Hisense enregistre une hausse de 38 % de ses ventes sur les marchés d'Europe occidentale grâce aux données de marché alimentées par l'IA fournies par NIQ

CHICAGO--(BUSINESS WIRE)--NIQ (NYSE : NIQ), leader mondial des données consommateurs, a dévoilé aujourd'hui de nouveaux enseignements tirés de sa longue collaboration avec Hisense, l'une des principales marques mondiales d'électroménager et de technologies intelligentes. Grâce aux analyses de marché alimentées par l'IA fournies par NIQ, Hisense a pu accélérer son expansion à l'international, affiner ses décisions sur les marchés locaux et atteindre une croissance mesurable sur plus de 20 marchés clés et dans plus de 12 catégories. L'étude de cas illustre la manière dont les informations fournies par l'IA permettent aux marques d'envergure mondiale d'accélérer leur développement, de mieux s'adapter aux marchés locaux et de renforcer leur compétitivité sur des marchés complexes.

Le défi

Alors que Hisense se développait à l'international, l'entreprise a été confrontée à une complexité croissante sur les marchés internationaux. Les préférences des consommateurs divergeaient fortement en fonction des régions, notamment en Europe occidentale, en Europe de l'Est et en Amérique latine, invalidant toute approche standardisée.

Les informations alimentées par l'IA de NIQ ont apporté une connaissance approfondie des marchés locaux, qui s'est avérée essentielle pour orienter les investissements, perfectionner le positionnement des produits et repérer les caractéristiques les plus importantes sur chaque marché. Après avoir intégré les informations de NIQ dans ses processus décisionnels quotidiens, Hisense, qui était auparavant dans une logique de reporting rétrospectif, a pu adopter une approche plus rapide et plus proactive : anticiper la demande, adapter les stocks en fonction des distributeurs et ajuster les prix en fonction de l'évolution des conditions du marché.

Principaux résultats obtenus par Hisense :

+18 % de TCAC pour le chiffre d'affaires à l'international, comprenant les téléviseurs et les appareils électroménagers (2015–2024)

pour le chiffre d'affaires à l'international, comprenant les téléviseurs et les appareils électroménagers (2015–2024) 38 % de croissance annuelle ‑ pour ‑ les ventes de téléviseurs en Europe occidentale (2024)

‑ ‑ ventes de téléviseurs en Europe occidentale (2024) Un renforcement du positionnement concurrentiel en Europe, en Amérique latine et sur d’autres marchés en pleine croissance

« Pour Hisense, la collaboration avec NIQ ne se limite pas à l’accès à des données du marché. Elle nous permet de nouer des partenariats locaux de confiance et de bénéficier d’une croissance durable dans des régions clés », a expliqué Jerry Liu, Président de Hisense VIDAA. « NIQ fournit bien plus que des chiffres : l’entreprise est devenue une véritable extension de notre équipe, et nous aide à clarifier des situations complexes ».

« Hisense illustre parfaitement à quel point les marques mondiales tirent profit des données de marché alimentées par l'IA pour se développer en toute confiance », a commenté Julian Baldwin, Président, chargé des comptes stratégiques mondiaux chez NIQ. « En associant les données exclusives de NIQ, ses systèmes décisionnels pilotés par l'IA et son expertise locale, Hisense peut interpréter les signaux du marché plus rapidement et plus clairement, y réagir en toute confiance et transformer ces signaux en croissance mesurable ».

Tournée vers l'avenir, Hisense concentre désormais ses efforts sur une prospective plus approfondie, pilotée par l'IA, pour anticiper les tendances de consommation, encourager l'innovation en faveur du développement durable et automatiser davantage les processus décisionnels à tous les niveaux de l'entreprise.

Cette étude de cas témoigne de la volonté de NIQ d'intégrer l'IA au cœur de ses solutions, pour aider les entreprises à évoluer au-delà de la simple génération d'informations et à adopter des systèmes décisionnels favorisant une croissance plus rapide, plus intelligente et à grande échelle.

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Foire aux questions (FAQ)

Quelle est la nature de la collaboration entre NIQ et Hisense ?

NIQ fournit à Hisense des données de marché fondées sur l'IA pour accompagner son expansion mondiale, ses décisions sur les marchés locaux et sa croissance à long terme. L'écosystème d'informations en continu de NIQ a permis à Hisense d'ajuster avec rapidité ses prix, ses gammes de produits, ses fonctionnalités et ses stocks.

De quelle manière NIQ utilise-t-elle l'IA dans le cadre de ce partenariat ?

NIQ utilise l'IA pour analyser de gros volumes de données sur les ventes et les consommateurs, repérer les tendances et fournir des informations plus rapides et plus précises qui facilitent les prises de décisions. Les prévisions alimentées par l'IA fournies par NIQ permettent d'anticiper les tendances de consommation, de stimuler une innovation plus intelligente en matière de produits et de permettre des prises de décisions plus rapides et automatisées à tous les niveaux de l'entreprise.

Quels sont les résultats obtenus par Hisense grâce aux informations de NIQ ?

En Europe occidentale, Hisense a réalisé un TCAC de +18 % à l'international et enregistré une croissance de 38 % en glissement annuel sur le marché des téléviseurs.

Quelles sont les régions qui ont le plus bénéficié de ce partenariat ?

Hisense est présent à l'échelle mondiale, notamment en Europe occidentale, en Europe de l'Est, en Amérique latine et sur d'autres marchés émergents.

Quelles sont les prochaines étapes pour NIQ et Hisense ?

NIQ et Hisense renforcent leur collaboration afin d'exploiter des informations plus détaillées alimentées par l'IA et d'optimiser le processus décisionnel dans l'ensemble de l'entreprise.

À propos de NIQ

NielsenIQ (NYSE : NIQ) est l'une des principales sociétés dans le domaine de veille stratégique sur les consommateurs. Elle offre une compréhension complète et fiable du comportement d'achat des consommateurs et met en évidence de nouvelles voies de croissance. En conjuguant une base de données mondiale hors pair, des mesures granulaires sur les consommateurs et le commerce de détail, et plusieurs décennies d'expertise en modélisation basée sur l'IA, NIQ développe des systèmes décisionnels qui aident les entreprises à transformer des données complexes en actions fiables. Implantée dans plus de 90 pays,

NIQ couvre environ 82 % de la population mondiale et représente plus de 7 400 milliards de dollars de dépenses de consommation mondiales. Grâce à des plateformes cloud, à des analyses avancées et à des données pilotées par l'IA, NIQ fournit la solution The Full View™, qui aide les marques et les détaillants à comprendre ce que les consommateurs achètent, pourquoi ils l'achètent et quelles actions mettre en œuvre. Pour plus d'informations, consultez le site www.niq.com.

Déclaration prospective :

Ce communiqué de presse consacré à la collaboration entre Hisense et NIQ peut contenir des déclarations prospectives sur les comportements anticipés des consommateurs, les tendances du marché et les évolutions du secteur. Ces déclarations traduisent les attentes et prévisions actuelles fondées sur les données disponibles, les tendances antérieures et diverses hypothèses. Des termes tels que « va », « s'attend à », « anticipe », « prévoit », « estime », « projette », « planifie », « envisage », « indique » et des expressions semblables sont utilisés pour désigner ces déclarations prospectives. Ces déclarations ne sont pas des garanties de résultats futurs et sont soumises à des incertitudes intrinsèques, notamment aux changements dans les préférences des consommateurs, aux conditions économiques, aux avancées technologiques et aux dynamiques concurrentielles. Les résultats réels peuvent différer de manière significative de ceux exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Même si nous nous efforçons d'appuyer nos analyses sur des données fiables et des méthodologies robustes, nous ne nous engageons pas à actualiser les déclarations prospectives pour les adapter aux événements ou aux situations futurs, en dehors des cas prévus par la loi en vigueur.

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