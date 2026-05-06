LTM y Uniphore se asocian para impulsar la IA específica por dominio en los procesos clave del negocio

PALO ALTO, California--(BUSINESS WIRE)--Uniphore, empresa especializada en inteligencia artificial para negocios, y LTM, socio de creatividad empresarial de las mayores empresas del mundo, anunciaron hoy una alianza estratégica orientada al desarrollo conjunto de soluciones de IA específicas por sector y por dominio, que combinan modelos de lenguaje pequeños (SLM), agentes de IA y un profundo conocimiento sectorial.

A medida que la adopción de la IA evoluciona, las organizaciones avanzan hacia modelos más pequeños y diseñados a medida, junto con agentes especializados, para lograr mayor precisión y control. Esta alianza lleva ese enfoque a los procesos clave del negocio, con gobernanza, seguridad y cumplimiento incorporados desde el diseño. La Business AI Cloud de Uniphore potenciará el ecosistema BlueVerse™ de LTM y su capacidad de ejecución a nivel global, ya que integra datos empresariales, modelos y agentes de IA en una plataforma segura y soberana. LTM aportará su conocimiento sectorial, la implementación para clientes y la transformación impulsada por IA, mientras que Uniphore brindará la base tecnológica para desarrollar y ajustar modelos SLM específicos por dominio.

En una primera etapa, la alianza se enfocará en los sectores de banca, servicios financieros y seguros (BFSI), manufactura, y medios y entretenimiento. Ambas empresas desarrollarán en conjunto soluciones para optimizar procesos como planificación y análisis financiero (FP&A), análisis y gestión de contratos, logística de salida, transformación de la fuerza laboral y operaciones de centros de contacto.

LTM también adoptará la plataforma de Uniphore en su propia transformación interna, lo que permitirá capturar valor operativo y acortar los tiempos de despliegue para sus clientes.

“El mayor interés de las grandes organizaciones es contar con una IA que genere impacto concreto en sus procesos clave”, afirmó Umesh Sachdev, director ejecutivo y cofundador de Uniphore. “Compartimos esa visión con LTM, que ya había dado los primeros pasos con BlueVerse™. Nos entusiasma acelerar ese proceso mediante la combinación de la Business AI Cloud de Uniphore con la experiencia en transformación y la escala global de LTM. Juntos, vamos a convertir datos, conocimiento e intención en resultados de negocio medibles, donde más importa”.

“El verdadero valor de la IA radica en su aplicación a soluciones específicas por sector y dominio, capaces de generar resultados concretos para los clientes. Esta alianza fortalece nuestra capacidad de llevar la IA desde la intención hasta la ejecución en procesos y áreas críticas del negocio. Refleja, además, nuestro enfoque en la escala, la confiabilidad y la generación de resultados relevantes para nuestros clientes”, señaló Venu Lambu, director ejecutivo y director general de LTM.

LTM y Uniphore trabajarán de manera conjunta para comercializar estas soluciones y promover su adopción sostenida en el tiempo. La alianza impulsará una colaboración continua en el desarrollo, la implementación y la mejora permanente a medida que ambas empresas amplían la oferta. Con el tiempo, prevén extender este enfoque a nuevos sectores y procesos.

Acerca de Uniphore

Uniphore es una empresa de inteligencia artificial para negocios que impulsa organizaciones basadas en agentes mediante una plataforma integral y componible que abarca agentes, modelos, conocimiento y datos. Su plataforma, Business AI Cloud, reduce la brecha entre la IA de consumo y la IA empresarial al combinar la simplicidad de la primera con el rigor, la seguridad y la escalabilidad que exige el entorno corporativo. Uniphore permite a los usuarios de negocio aprovechar la IA de forma simple y obtener resultados de manera inmediata, al tiempo que brinda a los directores de sistemas la base necesaria para desarrollar aplicaciones de IA robustas, integradas en los procesos y entrenadas con datos empresariales.

Con la confianza de más de 2000 empresas en todo el mundo, reconocida por Gartner y Forrester, e incluida en el Deloitte Fast 500, Uniphore materializa el potencial de la IA como motor de transformación empresarial. Más información en www.uniphore.com.

Acerca de LTM

LTM, empresa del Grupo Larsen & Toubro, es una compañía global de servicios tecnológicos centrada en inteligencia artificial y socio estratégico en creatividad empresarial de las mayores empresas del mundo. Integra conocimiento humano y sistemas inteligentes para ayudar a sus clientes a generar valor en la intersección entre tecnología y experiencia sectorial. Sus capacidades abarcan operaciones integradas, transformación y soluciones de IA para negocios, lo que habilita nuevas formas de trabajo, nuevos niveles de productividad y nuevas vías de generación de valor. Con más de 87 000 empleados en 40 países y una red global de socios, LTM se enfoca en resultados concretos para sus clientes y les permite no solo superar al mercado, sino también redefinirlo. Más información en LTM.com.

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