LTM und Uniphore schließen Partnerschaft zur Skalierung fachspezifischer KI in zentralen Geschäftsprozessen

PALO ALTO, Kalifornien, USA--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, das Unternehmen für Unternehmens-KI, und LTM, der Business Creativity-Partner der weltweit größten Unternehmen, haben heute eine strategische Partnerschaft bekannt gegeben. Im Mittelpunkt steht die gemeinsame Entwicklung branchen- und fachspezifischer KI-Lösungen, die kleine Sprachmodelle (SLMs), KI-Agenten und fundiertes Fachwissen kombinieren.

Mit dem zunehmenden Einsatz von KI setzen Unternehmen immer mehr auf kleinere, zweckgebundene Modelle und Agenten, um eine höhere Präzision und bessere Steuerbarkeit zu erreichen. Durch diese Partnerschaft wird dieser Ansatz in die Kerngeschäftsprozesse integriert und Governance, Sicherheit und Compliance von Anfang an verankert. Business AI Cloud von Uniphore unterstützt das BlueVerse™-Ökosystem und die weltweite Bereitstellung von LTM und vereint dabei Unternehmensdaten, Modelle und KI-Agenten auf einer sicheren und souveränen Plattform. LTM wird die Branchenexpertise, Kundenimplementierung und KI-gesteuerte Transformation vorantreiben, während Uniphore das Fundament für den Aufbau und das Fine-Tuning fachspezifischer SLMs bereitstellt.

Zunächst wird sich die Partnerschaft auf die Bereiche Bankwesen, Finanzdienstleistungen und Versicherungen (BFSI), Fertigung sowie Medien und Unterhaltung konzentrieren und Lösungen entwickeln, die Arbeitsabläufe wie Finanzplanung und -analyse (FP&A), Contract Intelligence, Outbound-Logistik, Workforce Transformation und Contact-Center-Betrieb unterstützen.

Außerdem wird LTM die Plattform von Uniphore im Zuge seiner internen Transformation nutzen, um den Geschäftswert im operativen Bereich zu steigern und schnellere und effektivere Implementierungen für Kunden zu ermöglichen.

„Die weltweit größten Konzerne erwarten von KI, dass sie innerhalb ihrer zentralen Geschäftsabläufe einen echten Mehrwert generiert“, betont Umesh Sachdev, CEO und Mitbegründer von Uniphore. „LTM teilt diese Vision und hat mit BlueVerse™ bereits den Weg dafür eingeschlagen. Wir freuen uns darauf, diese Entwicklung durch die Kombination von Uniphore Business AI Cloud mit der umfassenden Transformationskompetenz und der globalen Reichweite von LTM weiter zu beschleunigen. Gemeinsam werden wir Unternehmensdaten, Fachwissen und Ziele in messbare Geschäftsergebnisse umsetzen – und zwar dort, wo sie am wichtigsten sind.“

„Das wahre Potenzial der KI steckt in ihrer Anwendung auf branchenspezifische und fachspezifische Lösungen, die die Geschäftsergebnisse der Kunden verbessern. Diese Partnerschaft stärkt unsere Fähigkeit, KI von der Absicht zur Umsetzung in wichtigen Geschäftsbereichen und Arbeitsabläufen zu führen. Dies unterstreicht unseren unveränderten Fokus auf Skalierbarkeit, Zuverlässigkeit und die Bereitstellung von Ergebnissen, die für unsere Kunden wichtig sind“, erklärt Venu Lambu, CEO und Managing Director bei LTM.

LTM und Uniphore werden sich gemeinsam dafür einsetzen, diese Lösungen auf den Markt zu bringen und ihre langfristige Nutzung durch Kunden zu fördern. Die Partnerschaft wird die Zusammenarbeit bei der Entwicklung, Bereitstellung und kontinuierlichen Verbesserung vertiefen, während die Unternehmen das Angebot skalieren. Mit Blick nach vorn ist eine Ausweitung des Ansatzes auf weitere Branchen und Prozesse geplant.

Über Uniphore

Uniphore ist das Unternehmen für Unternehmens-KI, das mit einer umfassenden, modularen KI-Plattform, die Agenten, Modelle, Fachwissen und Daten umfasst, den Weg für das agentische Unternehmen ebnet. Seine Plattform Business AI Cloud überbrückt die Kluft zwischen Consumer-KI und Unternehmens-KI. Sie verbindet die Unkompliziertheit der Consumer-KI mit der für Unternehmen notwendigen Genauigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit. Mit Uniphore können Geschäftskunden mühelos KI einsetzen und umgehend Ergebnisse erzielen. Gleichzeitig bietet die Lösung CIOs die Grundlagen für leistungsstarke KI-Anwendungen, die in Workflows eingebettet und auf Unternehmensdaten trainiert sind.

Uniphore wird von mehr als 2.000 Unternehmen weltweit geschätzt, von Gartner und Forrester anerkannt und ist in der Deloitte Fast 500 gelistet. Das Unternehmen hält das Versprechen der KI als transformative Kraft für Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.uniphore.com.

Über LTM

LTM – ein Unternehmen der Larsen & Toubro Group – ist ein weltweit tätiger Technologiedienstleister mit Schwerpunkt auf künstlicher Intelligenz und Business Creativity-Partner der weltweit größten Konzerne. Wir verbinden menschliche Erkenntnisse mit intelligenten Systemen, um unseren Kunden dabei zu helfen, an der Schnittstelle zwischen Technologie und Fachexpertise einen höheren Mehrwert zu schaffen. Unsere Kompetenzen umfassen integrierte Betriebsabläufe, Transformation und KI für Unternehmen. Damit ermöglichen wir neue Arbeitsweisen, neue Produktivitätsmodelle und neue Wege zur Wertschöpfung. Gemeinsam mit über 87.000 Beschäftigten in 40 Ländern und unserem weltweiten Partnernetzwerk liefert LTM unseren Kunden messbare Ergebnisse und hilft ihnen, den Markt nicht nur zu übertreffen, sondern neu zu gestalten. Lesen Sie mehr auf LTM.com.

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