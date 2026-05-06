LTMとユニフォアが提携し、基幹業務プロセス全体にわたるドメイン特化型AIを拡大

米カリフォルニア州パロアルト--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ビジネスAI企業である ユニフォアと、世界最大規模の企業にビジネスクリエイティビティソリューションを提供するLTMは、小型言語モデル（SLM）、AIエージェント、そして深いドメイン専門知識を組み合わせた、業界特化型およびドメイン特化型のAIソリューションの共同開発に焦点を当てた戦略的パートナーシップを発表しました。x

AIの導入が進むとともに、企業は精度と制御性を求め、より小型で目的に特化したモデルとエージェントへと移行しています。このパートナーシップは、ガバナンス、セキュリティ、コンプライアンスを設計段階から組み込んだアプローチを、コアビジネスプロセスにもたらします。ユニフォアのBusiness AI Cloudは、LTMのBlueVerse™エコシステムとグローバル展開を支え、企業データ、モデル、AIエージェントを安全で独立したプラットフォーム上に統合します。LTMは業界専門知識、顧客への導入支援、AI主導の変革を推進し、ユニフォアはドメイン特化型SLMの構築と最適化のための基盤を提供します。

両社はこの提携により、銀行、金融サービス、保険（BFSI）、製造業、メディアとエンターテインメント業界に重点を置き、財務計画と分析（FP&A）、契約情報、出荷物流、人材変革、コンタクトセンター業務などのワークフローを支援するソリューションを共同開発します。

LTMはまた、社内変革においてユニフォアのプラットフォームを導入し、業務における企業価値を最大化するとともに、顧客にとってより迅速かつ効果的な導入を実現します。

ユニフォアの最高経営責任者（CEO）兼共同創業者であるウメシュ・サチデフは、「世界最大規模の企業は、コアワークフローにおいて真のビジネスインパクトをもたらすAIを求めており、LTMはこのビジョンを私たちと共有しています。LTMは既にBlueVerse™でその取り組みを開始しており、ユニフォアのビジネスAIクラウドとLTMの高度な変革ノウハウおよびグローバルなデリバリー規模を組み合わせることで、この取り組みを加速できることを大変嬉しく思います。両社が協力することで、企業のデータ、知識、そして意図を、最も重要な場面で測定可能なビジネス成果へと転換していきます」と述べています。

LTMの最高経営責任者（CEO）兼マネージングディレクターであるヴェヌ・ランブは、「AIの真の価値は、顧客のビジネス成果を促進する業界特化型およびドメイン主導型のソリューションに適用することにあります。このパートナーシップにより、重要なビジネスドメインとワークフロー全体にわたって、AIを意図から実行へと移行させる当社の能力が強化されます。これは、LTMが継続的に注力している規模、信頼性、そして顧客にとって重要な成果の提供を反映したものです」と述べています。

LTMとユニフォアは、これらのソリューションの商用化と長期的な顧客導入の促進に向けて協力していきます。このパートナーシップは、両社がサービスを拡大していく中で、開発、導入、そして継続的な改善における継続的なコラボレーションを促進し、将来的には他の業界やプロセスにも拡大していく予定です。

ユニフォアについて

ユニフォアは、エージェント、モデル、知識、データを含む包括的で構成可能なAIプラットフォームによって、エージェント型エンタープライズを実現するビジネスAI企業です。同社のプラットフォームであるBusiness AI Cloudは、コンシューマーAIとエンタープライズAIの間のギャップを埋め、コンシューマーAIのシンプルさと、エンタープライズに必要な厳密性、セキュリティ、拡張性を兼ね備えています。ユニフォアを利用することで、ビジネスユーザーはAIを容易に活用し、即座に成果を上げることができ、CIOでは、ワークフローに組み込まれ、エンタープライズデータでトレーニングされた強力なAIアプリケーションを提供するための基盤を得ることができます。

ユニフォアは世界で2,000社を超える企業に信頼され、ガートナーやフォレスターに評価され、Deloitte Fast 500にも選出されており、AIによりビジネスを変革するという約束を果たしています。詳細は www.uniphore.com をご覧ください。

LTMについて

LTM（ラーセン・アンド・トゥブロ・グループ傘下）は、AIを中心としたグローバルテクノロジーサービス企業であり、世界最大規模の企業にとってのビジネスクリエイティビティパートナーです。人の洞察力とインテリジェントなシステムを組み合わせ、テクノロジーと各業界の専門知識が交差する分野において、クライアントがより大きな価値を創造できるよう支援しています。LTMのサービスは、統合オペレーション、変革、ビジネスAIに及び、新たな働き方、新たな生産性パラダイム、そして新たな価値創造への道筋を実現します。40か国に8万7000人を超える従業員とグローバルなパートナーネットワークと共に、LTMはクライアントの成果に確約し、市場を上回るだけでなく、市場を凌駕する創造を支援します。詳細はLTM.comをご覧ください。

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