativas de calificación podrían derivar de un deterioro en las prácticas de suscripción de IFS que mantengan objetivos de crecimiento elevados que podrían presionar su desempeño operativo. Acciones negativas de calificación también podrían ocurrir si se produjera un deterioro en la capitalización ajustada por riesgos de la compañía debido a importantes salidas de capital y a un rápido crecimiento de las primas en términos netos.

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