Le client de lancement de flotte NetJets prend livraison des trois premiers jets d'affaires de taille moyenne Cessna Citation Ascend

WICHITA, Kansas--(BUSINESS WIRE)--Textron Aviation Inc., une société Textron Inc. (NYSE:TXT), a franchi une étape importante lorsque les trois premiers jets d’affaires Cessna Citation Ascend ont été livrés à NetJets, un client de lancement de flotte. NetJets, qui exploite la flotte de jets privés la plus grande et la plus diversifiée au monde, est le premier opérateur de flotte privée à prendre livraison et à commencer ses opérations avec le Cessna Citation Ascend. Établissant de nouvelles normes en matière de performance, de confort et d'efficacité opérationnelle pour le marché des avions d'affaires de taille moyenne, le Citation Ascend s'appuie sur la relation de longue date entre Textron Aviation et NetJets en offrant aux propriétaires une progression optimale d'avions de pointe conçus pour offrir une fiabilité, une efficacité et un luxe exceptionnels.

« Le Citation Ascend représente notre investissement continu dans le soutien pérenne aux clients NetJets », déclare Lannie O’Bannion, vice-président principal, ventes et marketing. « En s’appuyant sur les performances éprouvées pour lesquelles la famille Citation est reconnue, l’Ascend introduit de nouvelles technologies et des améliorations de confort qui comptent pour les clients. Nous nous réjouissons à la perspective de soutenir NetJets alors qu’ils prennent livraison de leurs premiers Ascend et continuent d’offrir une expérience haut de gamme et fiable aux clients du monde entier. »

L'Ascend offre aux propriétaires de NetJets une combinaison de productivité, de performance et de luxe. En voici les principales caractéristiques :

Cabine spacieuse et luxueuse : un plancher plat avec un espace généreux pour les jambes, une configuration de sièges pour huit passagers, un centre de rafraîchissement complet et un compartiment à bagages spacieux offrent un confort inégalé pendant chaque vol

un plancher plat avec un espace généreux pour les jambes, une configuration de sièges pour huit passagers, un centre de rafraîchissement complet et un compartiment à bagages spacieux offrent un confort inégalé pendant chaque vol Une avionique de pointe : équipé de la technologie Garmin G5000, le Citation Ascend dispose des derniers logiciels et matériels, y compris des manettes automatiques pour une facilité opérationnelle accrue

équipé de la technologie Garmin G5000, le Citation Ascend dispose des derniers logiciels et matériels, y compris des manettes automatiques pour une facilité opérationnelle accrue Efficience et puissance optimisées : propulsé par deux moteurs Pratt & Whitney Canada PW545D, l'Ascend offre une poussée renforcée, une meilleure écoefficience et une autonomie de 1 940 milles marins avec quatre passagers.

« NetJets est le leader mondial de l’aviation privée, reconnu pour son engagement indéfectible en faveur de la sécurité et des services. Le Cessna Citation Ascend est la nouvelle façon d’en faire l’expérience », déclare Patrick Gallagher, président de NetJets Aviation. « NetJets est heureux d’être le client de lancement de la flotte du Citation Ascend. S’appuyant sur le succès du Citation Latitude et du Citation Longitude, nos propriétaires avisés ont montré une préférence pour les jets de taille moyenne, et le Citation Ascend représente la prochaine évolution du voyage en jet de taille moyenne, offrant un design et un confort exceptionnels. »

Au fil des ans, NetJets a possédé et exploité des jets d'affaires Citation, notamment les modèles Citation S/II, Bravo, V Ultra, Encore, Encore+, VII, Excel, XLS, Sovereign, X, Latitude et Longitude. Le nouvel Ascend de la société sera opérationnel immédiatement, offrant aux propriétaires de NetJets des équipements haut de gamme, une autonomie idéale et des sièges supplémentaires pour les voyages d’affaires et de loisirs. D'autres livraisons de Citation Ascend sont attendues dans les prochains mois alors que la flotte de NetJets continue de s'agrandir.

Textron Aviation prend en charge les opérateurs de Citation Ascend comme NetJets avec un réseau Aftermarket mondial inégalé conçu pour la fiabilité et l'évolutivité. Avec 20 centres de service détenus par l'entreprise, 21 installations de service agréées (ASF), plus de 40 unités de service mobiles et un soutien 24/7, l'assistance d'experts est toujours à portée de main. Un réseau étendu de distribution de pièces permet un accès rapide à plus de 150 000 numéros de pièces, ce qui permet de maximiser la disponibilité des avions et de minimiser les temps d'arrêt dans des flottes complexes et à forte utilisation.

À propos du Cessna Citation Ascend

Le Citation Ascend apporte un tout nouveau cockpit et une cabine plus luxueuse sur le marché des jets d'affaires de taille moyenne. L'avion atteint une vitesse maximale de 441 nœuds de vitesse vraie (ktas) et une autonomie de 1 940 milles nautiques (3 593 kilomètres) avec quatre passagers, pour une charge utile de carburant complète de 900 lb (408 kg).

Avec ces caractéristiques élégantes et modernes, les propriétaires de NetJets profitent de nombreux luxes que l'on retrouve dans les Citation Latitude et Citation Longitude, notamment un plancher plat pour offrir un espace généreux aux jambes et une flexibilité pour les passagers. L'Ascend dispose également d'une unité auxiliaire de puissance (APU) Honeywell RE100 [XL] approuvée pour les opérations sans surveillance.

Pour plus d'informations sur le Citation Ascend, visitez cessna.com/ascend.

À propos de Textron Aviation Inc.

Nous inspirons le voyage aérien depuis près de 100 ans. Textron Aviation Inc., une société de Textron Inc., a mis à profit les talents collectifs des marques Beechcraft, Cessna, Hawker et Pipistrel pour concevoir et offrir la meilleure expérience aéronautique à ses clients. Avec une gamme qui comprend tout, de jets d’affaires, turbopropulseurs et moteurs à pistons légers haute performance à des produits destinés aux missions spéciales, en passant par la formation militaire et la défense, Textron Aviation dispose du portefeuille d’appareils aéronautiques le plus polyvalent et le plus complet au monde et d’une main-d’œuvre qui a produit plus de la moitié de tous les avions de l’aviation générale dans le monde. Des clients dans plus de 170 pays font confiance à nos performances, à notre fiabilité et à notre polyvalence légendaires, ainsi qu’à notre réseau mondial de service à la clientèle, pour des vols abordables, productifs et flexibles. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.txtav.com.

À propos de Textron Inc.

Textron Inc. est une société multi-industrielle qui s'appuie sur son réseau mondial d'activités dans les domaines de l'aéronautique, de la défense, de l'industrie et de la finance pour fournir à ses clients des solutions et des services innovants. Textron est connue dans le monde entier pour ses marques puissantes telles que Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO et Textron Systems. Pour plus d'informations, rendez-vous sur : www.textron.com.

À propos de NetJets

Créé en 1964 sous le nom d’Executive Jet Airways, NetJets établit de nouvelles normes depuis plus de 60 ans. Aujourd'hui, NetJets est fier d'être une société Berkshire Hathaway reconnue pour son engagement indéfectible en matière de sécurité et de service. Son portefeuille d'entreprises diversifiées, qui comprend NetJets, Executive Jet Management, QS Partners et QS Security, offre une variété de solutions de voyage personnalisables, y compris des options de propriété partagée, de location et de carte jet, la gestion des appareils, l’affrètement de jets privés, des services de courtage et d’acquisition, ainsi que des services de sécurité spécialisés. Cette gamme complète de solutions explique pourquoi tant de voyageurs parmi les plus exigeants au monde choisissent NetJets génération après génération. C’est aussi parce que NetJets possède la plus grande et la plus diversifiée flotte d’avions privés au monde, ce qui permet d’accéder à tout moment à toutes les destinations de la planète, même les plus éloignées. Pour en savoir plus sur le leader de l’aviation privée, rendez-vous dès aujourd’hui sur le site netjets.com.

Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives qui peuvent projeter des revenus ou décrire des stratégies, des objectifs, des perspectives ou d'autres questions non historiques. Ces déclarations ne sont valables qu'à la date à laquelle elles sont faites, et nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives. Ces déclarations sont soumises à des risques connus et inconnus, à des incertitudes et à d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que nos résultats réels diffèrent considérablement de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives, y compris, mais sans s'y limiter, les changements dans les calendriers de livraison des aéronefs ou les annulations ou les reports de commandes.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.